Chính thức khai trương cửa hàng ICONDENIM ở AEON MALL Thanh Hóa và Hạ Long

ICONDENIM mở mới cửa hàng tại hai trung tâm kinh tế sầm uất phía Bắc Trung bộ là AEON MALL Thanh Hóa (15.10.2026) và AEON MALL Hạ Long (11.11.2026) để tiếp nối thành công tại TP.HCM và Hà Nội trước đó. Bốn cửa hàng, bốn tỉnh thành và ba miền đất nước, hành trình ấy cho thấy cách ICONDENIM lựa chọn mở rộng song hành cùng AEON MALL.

Việc đồng hành cùng hệ thống TTTM tiêu chuẩn Nhật khẳng định nỗ lực của thương hiệu trong việc đem không gian mua sắm hiện đại đến gần với khách hàng địa phương. Tọa lạc tại các vị trí đắc địa với diện tích 130,9 m² (Thanh Hóa) và 162,06 m² (Hạ Long), cả hai điểm bán được quy hoạch theo mô hình Mall Store hiện đại, hứa hẹn trở thành điểm đến thời trang hấp dẫn cho nam giới và các gia đình trẻ trong khu vực.

Các ưu đãi đặc quyền dịp khai trương

Nhân dịp khai trương hai cửa hàng tại AEON MALL Thanh Hóa (mở bán 15.10, event 17.10) và AEON MALL Hạ Long (mở bán 11.11, event 14.11), ICONDENIM áp dụng chương trình ưu đãi:

Giá trải nghiệm mừng khai trương chỉ từ 199.000 đồng: Áp dụng cho hàng ngàn sản phẩm từ áo thun, áo polo đến trang phục thu đông. Áo khoác phao giá chỉ từ 349.000 đồng, dòng Smart Jeans™ chỉ từ 399.000 đồng và ProCOOL Jeans™ chỉ từ 499.000 đồng.

Mua 1 tặng 1 – Quà tặng ngẫu nhiên "Lucky box": Áp dụng cho đơn hàng có sản phẩm nguyên giá (không áp dụng đơn hàng giá trải nghiệm, vớ, boxer), khách hàng nhận ngay 1 lượt tham gia bốc thăm ngẫu nhiên các phần quà tiện ích như móc khóa, vớ, tag vali, bao laptop,...

Bộ quà tặng phiên bản giới hạn: Nhận ngay quà tặng nón limited, áo thun limited, túi tote cho các hóa đơn đủ điều kiện (số lượng quà tặng có hạn), tùy theo chương trình tại khu vực.

Ưu đãi giờ vàng - Giảm 50% duy nhất ngày Event: Áp dụng ưu đãi giảm 50% (tối đa 300.000 đồng) cho 100 khách hàng tham gia sự kiện khai trương tại cửa hàng.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm thời trang tính năng với mức giá trải nghiệm ưu đãi tại ICONDENIM AEON MALL Thanh Hóa và Hạ Long.

Chương trình ưu đãi áp dụng tại Thanh Hóa, hãy tham khảo chi tiết chương trình tại website chính thức của ICONDENIM.

Chuẩn hóa trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn quốc tế

ICONDENIM chú trọng vào trải nghiệm thực tế của khách hàng ngay từ bước chân đầu tiên. Không gian tại hai điểm bán mới được thiết kế mạch lạc, hiện đại với hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, giúp làm nổi bật màu sắc và chất liệu thực tế của sản phẩm.

Khu vực trưng bày được phân chia khoa học theo từng dòng hàng, từng nhóm đồ, tích hợp các bảng thông tin trực quan giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt các đặc tính công nghệ vải. Bên cạnh đó, khu vực thử đồ rộng rãi cùng sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ nhân viên am hiểu phom dáng, chất liệu sẽ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với phong cách nhất.

