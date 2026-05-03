Thời trang 24/7

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/05/2026 14:00 GMT+7

Không chỉ là lớp màng chắn bảo vệ đôi mắt khỏi tia UV độc hại, kính mát còn là 'chìa khóa' định hình thần thái và hoàn thiện bản sắc thời trang cá nhân cho mọi quý cô sành điệu.

Kính mát là loại thấu kính được nhuộm màu hoặc phủ lớp bảo vệ, có khả năng giảm độ chói của ánh nắng và hạn chế tác động của tia cực tím (UV) gây hại cho mắt.

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 1.

Chiếc kính mát mang sắc nâu cam trong suốt cùng dáng elip bản ngang dài đặc trưng. Phần gọng kính làm bằng kim loại mảnh với tông màu tối tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Dáng kính này là lựa chọn tuyệt vời cho những ai có khuôn mặt tròn hoặc trái xoan, giúp tạo cảm giác gương mặt góc cạnh và thanh thoát hơn

ẢNH: @_JUNVU95

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 2.

Chiếc kính mát sở hữu dáng cánh bướm bản lớn giúp che chắn tốt và tạo sự bí ẩn cho người diện. Toàn bộ phần gọng và tròng kính đều sử dụng chất liệu nhựa màu đen tuyền đồng nhất. Phom dáng này phù hợp với nhiều dáng mặt, kết hợp cùng set đồ bơi ngắn để sở hữu diện mạo quyến rũ bên bờ biển

ẢNH: @_SERPIMJUBB

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 3.

Kính có tròng màu nâu trong suốt đi cùng phần gọng nhựa kết hợp giữa hai tông nâu và đen. Chất liệu nhựa bóng tạo cảm giác nhẹ nhàng, kính dáng tròn này còn là "cứu tinh" cho những khuôn mặt có xương quai hàm vuông hoặc trán rộng, giúp làm mềm đi các đường nét góc cạnh

ẢNH: @_OPTIMUSAP

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 4.

Thiết kế kính mát dáng bầu dục, phần gọng kính làm từ kim loại đen mảnh giúp giảm trọng lượng và không gây hằn trên sống mũi. Để kéo dài tuổi thọ cho kính gọng mảnh, bạn hãy luôn dùng cả hai tay khi đeo hoặc tháo kính để tránh làm lệch gọng

ẢNH: @_PUJA.ASTITI

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 5.

Chiếc kính mát có dáng hình elip nhỏ gọn với phần gọng nhựa màu nâu trong suốt rất dễ đeo. Thiết kế tối giản giúp tập trung vào các đường nét tự nhiên của khuôn mặt người sử dụng. Ưu điểm của gọng trong suốt là không làm tối khuôn mặt, giúp giữ được sự tự nhiên và trẻ trung cho người diện

ẢNH: @_BAIFERNBAH

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa tròng kính màu nâu trong và khung gọng nhựa đen tạo nên cấu trúc màu sắc hài hòa. Dáng kính bản rộng giúp bảo vệ tối đa vùng da quanh mắt khỏi tác động của ánh nắng. Diện kính cùng áo hai dây trắng và quần ống rộng đen để tạo nên phong cách tối giản mà thời thượng

ẢNH: @_NUSHNEW

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 7.

Kính mát với tròng kính màu nâu trong tạo nên sự chuyển tiếp màu sắc tinh tế, kết hợp cùng áo lệch vai đen và quần jeans để hoàn thiện bản phối cá tính, mang đậm chất đường phố

ẢNH: @_MINTCHAANIT

Chẳng sợ nắng hè với những chiếc kính mát cực xinh- Ảnh 8.

Kính dáng chữ nhật gọng to được làm từ chất liệu nhựa đen bóng cứng cáp. Phom dáng kính chắc chắn với các đường nét dứt khoát, tròng kính đen tối màu giúp người đeo dễ dàng quan sát dưới ánh sáng. Khi phối đồ, chỉ cần kết hợp áo hai dây trắng là bạn đã có thể sở hữu diện mạo đầy phong cách

ẢNH: @_HYEMIN04_

kính mát Phụ kiện phối đồ với kính mát Kính râm kính mắt thời trang

