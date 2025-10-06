Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer

Áo blazer phối cùng trang phục công sở, dạo phố, đồ dự tiệc hay dự sự kiện vốn là điều không còn xa lạ. Mùa này, hãy đổi mới cách diện blazer thông qua những ý tưởng mới mẻ và thú vị dưới đây.
Áo blazer - thanh lịch nơi công sở, cá tính trên đường phố
Dù là tín đồ thời trang đang theo đuổi phong cách nào thì quý cô cũng không thể thiếu vắng áo blazer trong tủ đồ. Bản phối cổ điển giản đơn nhất của quần âu và sơ mi luôn có thêm blazer; những bản phối blazer mặc cùng quần ống rộng, quần denim cạp cao... luôn có giá trị vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt.
Với các bản phối street wear, áo blazer càng trở nên cần thiết. Không thể diện các set áo crop top và chân váy ngắn mà thiếu áo khoác oversized. Blazer cũng là món đồ giúp các bản phối đơn sắc trở thành tâm điểm thu hút. Blazer màu đen cơ bản hoặc blazer gam màu trung tính như nâu camel, beige, blazer kẻ ô cổ điển... chính là những món đồ thời trang nhất định nên có mặt trong tủ đồ của nàng.
Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng và tính ứng dụng đa dạng của kiểu áo khoác quen thuộc. Blazer cropped mặc cùng chân váy dài thành bản phối đồng bộ, blazer đen mang lại vẻ chững chạc, chuyên nghiệp cho các bộ trang phục công sở, văn phòng
ẢNH: HERADG