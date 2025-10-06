  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/10/2025 14:00 GMT+7

Nàng có thể theo đuổi hình ảnh 'nữ hoàng' thời trang bằng cách luôn dẫn đầu xu hướng hoặc chọn trung thành với phong cách cá nhân ổn định, điềm tĩnh và giàu tính ứng dụng. Áo blazer chính là chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa khi có thể 'cân đẹp' mọi bản phối, mọi phong cách thời trang.

Áo blazer phối cùng trang phục công sở, dạo phố, đồ dự tiệc hay dự sự kiện vốn là điều không còn xa lạ. Mùa này, hãy đổi mới cách diện blazer thông qua những ý tưởng mới mẻ và thú vị dưới đây.

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 1.

Các bản phối công sở hằng ngày được thổi làn gió mới nhờ các thiết kế áo blazer họa tiết kẻ ô vuông cổ điển. Những mẫu áo này mang lại cho nàng vẻ ngoài vừa nổi bật vừa tinh tế, cuốn hút

ẢNH: HERADG

Áo blazer - thanh lịch nơi công sở, cá tính trên đường phố

Dù là tín đồ thời trang đang theo đuổi phong cách nào thì quý cô cũng không thể thiếu vắng áo blazer trong tủ đồ. Bản phối cổ điển giản đơn nhất của quần âu và sơ mi luôn có thêm blazer; những bản phối blazer mặc cùng quần ống rộng, quần denim cạp cao... luôn có giá trị vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt.

Với các bản phối street wear, áo blazer càng trở nên cần thiết. Không thể diện các set áo crop top và chân váy ngắn mà thiếu áo khoác oversized. Blazer cũng là món đồ giúp các bản phối đơn sắc trở thành tâm điểm thu hút. Blazer màu đen cơ bản hoặc blazer gam màu trung tính như nâu camel, beige, blazer kẻ ô cổ điển... chính là những món đồ thời trang nhất định nên có mặt trong tủ đồ của nàng.

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 2.

Blazer ngắn tay màu xanh ô liu có thiết kế hai hàng cúc cổ điển, phom dáng vừa vặn và thoải mái diện cùng quần ống rộng cạp cao khắc họa rõ nét hình ảnh tối giản thanh lịch để nàng đi làm, đi họp và cho mọi nhu cầu

ẢNH: THE SOUL

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 3.

Blazer chứng minh sức mạnh của phối đồ - khi chiếc áo khoác không chỉ đơn giản được thêm vào mà trở thành điểm nhấn đại diện cho sự điềm tĩnh, trưởng thành và gu thời trang độc đáo của quý cô hiện đại

ẢNH: THE SOUL

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 4.

Diện các bản phối theo set như chân váy ngắn/quần shorts và crop top, áo blazer khoác ngoài giúp quý cô tự tin hơn và tránh được sự chú ý không cần thiết

ẢNH: HERADG

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 5.

Thắp sáng những bản phối buồn chán, quen thuộc bằng gam màu nổi bật của áo blazer dáng lửng và phụ kiện túi cầm tay phối lông

ẢNH: HERADG

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 6.
Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 7.

Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng và tính ứng dụng đa dạng của kiểu áo khoác quen thuộc. Blazer cropped mặc cùng chân váy dài thành bản phối đồng bộ, blazer đen mang lại vẻ chững chạc, chuyên nghiệp cho các bộ trang phục công sở, văn phòng

ẢNH: HERADG

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 8.

Gam màu xanh mang đến hình ảnh vừa nữ tính, tươi mới vừa lịch thiệp và chỉn chu cho mọi không gian. Áo khoác xanh có thể diện cùng bản phối trắng, đen, be, xám khói...

ẢNH: KCLOSET

Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer- Ảnh 9.

Diện bản phối denim on denim vốn dĩ đã nổi bật nhưng nữ fashionista càng trở nên sành điệu hơn nhờ ý tưởng phối thêm blazer màu nâu camel - gam màu thu đẹp nhất mùa

ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE


áo blazer blazer Denim on denim Váy ngắn quần ống rộng áo khoác

Bài viết khác

Những bản phối bắt mắt với áo lửng và chân váy dài

Những bản phối bắt mắt với áo lửng và chân váy dài

Áo khoác dạ nâng tầm phong cách giao mùa

Áo khoác dạ nâng tầm phong cách giao mùa

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng

Quần ống rộng vừa thoải mái lại thời thượng, 'cân' đẹp mọi vóc dáng

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu

Quần yếm giúp nàng luôn trẻ trung, tươi tắn mỗi ngày

Quần yếm giúp nàng luôn trẻ trung, tươi tắn mỗi ngày

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi

Biến hóa thành quý cô hiện đại với đầm sơ mi

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang

Thu này, blazer dáng rộng hứa hẹn bùng nổ trên mọi 'mặt trận' thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top