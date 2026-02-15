Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Chân váy xếp ly có thể phối cùng áo polo, áo sơ mi, áo dệt kim, cardigan... cùng nhiều thiết kế đa năng khác. Trên các mẫu váy liền, phần váy xếp ly tạo nên điểm nhấn cho phong cách thời trang của nàng.
Chân váy xếp ly dáng dài
Chân váy dáng dài có các đường gấp nếp là món đồ "must have" của mọi cô gái. Thiết kế này hoàn hảo cho các bản phối công sở, thời trang street wear và cả các bản phối sang trọng dành cho dự tiệc, các sự kiện và thảm đỏ. Tuy nhiên, hãy lưu ý chọn thiết kế có độ dài hợp lý với vóc dáng riêng của nàng. Độ dài gấu váy nên nằm trong khoảng từ dưới đầu gối đến mắt cá chân - chúng vừa khéo giấu được nhiều nhược điểm vừa tạo tỷ lệ đẹp cho trang phục.
Chân váy xếp ly họa tiết
Sự trở lại của phong cách cổ điển vẫn đang là xu hướng chủ đạo của thời trang xuân 2026, do vậy các thiết kế chân váy họa tiết xếp ly chính là dấu ấn riêng mà nàng có thể tạo ra cho phong cách cá nhân. Chân váy chấm bi, chân váy ca rô, chân váy xếp ly in hoa cỏ... là những ứng cử viên cho bản phối đầu năm vừa trẻ trung, xinh đẹp vừa mang tính xu hướng.
Bản phối tone sur tone màu đen với điểm nhấn là phần chân váy xếp ly layer vải ren dệt họa tiết tạo khí chất sang chảnh cho nàng; trong khi bản phối trắng ngà và beige đề cao vẻ ngoài thanh lịch song hành cùng cảm giác thư thái, thoải mái
ẢNH: LE NGOC LAM, LEMONLOVE
Chân váy nữ sinh
Chân váy xếp ly dáng ngắn luôn là ưu tiên của quý cô trẻ tuổi. Còn được gọi là chân váy nữ sinh, thiết kế này giúp người mặc "trẻ hóa" chỉ trong nháy mắt. Chân váy xếp ly dễ dàng phối cùng áo sơ mi, gile len, blazer dáng ngắn, áo phông trơn, tanktop, áo hai dây...
Quý cô làm mới hình ảnh mỗi ngày qua các thiết kế chân váy mini đa dạng. Chân váy họa tiết cổ điển, chân váy kèm quần phối đồng bộ cùng cropped blazer và áo lụa hai dây hoặc crop top mặc bên trong
ẢNH: ADORE DRESS