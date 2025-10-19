Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Một chiếc slip dress màu đen điểm họa tiết sequin lấp lánh, váy mini dress xếp tầng bồng bềnh từ chất vải tơ màu trắng muốt hay váy blazer tối giản, hiện đại có thể vừa là chiếc đầm dự tiệc, trang phục dạo phố, vừa có thể là chiếc đầm dự sự kiện cuối tuần.

Thiết kế gam màu trắng nhẹ nhàng, thanh lịch có sự kết hợp hài hòa với gam màu nâu làm điểm nhấn thu hút ẢNH: ESMÉE

Khi tối giản là chìa khóa 'bật' sức hút của đầm dự tiệc

Sức hút từ phong cách thời trang thể hiện qua những bản phối nàng mặc hằng ngày đi làm, đi chơi, dự tiệc... Mùa tiệc tùng cuối năm đang đến gần và mỗi cô gái đều có những chiến lược riêng về váy áo - làm sao để tỏa sáng đúng lúc, đúng cá tính và đúng chất riêng của mình.

Những gợi ý váy dự tiệc tối giản dưới đây được chọn lựa dựa trên nhiều góc độ. Đó là những phom dáng cổ điển đã được chứng minh về khả năng tôn dáng, luôn hợp mốt, dễ mặc và có thể làm mới bằng nhiều cách. Bên cạnh đó, trang phục còn được tiết chế về màu sắc, chi tiết trang trí hay điểm nhấn được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác "ít mà tinh".

Một điều quan trọng nhất từ các bản phối dự tiệc này chính là tính đa năng. Một bộ trang phục có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, phù hợp với nhiều bối cảnh, qua đó có thể cho nàng khả năng làm chủ trang phục và phong cách.

Họa tiết từ hạt đá và sequin phản chiếu ánh sáng, những đường kẻ nhịp nhàng và mềm mại vừa tôn đường cong vừa thu hút ánh nhìn ẢNH: MAVEN

Thiết kế màu trắng kem nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn ở chi tiết viền xếp lớp tone sur tone với vòng cổ và hoa tai giúp nàng khoe khéo dáng "mình hạc sương mai". Đầm đính sequin kết hợp giày cao gót đính đá nổi bật và hài hòa trong sự cuốn hút bất tận là chọn lựa hoàn hảo cho tiệc tối, tiệc trà chiều, tiệc sinh nhật... ẢNH: MAVEN

Bước vào những bữa tiệc trang trọng trong diện mạo tối giản tinh tế cùng váy blazer cổ tròn màu đỏ burngury. Gam màu ẩn chứa sức hút "quyền lực mềm" của quý cô, khi mỗi bộ trang phục đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo nên chiến lược hình ảnh hiệu quả

ẢNH: ESMÉE

Từng chi tiết, màu sắc và họa tiết đều được tính toán để mang đến góc nhìn sinh động đầy sáng tạo cho quý cô. Chấm tròn nhỏ trên nền vải màu cream phối ren họa tiết, phom dáng ôm nhẹ nhưng vẫn tôn đường cong và vòng 2 nhờ cấu trúc corset cổ điển ẢNH: MAVEN

Mỗi sắc trắng lại có thể mang đến những cảm nhận khác nhau về hiệu ứng thị giác, về giá trị thẩm mỹ cũng như phù hợp với phong cách riêng của nàng ẢNH: ESMÉE

Màu vàng nhạt hay màu đỏ rượu vang sẽ là lựa chọn của nàng cho bữa tiệc cuối tuần này? Hãy để trái tim lên tiếng qua cảm nhận độ mềm rũ, chiều dài của từng thiết kế cũng như gam màu nào mới là "chân ái" của riêng nàng ẢNH: ESMÉE



