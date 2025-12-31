Diện đầm dài, khoác blazer chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Để giữ vững phong cách mặc đẹp qua suốt bốn mùa, nàng cần vận dụng linh hoạt những bí quyết phối đồ cổ điển và liên tục làm mới, sáng tạo dựa trên xu hướng mới. Loạt bản phối sành điệu của đầm dài và blazer dưới đây có điểm chung là đều được định vị bởi chi tiết thắt lưng bản nhỏ duyên dáng, tinh tế.

Đầm dài áp dụng nguyên lý bất đối xứng với điểm nhấn xếp nếp nơi eo, vai và thắt dây lưng vải lệch xéo tạo điểm nhấn cho eo thon hơn. Thiết kế mang đậm dấu ấn của phong cách tối giản và hiện đại, nơi triết lý "less is more" được tôn vinh bằng bảng màu trung tính, phom dáng thanh thoát và chi tiết đắt giá ẢNH: ANH CLOTHES

Đầm phối thắt lưng, bí quyết tôn dáng trong tích tắc

Không quá khó để nhận ra cách mặc đẹp, sang với đầm dài luôn cần thiết phải có thắt lưng đi kèm. Dù là thắt lưng da bản nhỏ hay thắt lưng bản lớn, thắt lưng từ chất liệu da hay cùng chất liệu với trang phục thì món phụ kiện này cũng nắm giữ bí quyết tôn dáng trong tích tắc.

Một trong những chức năng chính của thắt lưng khi mặc đầm dài không phải để siết eo mà tạo ra điểm nghỉ - một điểm nhấn về thị giác, một chi tiết giúp phân định tỷ lệ hài hòa cho vóc dáng, cho trang phục và thể hiện gu thời trang đỉnh cao của người mặc.

Thắt lưng da bản nhỏ có vai trò định vị tỷ lệ hoàn hảo cho trang phục và cho cả vóc dáng. Tông màu nổi bật hơn trang phục chính là để tạo sự tương phản thu hút một cách nhẹ nhàng, duyên dáng ẢNH: FROM MOON

Thắt lưng vải đóng góp vai trò như "nút thắt" của thiết kế tạo phom dáng đồng hồ cát, phần thân trên ôm nhẹ, thân dưới xòe rộng nhờ đường gấp nếp bản lớn ẢNH: FROM MOON

Nếu thiếu đi thắt lưng, bản phối sẽ mất đi vẻ đẹp hài hòa và sự hoàn chỉnh cần có mà mọi cô gái đang tìm kiếm. Do vậy khi diện trang phục thiết kế, quý cô hãy luôn tuân thủ bản phối gợi ý từ nhà mốt để đảm bảo vẻ ngoài sang xịn ẢNH: CALIE

Phối thắt lưng bên ngoài blazer sao cho chất?

Nếu luôn e ngại phom dáng tailor của áo blazer sẽ "dìm dáng, nuốt dáng" thì là vì nàng chưa từng thử nghiệm tác dụng tuyệt vời của việc phối thắt lưng bên ngoài blazer.

Dây lưng bản lớn đồng điệu khắc sâu nét cá tính, sự khác biệt cho nàng diện áo khoác dáng ngắn phối chân váy dài và áo cao cổ ẢNH: ESTRANO CHIC

Từ các thiết kế blazer may đo, blazer oversized đến các thiết kế áo khoác dáng ngắn mùa này đều đồng loạt được phối cùng dây lưng. Dây lưng bản lớn tạo nên vẻ ngoài sắc sảo và cá tính, dây lưng bản nhỏ lại khéo léo tôn vòng 2 và tạo sự kết nối cho các phần riêng lẻ của trang phục.

Dây lưng vải có tác dụng làm "mềm hóa" bản phối công sở, đưa trang phục may đo có phom dáng cứng cáp, chỉn chu giao hòa với nét nữ tính nhẹ nhàng ẢNH: ESTRANO CHIC

Đừng bao giờ quên sử dụng dây lưng thắt bên ngoài áo khoác, jacket hay áo vest để tăng thêm nét nữ tính và sự tự tin ẢNH: CALIE

Tôn eo dễ dàng mà vẫn ấm áp khi diện áo khoác kèm dây thắt lưng ẢNH: FROM MOON