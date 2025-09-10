Đánh thức vẻ đẹp quyến rũ với áo corset

Hãy tìm cho mình một chiếc áo corset phù hợp và bắt đầu hành trình khẳng định phong cách riêng biệt, đánh thức vẻ đẹp quyến rũ riêng của bạn.

Làm chủ vóc dáng với áo corset và chân váy ngắn

Trong những ngày nắng đẹp, diện lên chiếc áo corset ôm sát dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @LYPHAM.2001

Điểm nhấn là sắc màu vàng chanh nổi bật của áo corset, thiết kế nơ xanh nhỏ xinh xắn ngay dây áo. Kết hợp cùng chân váy ôm sát sắc xanh pastel, tổng thể trang phục không chỉ tạo nên sự tương phản màu sắc bắt mắt mà còn toát lên vẻ tinh nghịch.

Nếu bạn muốn trở thành tâm điểm của bữa tiệc thì hãy thử ngay bộ trang phục tone sur tone. Chiếc áo corset hai dây màu trắng kết hợp cùng chân váy trắng bồng xòe giúp bộ trang phục thêm phần trẻ trung, năng động ẢNH: SO DÓPE CLUB

Áo corset và chân váy bí đốn tim mọi ánh nhìn

Áo corset trắng với phần thắt dây nơ khéo léo ở giữa ngực không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát mà còn mang lại cảm giác dịu dàng ẢNH: @LINGGKA109

Phối cùng chân váy bí trắng đồng điệu, set đồ này không chỉ là một lựa chọn thời trang, mà còn là tuyên ngôn về vẻ đẹp tinh khôi của phái nữ.

Áo corset đỏ đầy quyền lực với chi tiết lưới ren không chỉ giúp phô diễn vẻ đẹp hình thể, mà còn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ẢNH: @MYAH_RENT

Khi kết hợp cùng chân váy bí đen và bốt cao cổ, set đồ tạo nên một tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ, thể hiện cá tính độc đáo của người mặc.

Cá tính với áo corset và quần ống suông

Chiếc áo corset màu trắng cúp ngực đơn giản giúp tôn lên vòng eo thon gọn, tạo vẻ ngoài thanh thoát cho toàn bộ tổng thể ẢNH: @GILLBAY.OFICIAL

Kết hợp với đó là chiếc quần ống suông màu đen có họa tiết sọc chìm. Chi tiết dây buộc ở phần cạp quần tạo điểm nhấn độc đáo, làm nổi bật vòng eo quyến rũ.

Bộ trang phục thanh lịch nhưng vẫn đầy gợi cảm với một chiếc corset màu đen phối ren ôm sát cơ thể ẢNH: @TRANGBUI98

Họa tiết hoa trang trí càng tăng thêm sức quyến rũ cho bộ trang phục.Chiếc áo được phối cùng quần ống suông màu be mềm mại, tạo sự uyển chuyển cho mỗi bước đi.

Áo corset và quần jeans tạo vẻ năng động

Sự kết hợp giữa áo corset và quần jeans ống loe là một lựa chọn thông minh ẢNH: @_NHAANHAA

Chiếc áo corset màu xanh nhã nhặn với họa tiết ren hoa mang lại vẻ ngoài mềm mại. Khi phối cùng quần jeans ống loe màu xanh đậm có chi tiết túi hộp ở phần hông giúp tôn dáng và tạo sự cân đối.

Đánh thức vẻ đẹp cá tính cùng áo corset đen đầy quyền lực ẢNH: @JAZZYNGN

Chi tiết dây đan chéo và những bông hoa 3D thêu nổi ở ngực tạo điểm nhấn độc đáo. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, trang phục này mang đến sự thoải mái, bộ đôi này là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nét tinh tế và phong cách đường phố.