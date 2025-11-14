Dấu ấn từ các thương hiệu quốc tế trên sàn diễn thời trang Việt

Các nhà thiết kế Frederick Lee (Singapore), Chula (Tây Ban Nha), Ajay Kumar (Ấn Độ), Natacha Van (Campuchia), Bandid Lasavong (Lào) biến sàn diễn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam thu đông 2025 (AVIFW F/W 2025 - diễn ra từ 12-15.11) thành điểm gặp gỡ của văn hóa Việt Nam và quốc tế.

NTK Bandid Lasavong kể chuyện di sản với 'Lao Legacy'

Là nhà sáng lập thương hiệu MEN Folder và đại diện Lào tại ASEAN Fashion Designers Showcase (AFDS), Bandid Lasavong được xem là một trong những gương mặt tiên phong định hình diện mạo thời trang hiện đại của “xứ sở triệu voi”.

Các sáng tạo của Bandid Lasavong luôn hướng đến sự giao hòa giữa truyền thống và đương đại. Anh yêu thích khai thác chất liệu dệt tay, họa tiết bản địa và tinh thần menswear tinh giản mang xu hướng thời trang quốc tế

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

BST Lao Legacy là một hành trình thời trang thấm đẫm niềm tự hào dân tộc của NTK Bandid Lasavong. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt truyền thống, anh hợp tác cùng các nghệ nhân làng nghề Ock Pop Tok để tạo nên những chất liệu dệt tay độc bản rồi biến chúng thành những phom dáng suit hiện đại.

Giữa tinh thần thanh lịch vượt thời gian của “old money” và sự phóng khoáng của “new money”, nhà thiết kế kể câu chuyện về người đàn ông Đông Dương mới qua ngôn ngữ thời trang sang trọng, tự do và bản lĩnh văn hóa.

Gần 30 thiết kế menswear cao cấp trong bộ sưu tập mang gam màu trầm ấm - từ trắng ngà, be, vàng rơm đến nâu đất - gợi nên ánh nắng phản chiếu trên những mái ngói cổ của Luang Prabang ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Thương hiệu quốc tế đến từ Ấn Độ - NTK Ajay Kumar

Vẻ uy nghi của Hoàng gia Ấn Độ được NTK Ajay Kumar mang đến sàn diễn tuần lễ thời trang qua BST The Wild Monarch.

Mỗi thiết kế là một cuộc đối thoại giữa sức mạnh và sự mong manh, giữa bản năng hoang dã và vẻ đẹp tinh tế ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Xuyên suốt BST, khán giả có thể cảm nhận rõ tinh thần thủ công và tính bền vững mà Ajay Kumar gửi gắm trong từng thiết kế. Những mẫu bandhgala mang cấu trúc tinh tế, áo bomber in họa tiết hay kurta lụa đều được thể hiện trên các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa pha cotton, lanh và seersucker tái chế, tạo nên sự giao thoa vô cùng ấn tượng.

Các kỹ thuật in họa tiết, đính nổi và thêu zardozi thủ công được xử lý khéo léo, tôn vinh bàn tay nghệ nhân Ấn Độ và nâng tầm từng chi tiết thành một tác phẩm nghệ thuật.

Với BST The Wild Monarch, Ajay Kumar khẳng định tầm nhìn về thời trang xa xỉ có trách nhiệm ý thức bền vững với môi trường và sự trân trọng giá trị tự nhiên ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

NTK Natacha Van lần đầu trình diễn tại Việt Nam

Nhà thiết kế Campuchia - Natacha Van chào sân AVIFW F/W 2025 với bộ sưu tập Ethereal Enchantment mở ra hành trình bước vào thế giới siêu thực đầy mê hoặc.

Các phom dáng mềm mại, bay bổng kết hợp với chất liệu voan, lụa và lưới mỏng được xử lý tinh tế tạo nên chuyển động nhẹ như gió mỗi khi sải bước ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Những chi tiết hoa 3D, hạt pha lê và ren mô phỏng cánh hoa được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng như một khu vườn nở rộ trên từng bộ trang phục của NTK Campuchia ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Không chỉ dừng lại ở chất thơ, Natacha Van còn đưa vào BST các thiết kế suit phá cách và tái cấu trúc, mang đến hơi thở hiện đại xen lẫn nét mộng mơ. NTK thể hiện sự khéo léo và tinh tế khi kết hợp độ mềm của vải và cấu trúc phom dáng mạnh mẽ, mang đến góc nhìn cân bằng giữa sự dịu dàng và bản lĩnh ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Là một gương mặt tiêu biểu của thời trang Campuchia đương đại, các sáng tạo của Natacha Van mang phong cách táo bạo, tinh tế và trân trọng các giá trị văn hóa bản địa ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Giới mộ điệu say đắm với các thiết kế khai thác vẻ đẹp của ngôn ngữ hình khối, kiến trúc và nghệ thuật đối xứng vô cùng độc đáo trong BST Chula - Black & White ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM