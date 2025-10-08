Đầm hoa, bản hòa ca của sự nữ tính và lãng mạn

Đầm hoa không chỉ là một trang phục, mà còn là tuyên ngôn thời trang của sự nữ tính và lãng mạn.
Thướt tha với đầm hoa dáng dài
Đầm hoa có độ dài quá gối mang vẻ đẹp cổ điển, với họa tiết hoa nhỏ gam hồng, vàng, tím phủ đều trên nền vải; cổ tròn nhấn dây buộc nhẹ cùng tay phồng ngắn làm bật lên nét duyên dáng mềm mại.
Thiết kế cổ vuông và tay phồng ngắn mang hơi hướng cổ điển, giúp tôn lên phần cổ và vai thanh thoát. Khi kết hợp cùng túi xách tay nhỏ màu trắng viền đen tổng thể trang phục trở nên thanh lịch.
Tươi mới với đầm hoa babydoll
Đầm hoa babydoll phom xòe bay bổng, thiết kế cổ vuông và tay phồng to bản mang đến điểm nhấn thời thượng, toàn bộ bề mặt phủ họa tiết hoa hồng pastel tôn lên sự ngọt ngào.
Kết hợp tay phồng lửng, giúp tổng thể vừa thoải mái vừa tôn nét nữ tính tự nhiên. Điểm nhấn phụ kiện là chiếc mũ cói vành rộng, mang hơi thở mùa hè phóng khoáng.
Thanh lịch với đầm hoa midi
Chiếc đầm midi với họa tiết hoa nhỏ đa sắc phủ đều khắp thân váy tạo hiệu ứng sinh động mà vẫn tinh tế. Thiết kế cổ vuông cổ điển, tay bồng ngắn tôn lên bờ vai mềm mại.
Điểm nhấn cổ ren bản lớn gợi nhớ phong cách vintage lãng mạn, giúp làm nổi bật đường nét thanh thoát của người mặc. Khi kết hợp cùng túi ngọc trai cầm tay độc đáo và xăng đan trắng, tổng thể giữ trọn sự hài hòa tinh tế.
Gợi cảm với đầm hoa hai dây
Nền vải kem nhã nhặn được điểm xuyết hoa nhỏ thêu tinh tế, khiến tổng thể trở nên mềm mại. Dáng váy xòe nhẹ, rủ mềm theo từng bước di chuyển, mang đến sự duyên dáng tự nhiên.