  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/10/2025 08:00 GMT+7

Dù không phải là quý cô tiệc tùng nhưng mỗi cô gái đều cần sở hữu một vài thiết kế đầm dự tiệc để sử dụng ngay khi cần thiết. Những thiết kế tối giản là lựa chọn phù hợp khi nàng ưu tiên cho vẻ ngoài cuốn hút, trẻ trung nhưng vẫn linh động và giàu tính sáng tạo.

Một chiếc slip dress màu đen điểm họa tiết sequin lấp lánh, váy mini dress xếp tầng bồng bềnh từ chất vải tơ màu trắng muốt hay váy blazer tối giản, hiện đại có thể vừa là chiếc đầm dự tiệc, trang phục dạo phố, vừa có thể là chiếc đầm dự sự kiện cuối tuần.

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 1.

Thiết kế gam màu trắng nhẹ nhàng, thanh lịch có sự kết hợp hài hòa với gam màu nâu làm điểm nhấn thu hút

ẢNH: ESMÉE

Khi tối giản là chìa khóa 'bật' sức hút của đầm dự tiệc

Sức hút từ phong cách thời trang thể hiện qua những bản phối nàng mặc hằng ngày đi làm, đi chơi, dự tiệc... Mùa tiệc tùng cuối năm đang đến gần và mỗi cô gái đều có những chiến lược riêng về váy áo - làm sao để tỏa sáng đúng lúc, đúng cá tính và đúng chất riêng của mình.

Những gợi ý váy dự tiệc tối giản dưới đây được chọn lựa dựa trên nhiều góc độ. Đó là những phom dáng cổ điển đã được chứng minh về khả năng tôn dáng, luôn hợp mốt, dễ mặc và có thể làm mới bằng nhiều cách. Bên cạnh đó, trang phục còn được tiết chế về màu sắc, chi tiết trang trí hay điểm nhấn được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác "ít mà tinh".

Một điều quan trọng nhất từ các bản phối dự tiệc này chính là tính đa năng. Một bộ trang phục có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, phù hợp với nhiều bối cảnh, qua đó có thể cho nàng khả năng làm chủ trang phục và phong cách.

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 2.

Họa tiết từ hạt đá và sequin phản chiếu ánh sáng, những đường kẻ nhịp nhàng và mềm mại vừa tôn đường cong vừa thu hút ánh nhìn

ẢNH: MAVEN

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 3.
Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 4.

Thiết kế màu trắng kem nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn ở chi tiết viền xếp lớp tone sur tone với vòng cổ và hoa tai giúp nàng khoe khéo dáng "mình hạc sương mai". Đầm đính sequin kết hợp giày cao gót đính đá nổi bật và hài hòa trong sự cuốn hút bất tận là chọn lựa hoàn hảo cho tiệc tối, tiệc trà chiều, tiệc sinh nhật...

ẢNH: MAVEN

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 5.

Bước vào những bữa tiệc trang trọng trong diện mạo tối giản tinh tế cùng váy blazer cổ tròn màu đỏ burngury. Gam màu ẩn chứa sức hút "quyền lực mềm" của quý cô, khi mỗi bộ trang phục đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo nên chiến lược hình ảnh hiệu quả

ẢNH: ESMÉE

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 6.

Từng chi tiết, màu sắc và họa tiết đều được tính toán để mang đến góc nhìn sinh động đầy sáng tạo cho quý cô. Chấm tròn nhỏ trên nền vải màu cream phối ren họa tiết, phom dáng ôm nhẹ nhưng vẫn tôn đường cong và vòng 2 nhờ cấu trúc corset cổ điển

ẢNH: MAVEN

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 7.
Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 8.

Mỗi sắc trắng lại có thể mang đến những cảm nhận khác nhau về hiệu ứng thị giác, về giá trị thẩm mỹ cũng như phù hợp với phong cách riêng của nàng

ẢNH: ESMÉE

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 9.
Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung- Ảnh 10.

Màu vàng nhạt hay màu đỏ rượu vang sẽ là lựa chọn của nàng cho bữa tiệc cuối tuần này? Hãy để trái tim lên tiếng qua cảm nhận độ mềm rũ, chiều dài của từng thiết kế cũng như gam màu nào mới là "chân ái" của riêng nàng

ẢNH: ESMÉE


đầm dự tiệc Tối giản đầm tiệc tối giản màu trắng Họa tiết

Bài viết khác

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Áo tank top luôn được xem là món đồ 'dễ ghi điểm'

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ

Những họa tiết đẹp nhất mùa, nên có mặt trong tủ đồ

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, nữ tính với đầm suông

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng

Đầm tay cánh tiên mềm mại giúp nàng thêm duyên dáng

Diện mạo mới của chân váy xếp ly

Diện mạo mới của chân váy xếp ly

Sức hút bền bỉ của quần shorts qua từng mùa mốt

Sức hút bền bỉ của quần shorts qua từng mùa mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top