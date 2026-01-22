Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Chân váy ngắn là item linh hoạt, dễ kết hợp cùng áo len, cardigan hay áo khoác để tạo nên tổng thể hài hòa giữa thời trang và sự ấm áp. Chỉ cần lựa chọn chất liệu và phom dáng phù hợp, nàng hoàn toàn có thể tự tin diện chân váy ngắn ngay cả trong những ngày lạnh.

Áo khoác được thiết kế dáng lửng hiện đại, phom gọn ôm nhẹ giúp tôn vai và tạo hiệu ứng sắc nét. Phối cùng chân váy da dập ly xòe nhẹ không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn thể hiện nét cá tính ẢNH: HES TIA

Chi tiết cổ nơ mềm và hai túi trước tạo điểm nhấn tinh tế. Chất liệu len thừng phối vải dạ mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được độ gọn gàng. Chân váy cạp cao tôn vòng eo và tạo chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi ẢNH: HES TIA

Áo khoác kaki màu beige sáng dáng măng tô khi được kết hợp cùng chân váy đồng bộ đã giúp tổng thể trở nên nhã nhặn và thanh lịch. Phối thêm một chiếc blouse cổ bèo bên trong sẽ mang lại vẻ ngoài điệu đà nữ tính ẢNH: HES TIA

Áo dạ tweed đen kẻ ca rô, phom lửng hiện đại giúp tôn dáng. Điểm nhấn nút vàng gợi cảm giác sang trọng. Kết hợp cùng váy dáng ngắn xếp ly nhẹ cho bản phối trendy. Cả hai thiết kế đều được chú trọng kỹ thuật cắt may, dễ phối riêng để thêm nổi bật ẢNH: HES TIA

Áo phao ô quả trám là món đồ "must have" thời gian gần đây. Để cân bằng nét bồng bềnh đặc trưng của phom áo, một chiếc chân váy ngắn chính là lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể trở nên gọn gàng, trẻ trung mà vẫn giữ được vẻ nữ tính ẢNH: HES TIA

Chọn một chiếc váy tone sur tone với cardigan là cách nhanh chóng để hoàn thiện tổng thể. Sự đồng điệu về màu sắc giúp set đồ trông gọn gàng, thanh lịch, đồng thời dễ dàng tôn lên phom dáng và thần thái người mặc ẢNH: HES TIA

Trong bảng màu thu đông, nâu trầm luôn có một sức hút riêng: ấm áp, tinh tế và đủ linh hoạt để đồng hành trong nhiều hoàn cảnh. Trên nền sắc nâu ấy, chân váy chữ A và blazer được kết hợp để giúp tổng thể trở nên có cấu trúc và tăng chiều sâu ẢNH: MYAN

Áo len ấm áp giúp cân bằng độ ngắn của chân váy, tạo nên tổng thể gọn gàng. Sự kết hợp này không chỉ mang đến cảm giác thời thượng mà còn dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng ẢNH: MYAN

Mùa lạnh không phải là lý do để cất đi chiếc chân váy ngắn yêu thích. Ngược lại, đây chính là thời điểm lý tưởng để biến tấu món đồ này theo những cách mới mẻ và tinh tế hơn.