Chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa gọi tên áo blazer

Áo blazer phối cùng trang phục công sở, dạo phố, đồ dự tiệc hay dự sự kiện vốn là điều không còn xa lạ. Mùa này, hãy đổi mới cách diện blazer thông qua những ý tưởng mới mẻ và thú vị dưới đây.

Các bản phối công sở hằng ngày được thổi làn gió mới nhờ các thiết kế áo blazer họa tiết kẻ ô vuông cổ điển. Những mẫu áo này mang lại cho nàng vẻ ngoài vừa nổi bật vừa tinh tế, cuốn hút ẢNH: HERADG

Áo blazer - thanh lịch nơi công sở, cá tính trên đường phố

Dù là tín đồ thời trang đang theo đuổi phong cách nào thì quý cô cũng không thể thiếu vắng áo blazer trong tủ đồ. Bản phối cổ điển giản đơn nhất của quần âu và sơ mi luôn có thêm blazer; những bản phối blazer mặc cùng quần ống rộng, quần denim cạp cao... luôn có giá trị vượt thời gian và không bao giờ bị lỗi mốt.

Với các bản phối street wear, áo blazer càng trở nên cần thiết. Không thể diện các set áo crop top và chân váy ngắn mà thiếu áo khoác oversized. Blazer cũng là món đồ giúp các bản phối đơn sắc trở thành tâm điểm thu hút. Blazer màu đen cơ bản hoặc blazer gam màu trung tính như nâu camel, beige, blazer kẻ ô cổ điển... chính là những món đồ thời trang nhất định nên có mặt trong tủ đồ của nàng.

Blazer ngắn tay màu xanh ô liu có thiết kế hai hàng cúc cổ điển, phom dáng vừa vặn và thoải mái diện cùng quần ống rộng cạp cao khắc họa rõ nét hình ảnh tối giản thanh lịch để nàng đi làm, đi họp và cho mọi nhu cầu ẢNH: THE SOUL

Blazer chứng minh sức mạnh của phối đồ - khi chiếc áo khoác không chỉ đơn giản được thêm vào mà trở thành điểm nhấn đại diện cho sự điềm tĩnh, trưởng thành và gu thời trang độc đáo của quý cô hiện đại ẢNH: THE SOUL

Diện các bản phối theo set như chân váy ngắn/quần shorts và crop top, áo blazer khoác ngoài giúp quý cô tự tin hơn và tránh được sự chú ý không cần thiết ẢNH: HERADG

Thắp sáng những bản phối buồn chán, quen thuộc bằng gam màu nổi bật của áo blazer dáng lửng và phụ kiện túi cầm tay phối lông ẢNH: HERADG

Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng và tính ứng dụng đa dạng của kiểu áo khoác quen thuộc. Blazer cropped mặc cùng chân váy dài thành bản phối đồng bộ, blazer đen mang lại vẻ chững chạc, chuyên nghiệp cho các bộ trang phục công sở, văn phòng ẢNH: HERADG

Gam màu xanh mang đến hình ảnh vừa nữ tính, tươi mới vừa lịch thiệp và chỉn chu cho mọi không gian. Áo khoác xanh có thể diện cùng bản phối trắng, đen, be, xám khói... ẢNH: KCLOSET

Diện bản phối denim on denim vốn dĩ đã nổi bật nhưng nữ fashionista càng trở nên sành điệu hơn nhờ ý tưởng phối thêm blazer màu nâu camel - gam màu thu đẹp nhất mùa ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE



