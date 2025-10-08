Đầm hoa, bản hòa ca của sự nữ tính và lãng mạn

Đầm hoa không chỉ là một trang phục, mà còn là tuyên ngôn thời trang của sự nữ tính và lãng mạn.

Thướt tha với đầm hoa dáng dài

Đầm hoa dáng dài là lựa chọn dành cho nàng yêu thích sự nền nã và thanh lịch ẢNH: K&K FASHION

Đầm hoa có độ dài quá gối mang vẻ đẹp cổ điển, với họa tiết hoa nhỏ gam hồng, vàng, tím phủ đều trên nền vải; cổ tròn nhấn dây buộc nhẹ cùng tay phồng ngắn làm bật lên nét duyên dáng mềm mại.

Cũng ở dáng dài nhưng với gam vàng chủ đạo, đầm hoa nhí gợi cảm giác rạng rỡ, tươi sáng ẢNH: FIONA

Thiết kế cổ vuông và tay phồng ngắn mang hơi hướng cổ điển, giúp tôn lên phần cổ và vai thanh thoát. Khi kết hợp cùng túi xách tay nhỏ màu trắng viền đen tổng thể trang phục trở nên thanh lịch.

Tươi mới với đầm hoa babydoll

Nếu nàng muốn một phong cách ngọt ngào và trẻ trung, đầm hoa babydoll chính là gợi ý hoàn hảo ẢNH: MARC

Đầm hoa babydoll phom xòe bay bổng, thiết kế cổ vuông và tay phồng to bản mang đến điểm nhấn thời thượng, toàn bộ bề mặt phủ họa tiết hoa hồng pastel tôn lên sự ngọt ngào.

Khoác lên chiếc đầm babydoll trắng tinh khôi, điểm xuyết hoa vàng nhỏ li ti, dáng váy rộng rãi với các tầng xếp nhẹ nhàng ẢNH: K&K FASHION

Kết hợp tay phồng lửng, giúp tổng thể vừa thoải mái vừa tôn nét nữ tính tự nhiên. Điểm nhấn phụ kiện là chiếc mũ cói vành rộng, mang hơi thở mùa hè phóng khoáng.

Thanh lịch với đầm hoa midi

Đầm hoa midi là gợi ý dành cho nàng yêu sự cân bằng, vừa duyên dáng vừa giữ được sự nhã nhặn ẢNH: MARC

Chiếc đầm midi với họa tiết hoa nhỏ đa sắc phủ đều khắp thân váy tạo hiệu ứng sinh động mà vẫn tinh tế. Thiết kế cổ vuông cổ điển, tay bồng ngắn tôn lên bờ vai mềm mại.

Một thiết kế khác nền trắng điểm hoa nhí nhiều màu gợi cảm giác nhẹ nhàng ẢNH: K&K FASHION

Điểm nhấn cổ ren bản lớn gợi nhớ phong cách vintage lãng mạn, giúp làm nổi bật đường nét thanh thoát của người mặc. Khi kết hợp cùng túi ngọc trai cầm tay độc đáo và xăng đan trắng, tổng thể giữ trọn sự hài hòa tinh tế.

Gợi cảm với đầm hoa hai dây

Đầm hoa hai dây với cổ vuông và chi tiết xếp ly ngực khéo tôn vòng cổ, bờ vai mảnh mai ẢNH: NK FASHION

Nền vải kem nhã nhặn được điểm xuyết hoa nhỏ thêu tinh tế, khiến tổng thể trở nên mềm mại. Dáng váy xòe nhẹ, rủ mềm theo từng bước di chuyển, mang đến sự duyên dáng tự nhiên.

Một lựa chọn khác là đầm hai dây hồng pastel phủ hoa hồng li ti, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Chi tiết cut out tinh tế ở eo cùng viền ren nhỏ xinh giúp tổng thể thêm phá cách, gợi cảm mà không mất đi sự thanh lịch ẢNH: K&K FASHION



