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Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/10/2026 18:00 GMT+7

Lấy cảm hứng từ chiếc áo sơ mi truyền thống, đầm sơ mi biến tấu với độ dài đa dạng và những chi tiết tạo hình duyên dáng, mang đến diện mạo hiện đại mà không cần quá nhiều lớp trang phục cầu kỳ.

Nếu trước đây đầm sơ mi thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, có phần khuôn mẫu, thì những thiết kế hiện đại lại mở ra nhiều lựa chọn thú vị hơn. 

Đầm sơ mi - điểm nhấn riêng cho phong cách văn phòng 

Từ dáng midi kín đáo, đầm suông phóng khoáng đến những mẫu váy ngắn tay bồng hay phối nơ điệu đà, mỗi kiểu dáng đều có thể trở thành điểm nhấn riêng cho phong cách công sở. Đối với môi trường công sở, những gam màu trung tính như trắng, xanh xám, nâu sô cô la hay be luôn là lựa chọn dễ mặc và dễ phối. 

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 1.

Những mẫu đầm sơ mi dáng suông có thể trở nên gọn gàng hơn khi kết hợp cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc thiết kế chiết eo

ẢNH: @N27.CORNER

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 2.

Với những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, đầm sơ mi ngắn trên gối hoặc dáng midi có đường chiết eo rõ ràng sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Nếu chọn váy dáng rộng, nàng nên chú ý đến độ dài và chất liệu để trang phục không làm mất tỷ lệ cơ thể

ẢNH: @N27.CORNER

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 3.

Nếu chiếc váy đã gây ấn tượng nhờ tay phồng hoặc khoét vai thì chỉ cần nhấn nhá phụ kiện đơn giản như một chiếc túi xách tông nâu trầm là đã hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Bên cạnh các thiết kế đơn sắc, đầm sơ mi kẻ sọc, kẻ ô hay có họa tiết nhỏ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú tủ đồ công sở. Họa tiết giúp trang phục trở nên sinh động hơn mà không cần bổ sung quá nhiều chi tiết trang trí.

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 4.

Những phụ kiện màu đen, nâu hoặc màu da tự nhiên sẽ giúp tiết chế sắc đỏ nổi bật của đầm kẻ sọc. Một đôi giày màu nude và chiếc túi cầm tay nhỏ đủ để hoàn thiện diện mạo mà không cần thêm quá nhiều chi tiết

ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 5.

Đầm sơ mi kẻ ca rô phối hai tông màu xanh và trắng trẻ trung, kết hợp với thắt lưng vải hoặc dây lưng da mảnh, phần eo được nhấn nhẹ, tôn lên vòng eo thon gọn của phái đẹp

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Với những chiếc đầm đã có họa tiết nổi bật, nguyên tắc quan trọng là tránh sử dụng quá nhiều phụ kiện có màu sắc hoặc hoa văn tương tự. Một chiếc túi trơn, đôi giày đơn sắc và trang sức tinh gọn sẽ giúp trang phục trở thành tâm điểm mà vẫn giữ được sự hài hòa.

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 6.

Để đầm sơ mi phát huy ưu điểm, ngoài màu sắc và phụ kiện, chất liệu cũng là yếu tố cần được cân nhắc. Một thiết kế đẹp không nhất thiết phải ôm sát cơ thể, mà nên tạo sự thoải mái khi mặc dù là trong hoàn cảnh nào

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại - Ảnh 7.

Với những dịp trang trọng cần sự chỉn chu thì nên ưu tiên những chất liệu ít nhăn như lụa satin hay thun lạnh. Một chiếc đầm trơn màu tông trầm vừa chỉn chu vừa thoải mái cho các cuộc họp

ẢNH: @N27.CORNER

 

Đầm sơ mi đầm suông dáng suông đầm dáng suông váy sơ mi

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