Diện đầm dài, khoác blazer chưa đủ, thêm thắt lưng mới thật sành điệu

Để giữ vững phong cách mặc đẹp qua suốt bốn mùa, nàng cần vận dụng linh hoạt những bí quyết phối đồ cổ điển và liên tục làm mới, sáng tạo dựa trên xu hướng mới. Loạt bản phối sành điệu của đầm dài và blazer dưới đây có điểm chung là đều được định vị bởi chi tiết thắt lưng bản nhỏ duyên dáng, tinh tế.
Đầm phối thắt lưng, bí quyết tôn dáng trong tích tắc
Không quá khó để nhận ra cách mặc đẹp, sang với đầm dài luôn cần thiết phải có thắt lưng đi kèm. Dù là thắt lưng da bản nhỏ hay thắt lưng bản lớn, thắt lưng từ chất liệu da hay cùng chất liệu với trang phục thì món phụ kiện này cũng nắm giữ bí quyết tôn dáng trong tích tắc.
Một trong những chức năng chính của thắt lưng khi mặc đầm dài không phải để siết eo mà tạo ra điểm nghỉ - một điểm nhấn về thị giác, một chi tiết giúp phân định tỷ lệ hài hòa cho vóc dáng, cho trang phục và thể hiện gu thời trang đỉnh cao của người mặc.
Phối thắt lưng bên ngoài blazer sao cho chất?
Nếu luôn e ngại phom dáng tailor của áo blazer sẽ "dìm dáng, nuốt dáng" thì là vì nàng chưa từng thử nghiệm tác dụng tuyệt vời của việc phối thắt lưng bên ngoài blazer.
Từ các thiết kế blazer may đo, blazer oversized đến các thiết kế áo khoác dáng ngắn mùa này đều đồng loạt được phối cùng dây lưng. Dây lưng bản lớn tạo nên vẻ ngoài sắc sảo và cá tính, dây lưng bản nhỏ lại khéo léo tôn vòng 2 và tạo sự kết nối cho các phần riêng lẻ của trang phục.
Thiết kế áo khoác dài qua gối thanh lịch và sang trọng có điểm nhấn là dây đai da nơ nhỏ giúp tôn dáng người mặc. Bản phối kết hợp cùng quần dạ mềm mại và áo dệt kim tông màu sáng thanh thoát và trẻ trung
ẢNH: JOIE DES ROSES