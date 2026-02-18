Đầm dự tiệc mùa xuân mở ra một năm may mắn

Với nhiều người Việt, thời điểm năm mới chỉ thực sự bắt đầu sau những ngày Tết Nguyên đán. Vào lúc này, các buổi hội ngộ bên bàn tiệc xuân chính là lúc ai nấy đều thư thả, thảnh thơi và có thời gian để chuẩn bị cho mình một chiếc đầm dự tiệc tinh tế, sang trọng và trang nhã bậc nhất.

Nàng hóa "nữ thần mùa xuân" khi khoác lên mình chiếc váy cổ vuông có chi tiết corset tạo đường cong tự nhiên. Thiết kế có phần tùng váy xòe rộng những nếp vải mềm mại, tạo dáng vẻ thướt tha như nàng đang lướt đi trên thảm cỏ mềm ẢNH: DETHEIA

Nàng đẹp xuất sắc trong những chiếc đầm dự tiệc mùa xuân

Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở. Tuy nhiên trang phục dự tiệc lại không đi theo xu hướng "tả thực" - mang cả ngàn hoa rực rỡ lên váy áo mà chọn cách tinh tế và khéo léo hơn. Từng gam màu của hoa lá, từng cấu trúc hình học của cỏ cây và muôn lá hoa được tái hiện bằng ren hoa, lụa satin, các kết cấu đính kết, thêu ren, thắt nơ, đan xen họa tiết quả trám, họa tiết kẻ sọc bằng nếp vải.

Dáng váy cúp ngực, váy hai dây cổ vuông, váy áo corset siết eo thon hay đầm tiệc đính kết phối nơ lụa, đầm ren thêu cầu kỳ tinh xảo chính là những lựa chọn thú vị để nàng lựa chọn. Mặc gì trong những ngày đầu năm mới không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn ẩn chứa thông điệp về sự tự tin, niềm vui, hứng khởi hay niềm tin về sự may mắn đang chờ đón. Do vậy khi phối đồ mùa này, nàng hãy ưu tiên sự tinh giản, gọn gàng và có điểm nhấn riêng thay vì các bản phối rườm rà nhiều chi tiết.

Đầm ren dáng hai dây là gợi ý cho quý cô say mê vẻ đẹp lãng mạn pha chút phá cách với thiết kế corset vừa vặn và dây đai mảnh tôn trọn vòng eo. Chiếc đầm có điểm nhấn nằm ở cấu trúc layer độc đáo, với phần váy dài xòe chạm mắt cá chân mang đến sự cuốn hút từ chiều sâu thị giác. Thiết kế này giúp nàng biến hóa phong cách từ quyến rũ đến thanh lịch, dịu dàng ẢNH: DETHEIA

Không còn hình ảnh của những chiếc đầm tiệc đính kết dày đặc nhưng cũ kỹ, thiết kế váy cổ yếm khéo léo kết hợp họa tiết thêu đính với phần cổ lụa màu hồng dâu tạo điểm nhấn điệu đà, nữ tính và sang trọng ẢNH: DETHEIA

Họa tiết ô quả trám khắc họa khí chất quý phái, thanh cao của nàng. Tông màu đen làm nổi bật làn da trắng sứ thanh khiết. Thiết kế dự tiệc mùa xuân được gợi ý phối cùng dây lưng da, giày cao gót mũi nhọn/bốt da và trang sức ánh vàng gold sang chảnh ẢNH: DETHEIA

Cấu trúc layer của phần cổ áo và thân trước trên thiết kế dự tiệc này vẫn đang là kiểu dáng trendy bậc nhất. Không chỉ gói gọn khả năng ứng dụng trong các buổi tiệc, đầm dây cổ vuông họa tiết kẻ ô còn có thể trở thành trang phục dự sự kiện và để nàng diện trong nhiều dịp khác nhau ẢNH: DETHEIA

Một điểm nhấn ấn tượng cho tủ đồ dự tiệc đầu xuân đến từ gam màu đỏ. Chất liệu vải co giãn nhẹ điểm các hạt bắt sáng, chi tiết drapping khéo léo tôn vòng 1 quyến rũ ẢNH: THÉSONG

Một cuộc phiêu lưu thú vị qua các mẫu váy tiệc dáng dài từ chất vải satin óng ả, mềm mượt tôn trọn đường cong quyến rũ ẢNH: THÉSONG

Một chiếc váy, hai cách mặc mang hai phong cách khác biệt. Cấu trúc xếp tầng, siết eo và tôn vòng 1 mang lại hình ảnh quyến rũ và cuốn hút; khi phối cùng khăn choàng lụa mỏng tạo thêm nét duyên dáng và sự thướt tha khi nàng chuyển động ẢNH: THÉSONG



