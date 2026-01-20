Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Phối trang phục đồng màu có thể đem đến những trải nghiệm thú vị, vui vẻ và mang tính khám phá tuyệt diệu. Từ những gam màu tương đồng nhưng khác biệt về chất liệu và phom dáng, nàng sẽ tạo ra vô số hình ảnh mới lạ, độc đáo mang dấu ấn cá nhân.
Mặc đẹp, sang dễ dàng khi diện trang phục đồng màu
Khi ngắm nhìn một bộ trang phục, màu sắc luôn là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến cảm nhận về thị giác, thẩm mỹ và cả cảm xúc của người ngắm nhìn. Trang phục đồng màu đem đến cảm nhận về sự hài hòa, ăn khớp và sành điệu theo xu hướng. Quý cô có thể áp dụng các công thức phối đồ cơ bản như váy ruffle và áo khoác bomber, blazer và đầm dự tiệc... Phong cách đời thường sang trọng và linh hoạt gọi tên cặp đôi áo phông trắng và quần ống rộng màu trắng, cặp đôi sơ mi và quần ống đứng cạp cao đồng màu...
Ngoài trang phục đơn sắc, hãy trải nghiệm các bản phối họa tiết đồng bộ hoặc chọn một tông màu tương đồng nhưng nổi bật đặt để vào giữa bản phối đồng màu, qua đó nàng có thể trải nghiệm cảm giác mặc đẹp thời thượng và phóng khoáng.
Quý cô có thể yên tâm hoàn toàn với bản phối đồng nhất về màu sắc. Tuy nhiên chọn một sắc màu khác có sự tương đồng nhưng khác biệt đặt vào giữa bản phối đồng màu có thể giúp cảm xúc "bùng nổ", mang đến màn trình diễn thị giác thăng hoa
ẢNH: REINA