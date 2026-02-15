Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Chân váy xếp ly có thể phối cùng áo polo, áo sơ mi, áo dệt kim, cardigan... cùng nhiều thiết kế đa năng khác. Trên các mẫu váy liền, phần váy xếp ly tạo nên điểm nhấn cho phong cách thời trang của nàng.

Chân váy dáng dài màu beige phối áo dệt kim màu trắng ngà cùng điểm nhấn là dây hoa buộc hờ nơi eo tạo nên điểm nhấn duyên dáng giàu nữ tính cho nàng ẢNH: LEMON LOVE

Chân váy xếp ly dáng dài

Chân váy dáng dài có các đường gấp nếp là món đồ "must have" của mọi cô gái. Thiết kế này hoàn hảo cho các bản phối công sở, thời trang street wear và cả các bản phối sang trọng dành cho dự tiệc, các sự kiện và thảm đỏ. Tuy nhiên, hãy lưu ý chọn thiết kế có độ dài hợp lý với vóc dáng riêng của nàng. Độ dài gấu váy nên nằm trong khoảng từ dưới đầu gối đến mắt cá chân - chúng vừa khéo giấu được nhiều nhược điểm vừa tạo tỷ lệ đẹp cho trang phục.

Chân váy in họa tiết kết hợp các đường gấp nếp mềm mại được quý cô khéo phối cùng áo dệt kim cổ tim và dây lưng bản lớn. Tông màu trầm ấm nhưng vẫn nổi bật mang đến hình ảnh thời thượng và tô đậm nét cá tính ẢNH: PETITE MENDIGOTE

Chân váy xếp ly họa tiết

Sự trở lại của phong cách cổ điển vẫn đang là xu hướng chủ đạo của thời trang xuân 2026, do vậy các thiết kế chân váy họa tiết xếp ly chính là dấu ấn riêng mà nàng có thể tạo ra cho phong cách cá nhân. Chân váy chấm bi, chân váy ca rô, chân váy xếp ly in hoa cỏ... là những ứng cử viên cho bản phối đầu năm vừa trẻ trung, xinh đẹp vừa mang tính xu hướng.

Kết hợp hai gam màu trắng và đen trên bản phối áo polo không tay và chân váy midi cùng giày bốt cổ thấp và găng tay da, nàng tạo nên hình ảnh vừa cá tính, thời thượng, vừa mềm mại và khoáng đạt ẢNH: CCHIC

Ở các thiết kế liền thân hoặc bản phối mặc theo set đồng bộ, chi tiết xếp ly tạo nên sự thú vị cho tổng thể qua sự tương phản giữa bề mặt lì, phẳng và bề mặt vải gấp khúc với vô số các nếp gấp ẢNH: RẬP

Bản phối tone sur tone màu đen với điểm nhấn là phần chân váy xếp ly layer vải ren dệt họa tiết tạo khí chất sang chảnh cho nàng; trong khi bản phối trắng ngà và beige đề cao vẻ ngoài thanh lịch song hành cùng cảm giác thư thái, thoải mái ẢNH: LE NGOC LAM, LEMONLOVE

Sơ mi trắng cổ thắt nơ phối chân váy xếp ly tông xanh đen tạo nên diện mạo cổ điển, thanh lịch và cực kỳ trẻ trung ẢNH: ESTRANO CHIC

Chân váy nữ sinh

Chân váy xếp ly dáng ngắn luôn là ưu tiên của quý cô trẻ tuổi. Còn được gọi là chân váy nữ sinh, thiết kế này giúp người mặc "trẻ hóa" chỉ trong nháy mắt. Chân váy xếp ly dễ dàng phối cùng áo sơ mi, gile len, blazer dáng ngắn, áo phông trơn, tanktop, áo hai dây...

Quý cô làm mới hình ảnh mỗi ngày qua các thiết kế chân váy mini đa dạng. Chân váy họa tiết cổ điển, chân váy kèm quần phối đồng bộ cùng cropped blazer và áo lụa hai dây hoặc crop top mặc bên trong ẢNH: ADORE DRESS