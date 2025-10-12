Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Bộ ba màu sắc gồm trắng, đen và beige (màu be) có thể mặc riêng lẻ từng màu hoặc kết hợp từ 2 - 3 màu trên một bản phối. Không chỉ mang đến hình ảnh sang trọng đậm chất thời trang trung tính mùa lạnh mà các gợi ý này còn có giá trị vượt thời gian khi phù hợp với nhiều mùa.
Chuyến phiêu lưu phong cách với ba gam màu trắng, đen, beige
Không quá nổi bật nhưng cũng không dễ bị nhầm lẫn, trang phục màu trắng, đen và beige đều có thể trở nên cuốn hút bởi chính vẻ đẹp tinh giản, hiện đại mà sang trọng.
Quý cô có thể chọn mặc luân phiên các bản phối áo và chân váy dài để đi làm, đi học mỗi ngày. Chọn váy blazer màu beige cho buổi tiệc tối hay chọn những thiết kế midi kết hợp phụ kiện có màu sắc tương phản trắng - đen để tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn và cuốn hút.
Gam màu beige nhất định nên có mặt thường xuyên trong các bản phối mùa này. Cảm giác cổ điển và hiện đại giao hòa trên từng mẫu áo, quần âu cạp cao tông màu beige có tác dụng điều hòa thị giác, mang lại cảm giác hài hòa và có chiều sâu.
Tùy theo hoàn cảnh, không gian và tâm trạng mà quý cô sẽ chọn cho mình bản phối phù hợp. Váy trắng phối quần tất đen và túi màu metalic, váy midi đen phối túi và giày cao gót trắng hay thiết kế váy trắng ren họa tiết đính cài áo hoa màu đen
ẢNH: ADELE
Họa tiết chấm trắng trên nền đen nổi bật hay họa tiết hoa in dệt trên các chất liệu đều góp phần làm nên sự thú vị cho các bản phối thời trang
ẢNH: ADELE
Một chiếc áo với hai cách mặc tạo nên hai bản phối khác biệt cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của các món đồ đơn sắc
ẢNH: RUZA