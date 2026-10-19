Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn

Không còn bị bó hẹp trong những thiết kế áo thun gân đơn giản, áo dáng ngắn ngày nay khoác lên mình muôn vàn sắc thái phong phú: từ những chiếc áo khoác denim cá tính, áo khoác dạ lửng quyến rũ, áo crop top cho đến áo hai dây hay ba lỗ tối giản.
Những chiếc áo khoác ngoài phom ngắn như áo khoác denim, áo khoác cape dạ đang dần hạ bệ vị trí của áo blazer oversized kinh điển nhờ khả năng định hình phom dáng sắc sảo và mang lại diện mạo trẻ trung hơn hẳn.
Áo khoác denim không chỉ có thể xuất hiện trong phong cách đường phố hoặc cá tính, nếu được phối khéo léo với các item công sở, kiểu áo này vẫn dễ dàng "chiếm" được vị trí nhất định trong thời trang văn phòng.
Sự kết hợp giữa những đường cắt xẻ ngẫu hứng và bảng màu trầm như xám, xanh rêu đậm mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài đầy nổi loạn, dẫn đầu xu hướng thời trang đường phố. Các thiết kế áo lửng mang chi tiết cut out khoe vai trần, xếp nhún bất đối xứng khi đi cùng phom quần ống rộng hông xòe giải phóng đường nét cơ thể một cách táo bạo.