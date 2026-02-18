Đầm dự tiệc mùa xuân mở ra một năm may mắn

Với nhiều người Việt, thời điểm năm mới chỉ thực sự bắt đầu sau những ngày Tết Nguyên đán. Vào lúc này, các buổi hội ngộ bên bàn tiệc xuân chính là lúc ai nấy đều thư thả, thảnh thơi và có thời gian để chuẩn bị cho mình một chiếc đầm dự tiệc tinh tế, sang trọng và trang nhã bậc nhất.
Nàng đẹp xuất sắc trong những chiếc đầm dự tiệc mùa xuân
Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở. Tuy nhiên trang phục dự tiệc lại không đi theo xu hướng "tả thực" - mang cả ngàn hoa rực rỡ lên váy áo mà chọn cách tinh tế và khéo léo hơn. Từng gam màu của hoa lá, từng cấu trúc hình học của cỏ cây và muôn lá hoa được tái hiện bằng ren hoa, lụa satin, các kết cấu đính kết, thêu ren, thắt nơ, đan xen họa tiết quả trám, họa tiết kẻ sọc bằng nếp vải.
Dáng váy cúp ngực, váy hai dây cổ vuông, váy áo corset siết eo thon hay đầm tiệc đính kết phối nơ lụa, đầm ren thêu cầu kỳ tinh xảo chính là những lựa chọn thú vị để nàng lựa chọn. Mặc gì trong những ngày đầu năm mới không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn ẩn chứa thông điệp về sự tự tin, niềm vui, hứng khởi hay niềm tin về sự may mắn đang chờ đón. Do vậy khi phối đồ mùa này, nàng hãy ưu tiên sự tinh giản, gọn gàng và có điểm nhấn riêng thay vì các bản phối rườm rà nhiều chi tiết.
Một cuộc phiêu lưu thú vị qua các mẫu váy tiệc dáng dài từ chất vải satin óng ả, mềm mượt tôn trọn đường cong quyến rũ
ẢNH: THÉSONG
Một chiếc váy, hai cách mặc mang hai phong cách khác biệt. Cấu trúc xếp tầng, siết eo và tôn vòng 1 mang lại hình ảnh quyến rũ và cuốn hút; khi phối cùng khăn choàng lụa mỏng tạo thêm nét duyên dáng và sự thướt tha khi nàng chuyển động
ẢNH: THÉSONG