Đẹp dịu dàng, nền nã khi diện váy hoa, váy họa tiết đi làm, đi học

Nét đặc sắc từ những thiết kế váy hoa, váy họa tiết mùa thu nằm ở bảng màu pha phối hài hòa giữa họa tiết và màu sắc. Không quá rực rỡ nổi bật nhưng mỗi thiết kế đều mang đến những nét riêng cho quý cô. Do vậy nàng có thể tùy thích diện đi học, đi làm mỗi ngày.

Những bông hoa màu xanh baby blue nổi bật trên nền xanh thẫm, hòa quyện cùng những cành lá mang sắc xanh ngả vàng óng ả. Bản vẽ họa tiết và màu sắc độc đáo này kết hợp cùng dáng váy cổ trụ tay phồng làm nên nét lãng mạn, cuốn hút riêng cho quý cô ẢNH: RUE DES CHATS

Váy hoa, váy họa tiết là bản tình ca mùa thu lãng mạn

Không thể kể hết những sắc thái cảm xúc mà những mẫu váy hoa, đầm họa tiết mùa thu mang đến. Từ sắc nâu trầm sang trọng, ấm áp đến sắc đỏ nồng nàn quyến rũ, gam xanh dịu dàng lãng mạn đến sắc trắng đen hòa quyện hài hòa. Mỗi chiếc váy là một gợi ý mặc đẹp chạm đến cảm xúc, đến gu thẩm mỹ cá nhân của quý cô khi đi giữa mùa thu.

Để tăng thêm nét đẹp cho trang phục họa tiết hoa, nhiều nhà mốt đưa thêm chi tiết viền ren, viền chỉ màu nổi, chi tiết xếp ly giúp tạo hiệu ứng thị giác tinh tế và nổi bật. Gợi ý khi nàng diện những thiết kế mang đậm chất nữ tính lãng mạn này là kiểu tóc xoăn nhẹ, tóc tết bím hoặc cài thêm băng đô, cột tóc bằng vải lụa mềm mại.

Đầm hoa nhí tông đỏ - trắng có chi tiết viền ren tạo sự chú ý cho phần cổ V thêm duyên dáng và cuốn hút ẢNH: OYSTER

Hòa quyện hai gam màu đen - trắng, đen - kem trong bản phối họa tiết với lựa chọn váy có cổ sơ mi hoặc váy cổ thuyền nhỏ. Thiết kế cực kỳ khéo "hack dáng" khi cài cắm chi tiết xếp ly thân trước và sử dụng dây lưng da bản nhỏ để tạo điểm nhấn cho bản phối ẢNH: PANTIO

Nàng khoe vẻ rạng rỡ, xinh tươi khi diện váy in họa tiết đa sắc đẹp tựa như một khu vườn đang bung nở rực rỡ. Nhiều gam màu, nhiều sắc hoa đan xen mang đến nét riêng cho trang phục, đồng thời không thể bỏ qua chi tiết thắt eo và viền chỉ màu ẢNH: OYSTER

Vẻ đẹp dịu dàng, nền nã đến từ gam màu dịu nhẹ, phom dáng cổ điển tối giản được làm mới để phù hợp với thời tiết và phù hợp với cá tính của các quý cô hiện đại ẢNH: OYSTER

Mỗi thiết kế họa tiết là một lát cắt của tủ đồ mùa thu - vừa lãng mạn vừa đa sắc thái. Quý cô không chỉ chọn những trang phục này cho ngày đi làm, đi học mà còn có thể sử dụng diện đi chơi, dạo phố, cho các kỳ nghỉ, dịp tụ họp cuối tuần ẢNH: RUE DES CHATS