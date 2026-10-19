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Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/10/2026 12:00 GMT+7

Những chiếc áo dáng ngắn tiếp tục thống trị xu hướng thời trang mùa mới khi liên tục càn quét từ sàn diễn thời trang đến phố thị.

Không còn bị bó hẹp trong những thiết kế áo thun gân đơn giản, áo dáng ngắn ngày nay khoác lên mình muôn vàn sắc thái phong phú: từ những chiếc áo khoác denim cá tính, áo khoác dạ lửng quyến rũ, áo crop top cho đến áo hai dây hay ba lỗ tối giản.

Những chiếc áo khoác ngoài phom ngắn như áo khoác denim, áo khoác cape dạ đang dần hạ bệ vị trí của áo blazer oversized kinh điển nhờ khả năng định hình phom dáng sắc sảo và mang lại diện mạo trẻ trung hơn hẳn.

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 1.

Áo khoác denim phom lửng với chi tiết khuy cúc giả cổ điển phối cùng áo quây để lộ vòng eo thon gọn và quần shorts màu kaki mang lại vẻ ngoài vừa quyền lực, vừa bụi bặm

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa áo dạ lửng phom xòe cape màu kem nổi bật với hai hàng khuy mạ vàng sang trọng cùng chân váy bút chì tối màu tạo nên tỷ lệ 1-3 hoàn hảo, giúp tôn vinh trọn vẹn vóc dáng

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 3.

Phụ kiện mang nét hoài cổ như mũ baker boy, túi xách chấm bi tạo sự tương phản độc đáo giữa nét cổ điển và áo khoác phom ngắn hiện đại

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 4.

Áo ba lỗ dáng ôm màu đen kết hợp chân váy ngắn xếp ly họa tiết ca rô ngập tràn hơi thở Y2K. Điểm nhấn kính mát gọng tối màu và túi xách da đầy sành điệu khi dạo phố

ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Áo khoác denim không chỉ có thể xuất hiện trong phong cách đường phố hoặc cá tính, nếu được phối khéo léo với các item công sở, kiểu áo này vẫn dễ dàng "chiếm" được vị trí nhất định trong thời trang văn phòng. 

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 5.

Áo khoác denim lửng cổ điển có điểm nhấn đường viền tết tỉ mỉ ở nẹp áo phối cùng quần jeans cạp cao, giúp kéo dài đôi chân, thích hợp cho môi trường công sở hiện đại

ẢNH: PANTIO

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 6.

ẢNH: PANTIO

Sự kết hợp giữa những đường cắt xẻ ngẫu hứng và bảng màu trầm như xám, xanh rêu đậm mang đến cho phái đẹp vẻ ngoài đầy nổi loạn, dẫn đầu xu hướng thời trang đường phố. Các thiết kế áo lửng mang chi tiết cut out khoe vai trần, xếp nhún bất đối xứng khi đi cùng phom quần ống rộng hông xòe giải phóng đường nét cơ thể một cách táo bạo. 

Diện các kiểu áo dáng ngắn khoe eo thon, tôn dáng chuẩn- Ảnh 7.

Các phụ kiện đi kèm như mũ lưỡi trai cùng giày thể thao hầm hố giúp hoàn thiện bản phối đầy sức hút cho những quý cô muốn bứt phá khỏi giới hạn an toàn

ẢNH: @BUNNYHILL.VN

 

áo dáng ngắn áo khoác denim áo khoác lửng áo crop top

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