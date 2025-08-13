  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/08/2025 16:00 GMT+7

Mặc theo xu hướng màu sắc trắng đen, quý cô chẳng bao giờ phải lo ngại trang phục trở nên lỗi mốt. Các gợi ý dưới đây kết hợp hài hòa hai gam màu tương phản đen và trắng, đồng thời mang đến góc nhìn toàn diện - từ trang phục đi làm đến áo váy đi học, đi chơi.

Xu hướng thời trang trắng đen chiếm vị trí bền vững nhất nhì trong thế giới thời trang. Hai gam màu cơ bản này phủ sóng mọi phong cách, xuất hiện trên mọi sàn diễn, mọi vóc dáng và có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, từ mùa xuân hè đến thu đông.

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 1.

Thiết kế 2 trong 1 mang đến sự kết hợp thú vị và hài hòa của hai gam màu cơ bản. Váy đen không tay phối cổ áo đính hoa tách rời cho người mặc tự do quyết định kết hợp hoặc mặc riêng lẻ theo sở thích cá nhân

ẢNH: KEIRA TONG

Trắng đen - cặp đôi vừa đối nghịch vừa hài hòa đến lạ

Một chiếc đầm midi, áo sơ mi trắng hoặc đen sẽ không bao giờ trở nên lỗi mốt. Trong mỗi lần mặc quý cô đều có thể tự sáng tạo thêm những chi tiết mới lạ cho bản phối của mình. Trên tất cả, hãy cứ luôn mặc hai gam màu cổ điển này cho mọi dịp - từ ngày thường nhật đến lễ hội, từ chuyến đi nghỉ mùa hè hay các bữa tiệc trà chiều, tiệc tối sang trọng...

Quý cô có nhiều lựa chọn mặc đẹp dù chỉ trung thành với hai gam màu trắng và đen. Các bản phối all-white, all-black thường được sử dụng bậc nhất. Tiếp đến chính là những bản phối kết hợp cả hai sắc màu này - từ sự khác biệt của áo và váy đến chi tiết trang trí, chi tiết điểm nhấn hay sự tương phản của giày, túi và phụ kiện thời trang.

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 2.

Áo kiểu organza mang đến cho nàng nét phóng khoáng, kiều diễm khó rời mắt từ vẻ mềm mại và dịu dàng. Kiểu áo này có thể kết hợp cùng chân váy lụa satin màu đen/trắng hoặc các mẫu quần cạp cao, quần dài công sở...

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 3.

Một chiếc váy dáng dài màu trắng sẽ không bao giờ bị lỗi mốt. Nói cách khác, chiếc váy tối giản này có thể đồng hành với nàng trong mọi dịp và trong cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 4.

Lên đồ theo công thức all-black là bí quyết hack dáng của mọi tín đồ thời trang. Các bản phối tông đen mang đến hình ảnh sang trọng, gọn gàng và mảnh mai hơn thực tế. Để tránh nhạt nhòa, bản phối màu đen cần sử dụng thêm phụ kiện làm điểm nhấn như thắt lưng da, trang sức kim loại bản lớn...

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 5.

Chi tiết viền chỉ trắng trên áo lặp lại gam màu trắng của chân váy - bản phối thời thượng này có sự hài hòa, giao thoa giữa thời trang cổ điển và hiện đại

ẢNH: DEMIQ

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 6.

Thổi vào những bản phối đơn sắc sự phá cách ấn tượng qua những chi tiết mới lạ như hàng cúc nạm, cạp lệch hay đi sâu vào các chất liệu cao cấp, đặc sắc

ẢNH: KEIRA TONG

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 7.
Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 8.

Sự kết hợp hài hòa của hai gam màu trắng và đen làm nên vẻ đẹp "bất bại" trong thời trang

ẢNH: ICONIC STUDIOS

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 9.
Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen - Ảnh 10.

Các thiết kế tông trắng hoặc bản phối all-white vẫn có thể trở nên đầy khác biệt nhờ các chi tiết thú vị. Áo sơ mi đính chi tiết đá trang trí lạ mắt; thiết kế váy midi sử dụng chi tiết đặc trưng của áo khoác dáng dài như đai eo, cổ áo, nắp túi, túi hông...

ẢNH: KEIRA TONG

