Diện áo sơ mi khoác ngoài giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày

Giữa những công thức phối đồ quen thuộc, áo sơ mi khoác ngoài xuất hiện như một lựa chọn linh hoạt giúp nàng làm mới phong cách hằng ngày mà không cần quá nhiều thay đổi. Chỉ với một chiếc sơ mi khoác hờ, tổng thể trang phục trở nên phóng khoáng, trẻ trung hơn, đồng thời vẫn giữ được sự gọn gàng và tính ứng dụng cao, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Chiếc áo sơ mi khoác ngoài ghi điểm nhờ khả năng mang đến cho nàng vẻ ngoài hiện đại, năng động mà vẫn rất dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Sự kết hợp giữa gam xanh nhạt và mảng trắng ở phần thân trước tạo hiệu ứng color block nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục trở nên thanh thoát và bớt đơn điệu ẢNH: @LIENHUONG20.11

Phom áo oversized cùng cách mặc mở như áo khoác mang lại cảm giác phóng khoáng, thoải mái, trong khi chi tiết tay áo xắn gọn và gấu bo tròn lại giữ cho diện mạo đủ gọn gàng và nữ tính. Khi phối cùng áo thun trắng bên trong và quần jeans xanh đậm, áo sơ mi khoác ngoài trở thành mảnh ghép cân bằng, hoàn thiện bản phối casual mang hơi thở street style trẻ trung, phù hợp để nàng diện dạo phố, đi chơi hay gặp gỡ bạn bè.

Chiếc áo sơ mi khoác ngoài trở thành điểm nhấn thú vị nhờ phom dáng oversized phóng khoáng cùng cách phối layer thời thượng, giúp nàng trông hiện đại và trẻ trung hơn ẢNH: @THANAERNGNIN

Gam trắng kem kết hợp họa tiết kẻ ô nhạt tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, đủ làm sáng set đồ khi khoác ngoài áo hai dây và quần ống rộng màu đen. Sự tương phản giữa phom áo rộng và chiếc áo ôm sát bên trong, đi kèm thắt lưng là một sợi dây nhấn eo, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn gọn gàng.

Khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi denim với gam xanh nhạt tạo ấn tượng nhờ phom dáng oversized phóng khoáng. Thiết kế cổ bẻ truyền thống, hàng nút kim loại và hai túi hộp lớn mang đến vẻ ngoài gọn gàng, thổi vào tổng thể nét cá tính, bụi bặm rất riêng ẢNH: @JUNEWANWIMOL19

Khi nàng phối cùng áo tank top trắng và chân váy midi satin đen, chiếc sơ mi denim đóng vai trò cân bằng tổng thể, dung hòa sự mềm mại, nữ tính với tinh thần casual năng động. Sự đối lập giữa chất liệu denim cứng cáp và satin bóng mượt giúp set đồ của nàng trở nên thời thượng hơn, đồng thời dễ dàng đồng hành cùng nàng trong những buổi dạo phố, đi chơi hay du lịch.

Chiếc áo sơ mi khoác ngoài đóng vai trò chủ chốt, góp phần tạo nên phong cách đường phố năng động và hiện đại cho nàng. Gam màu nâu đất đậm trung tính dễ phối đồ, phù hợp với nhiều thời điểm trong năm, kết hợp cùng phom dáng oversized, vai rớt nhẹ và thiết kế cổ bẻ, hàng nút trước mang đến cảm giác phóng khoáng khi khoác ngoài như một chiếc shacket ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Bề mặt trơn màu giúp tôn lên phom áo và chất liệu vải đứng phom, tăng thêm vẻ cá tính cho tổng thể. Khi layer cùng áo sơ mi xanh rêu, crop top đen khoe eo và quần jeans ống rộng cạp cao xanh nhạt, bản phối trở nên hài hòa giữa nét trẻ trung, gợi cảm và tinh thần casual ứng dụng, thêm túi xách burgundy làm điểm nhấn giúp nàng trông thời thượng và cuốn hút hơn.

Mang đến cảm giác mát mẻ và trẻ trung, nàng chỉ cần khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi phom dáng oversized với gam xanh pastel nhẹ mắt để làm mới set đồ thường ngày. Thiết kế tay ngắn, cổ bẻ cùng hàng cúc phía trước giúp chiếc áo dễ dàng được ứng dụng như một lớp khoác mỏng, trong khi chi tiết chữ thêu tay màu đen tạo điểm nhấn cá tính trên nền áo trơn ẢNH: @PRIMIILY

Khi layer cùng áo crop top trắng và quần shorts đen, chiếc sơ mi xanh nhạt không chỉ mang lại sự cân bằng thị giác nhờ tương phản sáng tối mà còn tôn lên vẻ năng động, phóng khoáng.

Chỉ cần khéo léo khoác thêm một chiếc áo sơ mi, nàng đã có thể thổi làn gió mới vào phong cách hằng ngày. Sự linh hoạt trong cách phối giúp món đồ này luôn giữ được nét hiện đại, thoải mái mà vẫn đủ tinh tế để nàng tự tin xuất hiện trong mọi dịp.