Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Bộ ba màu sắc gồm trắng, đen và beige (màu be) có thể mặc riêng lẻ từng màu hoặc kết hợp từ 2 - 3 màu trên một bản phối. Không chỉ mang đến hình ảnh sang trọng đậm chất thời trang trung tính mùa lạnh mà các gợi ý này còn có giá trị vượt thời gian khi phù hợp với nhiều mùa.

Sự kết hợp của bản phối trắng đen trên cặp đôi áo và chân váy dài luôn đem lại hiệu quả về mặt thẩm mỹ và công năng. Ngoài trang phục, đừng quên sử dụng giày, túi và phụ kiện bổ sung để bản phối thêm hoàn hảo ẢNH: RUZA

Chuyến phiêu lưu phong cách với ba gam màu trắng, đen, beige

Không quá nổi bật nhưng cũng không dễ bị nhầm lẫn, trang phục màu trắng, đen và beige đều có thể trở nên cuốn hút bởi chính vẻ đẹp tinh giản, hiện đại mà sang trọng.

Quý cô có thể chọn mặc luân phiên các bản phối áo và chân váy dài để đi làm, đi học mỗi ngày. Chọn váy blazer màu beige cho buổi tiệc tối hay chọn những thiết kế midi kết hợp phụ kiện có màu sắc tương phản trắng - đen để tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn và cuốn hút.

Gam màu beige nhất định nên có mặt thường xuyên trong các bản phối mùa này. Cảm giác cổ điển và hiện đại giao hòa trên từng mẫu áo, quần âu cạp cao tông màu beige có tác dụng điều hòa thị giác, mang lại cảm giác hài hòa và có chiều sâu.

Váy blazer màu beige thanh lịch, cổ điển được tạo điểm nhấn bằng túi và dây lưng nâu gợi nhắc tinh thần mùa thu chủ đạo ẢNH: HAGOO

Mỗi sắc độ đậm nhạt khác nhau của trắng, đen và beige đều có thể tạo ra những hiệu ứng khác biệt. Màu beige đậm mang đến cảm giác ấm áp, nồng nhiệt và sự chững chạc, trưởng thành trong phong cách ẢNH: HAGOO

Tùy theo hoàn cảnh, không gian và tâm trạng mà quý cô sẽ chọn cho mình bản phối phù hợp. Váy trắng phối quần tất đen và túi màu metalic, váy midi đen phối túi và giày cao gót trắng hay thiết kế váy trắng ren họa tiết đính cài áo hoa màu đen ẢNH: ADELE

Họa tiết chấm trắng trên nền đen nổi bật hay họa tiết hoa in dệt trên các chất liệu đều góp phần làm nên sự thú vị cho các bản phối thời trang ẢNH: ADELE

Gam màu beige khi diện cùng đen luôn mang đến hình ảnh vừa dịu dàng vừa tràn đầy nữ tính ẢNH: RUZA

Một chiếc áo với hai cách mặc tạo nên hai bản phối khác biệt cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của các món đồ đơn sắc ẢNH: RUZA



