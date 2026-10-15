Đầm sơ mi - lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng công sở hiện đại

Lấy cảm hứng từ chiếc áo sơ mi truyền thống, đầm sơ mi biến tấu với độ dài đa dạng và những chi tiết tạo hình duyên dáng, mang đến diện mạo hiện đại mà không cần quá nhiều lớp trang phục cầu kỳ.
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Nếu trước đây đầm sơ mi thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, có phần khuôn mẫu, thì những thiết kế hiện đại lại mở ra nhiều lựa chọn thú vị hơn.
Đầm sơ mi - điểm nhấn riêng cho phong cách văn phòng
Từ dáng midi kín đáo, đầm suông phóng khoáng đến những mẫu váy ngắn tay bồng hay phối nơ điệu đà, mỗi kiểu dáng đều có thể trở thành điểm nhấn riêng cho phong cách công sở. Đối với môi trường công sở, những gam màu trung tính như trắng, xanh xám, nâu sô cô la hay be luôn là lựa chọn dễ mặc và dễ phối.
Bên cạnh các thiết kế đơn sắc, đầm sơ mi kẻ sọc, kẻ ô hay có họa tiết nhỏ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc để làm phong phú tủ đồ công sở. Họa tiết giúp trang phục trở nên sinh động hơn mà không cần bổ sung quá nhiều chi tiết trang trí.
Với những chiếc đầm đã có họa tiết nổi bật, nguyên tắc quan trọng là tránh sử dụng quá nhiều phụ kiện có màu sắc hoặc hoa văn tương tự. Một chiếc túi trơn, đôi giày đơn sắc và trang sức tinh gọn sẽ giúp trang phục trở thành tâm điểm mà vẫn giữ được sự hài hòa.