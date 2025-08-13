Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Xu hướng thời trang trắng đen chiếm vị trí bền vững nhất nhì trong thế giới thời trang. Hai gam màu cơ bản này phủ sóng mọi phong cách, xuất hiện trên mọi sàn diễn, mọi vóc dáng và có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, từ mùa xuân hè đến thu đông.
Trắng đen - cặp đôi vừa đối nghịch vừa hài hòa đến lạ
Một chiếc đầm midi, áo sơ mi trắng hoặc đen sẽ không bao giờ trở nên lỗi mốt. Trong mỗi lần mặc quý cô đều có thể tự sáng tạo thêm những chi tiết mới lạ cho bản phối của mình. Trên tất cả, hãy cứ luôn mặc hai gam màu cổ điển này cho mọi dịp - từ ngày thường nhật đến lễ hội, từ chuyến đi nghỉ mùa hè hay các bữa tiệc trà chiều, tiệc tối sang trọng...
Quý cô có nhiều lựa chọn mặc đẹp dù chỉ trung thành với hai gam màu trắng và đen. Các bản phối all-white, all-black thường được sử dụng bậc nhất. Tiếp đến chính là những bản phối kết hợp cả hai sắc màu này - từ sự khác biệt của áo và váy đến chi tiết trang trí, chi tiết điểm nhấn hay sự tương phản của giày, túi và phụ kiện thời trang.
Sự kết hợp hài hòa của hai gam màu trắng và đen làm nên vẻ đẹp "bất bại" trong thời trang
ẢNH: ICONIC STUDIOS
Các thiết kế tông trắng hoặc bản phối all-white vẫn có thể trở nên đầy khác biệt nhờ các chi tiết thú vị. Áo sơ mi đính chi tiết đá trang trí lạ mắt; thiết kế váy midi sử dụng chi tiết đặc trưng của áo khoác dáng dài như đai eo, cổ áo, nắp túi, túi hông...
ẢNH: KEIRA TONG