Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại

Nếu trước đây đầm sơ mi thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, có phần khuôn mẫu, thì những thiết kế hiện đại lại mở ra nhiều lựa chọn thú vị hơn.

Đầm sơ mi - điểm nhấn riêng cho phong cách văn phòng

Từ dáng midi kín đáo, đầm suông phóng khoáng đến những mẫu váy ngắn tay bồng hay phối nơ điệu đà, mỗi kiểu dáng đều có thể trở thành điểm nhấn riêng cho phong cách công sở. Đối với môi trường công sở, những gam màu trung tính như trắng, xanh xám, nâu sô cô la hay be luôn là lựa chọn dễ mặc và dễ phối.

Những mẫu đầm sơ mi dáng suông có thể trở nên gọn gàng hơn khi kết hợp cùng thắt lưng da bản nhỏ hoặc thiết kế chiết eo ẢNH: @N27.CORNER

Với những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, đầm sơ mi ngắn trên gối hoặc dáng midi có đường chiết eo rõ ràng sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Nếu chọn váy dáng rộng, nàng nên chú ý đến độ dài và chất liệu để trang phục không làm mất tỷ lệ cơ thể ẢNH: @N27.CORNER

Nếu chiếc váy đã gây ấn tượng nhờ tay phồng hoặc khoét vai thì chỉ cần nhấn nhá phụ kiện đơn giản như một chiếc túi xách tông nâu trầm là đã hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch ẢNH: @CHARMANINE.CO

Bên cạnh các thiết kế đơn sắc, đầm sơ mi kẻ sọc, kẻ ô hay có họa tiết nhỏ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú tủ đồ công sở. Họa tiết giúp trang phục trở nên sinh động hơn mà không cần bổ sung quá nhiều chi tiết trang trí.

Những phụ kiện màu đen, nâu hoặc màu da tự nhiên sẽ giúp tiết chế sắc đỏ nổi bật của đầm kẻ sọc. Một đôi giày màu nude và chiếc túi cầm tay nhỏ đủ để hoàn thiện diện mạo mà không cần thêm quá nhiều chi tiết ẢNH: @F.SUNDAY__OFFICIAL

Đầm sơ mi kẻ ca rô phối hai tông màu xanh và trắng trẻ trung, kết hợp với thắt lưng vải hoặc dây lưng da mảnh, phần eo được nhấn nhẹ, tôn lên vòng eo thon gọn của phái đẹp ẢNH: @CHANCLUB.VN

Với những chiếc đầm đã có họa tiết nổi bật, nguyên tắc quan trọng là tránh sử dụng quá nhiều phụ kiện có màu sắc hoặc hoa văn tương tự. Một chiếc túi trơn, đôi giày đơn sắc và trang sức tinh gọn sẽ giúp trang phục trở thành tâm điểm mà vẫn giữ được sự hài hòa.

Để đầm sơ mi phát huy ưu điểm, ngoài màu sắc và phụ kiện, chất liệu cũng là yếu tố cần được cân nhắc. Một thiết kế đẹp không nhất thiết phải ôm sát cơ thể, mà nên tạo sự thoải mái khi mặc dù là trong hoàn cảnh nào ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO