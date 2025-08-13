Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Xu hướng thời trang trắng đen chiếm vị trí bền vững nhất nhì trong thế giới thời trang. Hai gam màu cơ bản này phủ sóng mọi phong cách, xuất hiện trên mọi sàn diễn, mọi vóc dáng và có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, từ mùa xuân hè đến thu đông.

Thiết kế 2 trong 1 mang đến sự kết hợp thú vị và hài hòa của hai gam màu cơ bản. Váy đen không tay phối cổ áo đính hoa tách rời cho người mặc tự do quyết định kết hợp hoặc mặc riêng lẻ theo sở thích cá nhân ẢNH: KEIRA TONG

Trắng đen - cặp đôi vừa đối nghịch vừa hài hòa đến lạ

Một chiếc đầm midi, áo sơ mi trắng hoặc đen sẽ không bao giờ trở nên lỗi mốt. Trong mỗi lần mặc quý cô đều có thể tự sáng tạo thêm những chi tiết mới lạ cho bản phối của mình. Trên tất cả, hãy cứ luôn mặc hai gam màu cổ điển này cho mọi dịp - từ ngày thường nhật đến lễ hội, từ chuyến đi nghỉ mùa hè hay các bữa tiệc trà chiều, tiệc tối sang trọng...

Quý cô có nhiều lựa chọn mặc đẹp dù chỉ trung thành với hai gam màu trắng và đen. Các bản phối all-white, all-black thường được sử dụng bậc nhất. Tiếp đến chính là những bản phối kết hợp cả hai sắc màu này - từ sự khác biệt của áo và váy đến chi tiết trang trí, chi tiết điểm nhấn hay sự tương phản của giày, túi và phụ kiện thời trang.

Áo kiểu organza mang đến cho nàng nét phóng khoáng, kiều diễm khó rời mắt từ vẻ mềm mại và dịu dàng. Kiểu áo này có thể kết hợp cùng chân váy lụa satin màu đen/trắng hoặc các mẫu quần cạp cao, quần dài công sở... ẢNH: DECEMBER CHRIS

Một chiếc váy dáng dài màu trắng sẽ không bao giờ bị lỗi mốt. Nói cách khác, chiếc váy tối giản này có thể đồng hành với nàng trong mọi dịp và trong cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ẢNH: ICONIC STUDIOS

Lên đồ theo công thức all-black là bí quyết hack dáng của mọi tín đồ thời trang. Các bản phối tông đen mang đến hình ảnh sang trọng, gọn gàng và mảnh mai hơn thực tế. Để tránh nhạt nhòa, bản phối màu đen cần sử dụng thêm phụ kiện làm điểm nhấn như thắt lưng da, trang sức kim loại bản lớn... ẢNH: ICONIC STUDIOS

Chi tiết viền chỉ trắng trên áo lặp lại gam màu trắng của chân váy - bản phối thời thượng này có sự hài hòa, giao thoa giữa thời trang cổ điển và hiện đại ẢNH: DEMIQ

Thổi vào những bản phối đơn sắc sự phá cách ấn tượng qua những chi tiết mới lạ như hàng cúc nạm, cạp lệch hay đi sâu vào các chất liệu cao cấp, đặc sắc ẢNH: KEIRA TONG

Sự kết hợp hài hòa của hai gam màu trắng và đen làm nên vẻ đẹp "bất bại" trong thời trang ẢNH: ICONIC STUDIOS