  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/10/2025 08:00 GMT+7

Màu trắng, đen và beige chính là tuyên ngôn của thời trang tinh giản mùa này. Không cần sở hữu tủ đồ đầy màu sắc, quý cô vẫn có thể tỏa sáng rạng ngời, khẳng định đẳng cấp thời trang chỉ từ các bản phối mang ba gam màu cổ điển.

Bộ ba màu sắc gồm trắng, đen và beige (màu be) có thể mặc riêng lẻ từng màu hoặc kết hợp từ 2 - 3 màu trên một bản phối. Không chỉ mang đến hình ảnh sang trọng đậm chất thời trang trung tính mùa lạnh mà các gợi ý này còn có giá trị vượt thời gian khi phù hợp với nhiều mùa.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 1.

Sự kết hợp của bản phối trắng đen trên cặp đôi áo và chân váy dài luôn đem lại hiệu quả về mặt thẩm mỹ và công năng. Ngoài trang phục, đừng quên sử dụng giày, túi và phụ kiện bổ sung để bản phối thêm hoàn hảo

ẢNH: RUZA

Chuyến phiêu lưu phong cách với ba gam màu trắng, đen, beige

Không quá nổi bật nhưng cũng không dễ bị nhầm lẫn, trang phục màu trắng, đen và beige đều có thể trở nên cuốn hút bởi chính vẻ đẹp tinh giản, hiện đại mà sang trọng.

Quý cô có thể chọn mặc luân phiên các bản phối áo và chân váy dài để đi làm, đi học mỗi ngày. Chọn váy blazer màu beige cho buổi tiệc tối hay chọn những thiết kế midi kết hợp phụ kiện có màu sắc tương phản trắng - đen để tạo hiệu ứng thị giác mãn nhãn và cuốn hút.

Gam màu beige nhất định nên có mặt thường xuyên trong các bản phối mùa này. Cảm giác cổ điển và hiện đại giao hòa trên từng mẫu áo, quần âu cạp cao tông màu beige có tác dụng điều hòa thị giác, mang lại cảm giác hài hòa và có chiều sâu.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 2.

Váy blazer màu beige thanh lịch, cổ điển được tạo điểm nhấn bằng túi và dây lưng nâu gợi nhắc tinh thần mùa thu chủ đạo

ẢNH: HAGOO

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 3.

Mỗi sắc độ đậm nhạt khác nhau của trắng, đen và beige đều có thể tạo ra những hiệu ứng khác biệt. Màu beige đậm mang đến cảm giác ấm áp, nồng nhiệt và sự chững chạc, trưởng thành trong phong cách

ẢNH: HAGOO

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 4.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 5.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 6.

Tùy theo hoàn cảnh, không gian và tâm trạng mà quý cô sẽ chọn cho mình bản phối phù hợp. Váy trắng phối quần tất đen và túi màu metalic, váy midi đen phối túi và giày cao gót trắng hay thiết kế váy trắng ren họa tiết đính cài áo hoa màu đen

ẢNH: ADELE

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 7.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 8.

Họa tiết chấm trắng trên nền đen nổi bật hay họa tiết hoa in dệt trên các chất liệu đều góp phần làm nên sự thú vị cho các bản phối thời trang

ẢNH: ADELE

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 9.

Gam màu beige khi diện cùng đen luôn mang đến hình ảnh vừa dịu dàng vừa tràn đầy nữ tính

ẢNH: RUZA

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 10.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 11.

Một chiếc áo với hai cách mặc tạo nên hai bản phối khác biệt cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của các món đồ đơn sắc

ẢNH: RUZA


màu trắng màu beige Trắng đen váy trắng Chân váy trắng, đen

Bài viết khác

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Vải gấm, đỉnh cao của thời trang tinh tế

Vải gấm, đỉnh cao của thời trang tinh tế

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp

Giày loafer chinh phục mọi xu hướng thời trang mùa thu này

Giày loafer chinh phục mọi xu hướng thời trang mùa thu này

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt

'Cân' mọi phong cách chỉ với áo babydoll linh hoạt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top