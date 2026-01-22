  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/01/2026 10:00 GMT+7

Trời lạnh, nhiều người thường e ngại việc diện chân váy ngắn vì không đủ ấm. Thế nhưng, với cách phối đồ khéo léo, chân váy ngắn không chỉ phù hợp cho mùa lạnh mà còn trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm trẻ trung.

Chân váy ngắn là item linh hoạt, dễ kết hợp cùng áo len, cardigan hay áo khoác để tạo nên tổng thể hài hòa giữa thời trang và sự ấm áp. Chỉ cần lựa chọn chất liệu và phom dáng phù hợp, nàng hoàn toàn có thể tự tin diện chân váy ngắn ngay cả trong những ngày lạnh.

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 1.

Áo khoác được thiết kế dáng lửng hiện đại, phom gọn ôm nhẹ giúp tôn vai và tạo hiệu ứng sắc nét. Phối cùng chân váy da dập ly xòe nhẹ không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn thể hiện nét cá tính

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 2.

Chi tiết cổ nơ mềm và hai túi trước tạo điểm nhấn tinh tế. Chất liệu len thừng phối vải dạ mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được độ gọn gàng. Chân váy cạp cao tôn vòng eo và tạo chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 3.

Áo khoác kaki màu beige sáng dáng măng tô khi được kết hợp cùng chân váy đồng bộ đã giúp tổng thể trở nên nhã nhặn và thanh lịch. Phối thêm một chiếc blouse cổ bèo bên trong sẽ mang lại vẻ ngoài điệu đà nữ tính

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 4.

Áo dạ tweed đen kẻ ca rô, phom lửng hiện đại giúp tôn dáng. Điểm nhấn nút vàng gợi cảm giác sang trọng. Kết hợp cùng váy dáng ngắn xếp ly nhẹ cho bản phối trendy. Cả hai thiết kế đều được chú trọng kỹ thuật cắt may, dễ phối riêng để thêm nổi bật

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 5.

Áo phao ô quả trám là món đồ "must have" thời gian gần đây. Để cân bằng nét bồng bềnh đặc trưng của phom áo, một chiếc chân váy ngắn chính là lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể trở nên gọn gàng, trẻ trung mà vẫn giữ được vẻ nữ tính

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 6.

Chọn một chiếc váy tone sur tone với cardigan là cách nhanh chóng để hoàn thiện tổng thể. Sự đồng điệu về màu sắc giúp set đồ trông gọn gàng, thanh lịch, đồng thời dễ dàng tôn lên phom dáng và thần thái người mặc

ẢNH: HES TIA

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 7.

Trong bảng màu thu đông, nâu trầm luôn có một sức hút riêng: ấm áp, tinh tế và đủ linh hoạt để đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Trên nền sắc nâu ấy, chân váy chữ A và blazer được kết hợp để giúp tổng thể trở nên có cấu trúc và tăng chiều sâu

ẢNH: MYAN

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang- Ảnh 8.

Áo len ấm áp giúp cân bằng độ ngắn của chân váy, tạo nên tổng thể gọn gàng. Sự kết hợp này không chỉ mang đến cảm giác thời thượng mà còn dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng

ẢNH: MYAN

Mùa lạnh không phải là lý do để cất đi chiếc chân váy ngắn yêu thích. Ngược lại, đây chính là thời điểm lý tưởng để biến tấu món đồ này theo những cách mới mẻ và tinh tế hơn.

chân váy ngắn thời trang áo khoác vòng eo Nữ tính

Bài viết khác

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Mặc trang phục màu đỏ sao cho sang chảnh và tinh tế?

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top