Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Trời lạnh, nhiều người thường e ngại việc diện chân váy ngắn vì không đủ ấm. Thế nhưng, với cách phối đồ khéo léo, chân váy ngắn không chỉ phù hợp cho mùa lạnh mà còn trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm trẻ trung.
Chân váy ngắn là item linh hoạt, dễ kết hợp cùng áo len, cardigan hay áo khoác để tạo nên tổng thể hài hòa giữa thời trang và sự ấm áp. Chỉ cần lựa chọn chất liệu và phom dáng phù hợp, nàng hoàn toàn có thể tự tin diện chân váy ngắn ngay cả trong những ngày lạnh.
Mùa lạnh không phải là lý do để cất đi chiếc chân váy ngắn yêu thích. Ngược lại, đây chính là thời điểm lý tưởng để biến tấu món đồ này theo những cách mới mẻ và tinh tế hơn.