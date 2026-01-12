  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/01/2026 14:00 GMT+7

Không ồn ào hay phô trương như những gam màu rực rỡ, sắc nâu trong thời trang chinh phục phái đẹp bằng vẻ đẹp trầm lắng, gợi cảm giác ấm áp nhưng không hề cũ kỹ.

Sắc nâu không kén tuổi mà còn có khả năng cân đối và thích nghi với nhiều phong cách nhờ sự đa dạng trong chất liệu.

Váy sắc nâu thanh lịch mang vẻ đẹp trầm lắng 

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 1.

Nếu đang tìm kiếm một thiết kế vừa nữ tính vừa dễ ứng dụng, váy nâu chính là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: ELISE

Chiếc váy nâu cổ vest không tay với thiết kế xếp lớp khéo léo, phần đai eo nhẹ nhàng giúp tôn dáng, kết hợp cùng tà váy bất đối xứng tạo nên chuyển động mềm mại trong từng bước đi. 

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 2.

Chiếc váy nâu thiết kế cổ cách điệu với chi tiết cut out nhẹ mang đến cảm giác mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét kín đáo cần thiết

ẢNH: ELISE

Phần thân trên mềm mại kết hợp chân váy xếp ly giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, vải lụa có độ ánh nhẹ bắt sáng tinh tế, cộng hưởng cùng sắc nâu thời thượng tạo nên diện mạo dịu dàng mà không hề mờ nhạt.

Trang phục len gam nâu ấm áp và thời thượng

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 3.

Khi tiết trời se lạnh, sắc nâu càng phát huy trọn vẹn ưu thế nhờ cảm giác ấm áp

ẢNH: ELISE

Set váy len dáng ôm cổ cao kết hợp áo khoác dài, điểm nhấn thắt lưng bản lớn không chỉ giúp tôn vòng eo mà còn mang hơi thở hiện đại. 

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 4.

Chiếc váy len sắc nâu dáng ôm nhẹ lại chinh phục phái đẹp theo cách tối giản hơn

ẢNH: IVY MODA

Chất liệu len rủ mềm giúp giữ ấm mà không làm mất đi sự thanh thoát, khi kết hợp cùng bốt da cao cổ và túi xách tối giản, set đồ mang đến cảm giác hài hòa, phù hợp với những cô nàng yêu phong cách tinh gọn nhưng vẫn thời thượng.

Set đồ màu nâu thời thượng dễ ứng dụng 

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 5.

Không cần quá cầu kỳ, set váy ngắn phom gọn với tay dài bo nhẹ mang đến cảm giác gọn gàng, hiện đại

ẢNH: ELISE

Với chi tiết thắt lưng ở eo được xử lý tinh tế, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, chân váy ngắn dáng chữ A khoe đôi chân dài của người mặc.

Đồ công sở màu nâu trang nhã

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 6.

Trong môi trường công sở, gam nâu luôn được ưu ái nhờ nét nhã nhặn

ẢNH: IVY MODA

Set áo lụa nâu caramel phối cùng chân váy trắng là minh chứng rõ ràng cho sự cân bằng hoàn hảo. Chiếc áo lụa cổ chữ V, tay bồng tạo điểm nhấn sang trọng, trong khi chân váy bút chì tối giản cùng thắt lưng mảnh giúp tổng thể trông gọn gàng và chuẩn mực nơi công sở.

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 7.

Một lựa chọn khác là áo nâu ôm sát với chi tiết xoắn ngực và cut out tinh giản, vừa gợi cảm vừa kín đáo. Khi phối cùng chân váy xếp ly với sắc be nhẹ nhàng, tổng thể trở nên hài hòa giữa thanh lịch và phóng khoáng

ẢNH: PANTIO

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương - Ảnh 8.

Không thể không nhắc đến những chiếc quần ống rộng gam nâu, món đồ “chân ái” của những cô nàng công sở hiện đại

ẢNH: IVY MODA

Khi sơ vin cùng áo thun gân đan dây điệu đà, vóc dáng được tôn lên rõ rệt mà vẫn giữ được sự thoải mái. Chiếc túi mini trắng kem chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp tổng thể thêm phần sang trọng và thời thượng.

 

sắc nâu Thanh lịch Nữ tính trang phục màu nâu Tối giản

Bài viết khác

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Phong cách thường ngày thêm duyên dáng với áo cardigan

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top