Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Sắc nâu không kén tuổi mà còn có khả năng cân đối và thích nghi với nhiều phong cách nhờ sự đa dạng trong chất liệu.

Váy sắc nâu thanh lịch mang vẻ đẹp trầm lắng

Nếu đang tìm kiếm một thiết kế vừa nữ tính vừa dễ ứng dụng, váy nâu chính là lựa chọn lý tưởng ẢNH: ELISE

Chiếc váy nâu cổ vest không tay với thiết kế xếp lớp khéo léo, phần đai eo nhẹ nhàng giúp tôn dáng, kết hợp cùng tà váy bất đối xứng tạo nên chuyển động mềm mại trong từng bước đi.

Chiếc váy nâu thiết kế cổ cách điệu với chi tiết cut out nhẹ mang đến cảm giác mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét kín đáo cần thiết ẢNH: ELISE

Phần thân trên mềm mại kết hợp chân váy xếp ly giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, vải lụa có độ ánh nhẹ bắt sáng tinh tế, cộng hưởng cùng sắc nâu thời thượng tạo nên diện mạo dịu dàng mà không hề mờ nhạt.

Trang phục len gam nâu ấm áp và thời thượng

Khi tiết trời se lạnh, sắc nâu càng phát huy trọn vẹn ưu thế nhờ cảm giác ấm áp ẢNH: ELISE

Set váy len dáng ôm cổ cao kết hợp áo khoác dài, điểm nhấn thắt lưng bản lớn không chỉ giúp tôn vòng eo mà còn mang hơi thở hiện đại.

Chiếc váy len sắc nâu dáng ôm nhẹ lại chinh phục phái đẹp theo cách tối giản hơn ẢNH: IVY MODA

Chất liệu len rủ mềm giúp giữ ấm mà không làm mất đi sự thanh thoát, khi kết hợp cùng bốt da cao cổ và túi xách tối giản, set đồ mang đến cảm giác hài hòa, phù hợp với những cô nàng yêu phong cách tinh gọn nhưng vẫn thời thượng.

Set đồ màu nâu thời thượng dễ ứng dụng

Không cần quá cầu kỳ, set váy ngắn phom gọn với tay dài bo nhẹ mang đến cảm giác gọn gàng, hiện đại ẢNH: ELISE

Với chi tiết thắt lưng ở eo được xử lý tinh tế, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, chân váy ngắn dáng chữ A khoe đôi chân dài của người mặc.

Đồ công sở màu nâu trang nhã

Trong môi trường công sở, gam nâu luôn được ưu ái nhờ nét nhã nhặn ẢNH: IVY MODA

Set áo lụa nâu caramel phối cùng chân váy trắng là minh chứng rõ ràng cho sự cân bằng hoàn hảo. Chiếc áo lụa cổ chữ V, tay bồng tạo điểm nhấn sang trọng, trong khi chân váy bút chì tối giản cùng thắt lưng mảnh giúp tổng thể trông gọn gàng và chuẩn mực nơi công sở.

Một lựa chọn khác là áo nâu ôm sát với chi tiết xoắn ngực và cut out tinh giản, vừa gợi cảm vừa kín đáo. Khi phối cùng chân váy xếp ly với sắc be nhẹ nhàng, tổng thể trở nên hài hòa giữa thanh lịch và phóng khoáng ẢNH: PANTIO

Không thể không nhắc đến những chiếc quần ống rộng gam nâu, món đồ “chân ái” của những cô nàng công sở hiện đại ẢNH: IVY MODA

Khi sơ vin cùng áo thun gân đan dây điệu đà, vóc dáng được tôn lên rõ rệt mà vẫn giữ được sự thoải mái. Chiếc túi mini trắng kem chính là mảnh ghép hoàn hảo giúp tổng thể thêm phần sang trọng và thời thượng.