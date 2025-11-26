Chiếc quần kẻ ca rô khiến mọi cô gái trông 'đắt giá' hơn ngay lập tức

Quần kẻ ca rô dáng rộng, dáng palazzo, dáng ôm và dáng xòe, trong mọi phiên bản, mang nét thanh lịch Anh quốc đã trở lại với thời trang. Từ văn phòng đến tiệc cocktail, quần Prince of Wales nữ chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng hành thiết yếu cho các tín đồ thời trang ở mọi lứa tuổi.
Sức hút trường tồn của chiếc quần kẻ ca rô
Trong cuộc sống thường ngày, từ những buổi gặp gỡ đến những bữa tối cùng bạn bè, chiếc quần kẻ ca rô trông thật hoàn hảo với kiểu quần cạp cao và ống rộng thoải mái. Bộ trang phục đa năng và nổi bật nhất bao gồm áo cổ lọ cùng tông và áo blazer oversized tinh tế. Bảng màu của bộ trang phục cũng dễ dàng chuyển đổi giữa nâu, xám, be và đen. Cuối cùng, giày dép mang đến nét nữ tính và duyên dáng.
Quần tây kẻ ca rô và cách phối đồ từ sáng đến tối
Thêm một chiếc áo sơ mi trắng và trên hết là một chiếc trâm cài áo đính đá sẽ giúp bộ trang phục trở nên hoàn hảo cho cả buổi họp hay tiệc tối.
Dù sao đi nữa, không gì có thể ngăn cản bạn phô diễn vẻ quyến rũ, gợi cảm của quần kẻ ca rô. Áo cánh và áo len sẽ được thay thế bằng áo bó sát, áo len mỏng, hoặc áo ba lỗ viền ren. Sự tương phản giữa nam tính và nữ tính, giữa nghiêm nghị và gợi cảm chính là điểm nhấn tạo nên thành công cho phong cách này. Trang phục nên kết hợp với giày cao gót hoặc bốt cao gót, những phụ kiện cần thiết để tôn dáng hơn nữa.