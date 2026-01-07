Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Sự kết hợp giữa áo lưới và chân váy đang thổi một làn gió mới vào phong cách thường ngày của phái đẹp.

Áo lưới phối chân váy và bốt cao cổ

Những cô gái yêu vẻ đẹp năng động sẽ không thể bỏ lỡ bản phối giữa áo lưới cùng chân váy và bốt cao cổ ẢNH: @TSUN.SG

Áo lưới xuyên thấu sắc đen, bên trong mặc áo hai dây trắng tạo hiệu ứng đối lập nổi bật. Phối cùng chân váy xòe tone sur tone với điểm nhấn là phụ kiện thắt lưng ánh kim quấn hờ quanh tà váy.

Áo lưới trắng khoác ngoài áo tank top xám mang đến cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn ẢNH: @JPFASHION_OFFICIAL

Phần xương quai xanh được khoe khéo léo, kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly mềm mại và đôi bốt xanh với thiết kế cổ chữ V tinh tế, giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa gợi cảm.

Áo lưới trắng dáng dài che dáng

Áo lưới trắng dáng dài khéo léo giấu váy bên trong là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách hiện đại ẢNH: @GOSUMO.VN

Chiếc áo lưới dài tay sắc trắng, bên trong phối cùng áo hai dây cùng tông, tạo hiệu ứng layer tinh tế, vừa gợi cảm vừa giữ được nét thanh lịch cần có. Chân váy chữ A màu nâu trà sữa với phần chiết eo nhẹ giúp tôn dáng, mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu cho tổng thể.

Ở chiều hướng cá tính hơn, áo lưới trắng dáng dài được điểm xuyết họa tiết đỏ nổi bật mang đến tinh thần trẻ trung, phá cách ẢNH: @TSUN.SG

Khi phối cùng chân váy màu đen bên trong, đôi chân thon dài được tôn trọn, tạo cảm giác năng động và hiện đại. Bốt cổ lửng da lộn màu nâu cùng khuyên tai bản lớn đính ngọc trai chính là những chi tiết giúp tổng thể thêm phần thời trang, sẵn sàng cho những buổi dạo phố sôi động.

Áo lưới phối chân váy dáng dài

Bản phối áo lưới cùng chân váy dáng dài mang đến vẻ đẹp duyên dáng, trưởng thành cho phái đẹp ẢNH: @TSUN.SG

Áo lưới dài tay trễ vai sắc trắng ôm body giúp tôn lên đường cong mềm mại, kết hợp cùng chân váy lụa đen dáng dài tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa sang trọng. Khi đi cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay, set đồ trở nên lý tưởng cho các buổi tiệc nhẹ hay gặp gỡ bạn bè.

Chiếc áo lưới dài tay sắc đen sơ vin thanh lịch phối cùng chân váy midi màu trắng và chiếc thắt lưng da dáng mảnh ẢNH: K&K FASHION

Kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn tông đen và túi xách cầm tay dáng hộp là nàng sẽ tràn đầy năng lượng chốn công sở hay trên giảng đường.

Áo lưới trễ vai phối chân váy ngắn

Với những cô gái yêu vẻ đẹp gợi cảm, áo lưới trễ vai phối chân váy ngắn là lựa chọn đầy táo bạo ẢNH: @MADMIND.CO

Chiếc áo lưới đen lệch vai, kết hợp áo hai dây ôm sát bên trong, khéo léo khoe xương quai xanh và vòng eo thon gọn. Chân váy ngắn vải satin được bo chun hai bên có thể điều chỉnh độ dài, tạo hiệu ứng quyến rũ nhưng không phô trương.

Áo lưới đen được điểm những hạt tuyết trắng mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính hơn ẢNH: @MADMIND.CO

Phối cùng chân váy chữ A ngắn và chiếc túi tạo hình nơ độc đáo, set đồ trở nên vừa thời trang vừa đáng yêu. Dây chuyền ngọc trai dáng dài và khuyên tai ánh kim là những chi tiết giúp tổng thể thêm phần tinh tế khi nàng sải bước giữa phố phường.