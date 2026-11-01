Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Không cần quá nhiều phụ kiện hay những gam màu nổi bật, một chiếc váy họa tiết vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn riêng cho người mặc. Sự kết hợp giữa màu sắc, hình in và phom dáng giúp trang phục trở nên sinh động, đồng thời mở ra nhiều cách thể hiện phong cách khác nhau.

Những thiết kế nền trắng, kem hoặc pastel điểm xuyết họa tiết chấm bi mang đến vẻ ngoài cổ điển. Các chi tiết bèo nhún cùng phần cúp ngực làm tăng nét nữ tính cho trang phục ẢNH: @CAZIBRAND

Váy hai dây dáng ngắn với họa tiết hoa nhỏ trên nền vàng kem mang đến vẻ ngoài ngọt ngào. Phần thân ôm nhẹ, chân váy xòe cùng đường viền ren tinh tế tạo điểm nhấn cho phong cách nữ tính ẢNH: @CAZIBRAND

Chân váy ngắn sử dụng kỹ thuật in loang màu pastel nhẹ nhàng trên nền vải voan màu trắng kem. Chất liệu voan mỏng mượt nhiều lớp giúp các dải màu loang hòa quyện tự nhiên theo từng nếp xếp tầng xòe rộng ẢNH: @CAZIBRAND

Những họa tiết nhỏ, phân bố đều thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ phối. Màu sắc của họa tiết nên tương phản với trang phục để giúp tạo điểm nhấn rõ rệt, phù hợp với những người muốn thể hiện cá tính qua trang phục ẢNH @KOOKYHOUSE

Váy trắng chấm bi đen với phần tay phồng và chân váy xòe thanh lịch. Chi tiết ren đen ở phần ngực và gấu váy làm tăng độ tương phản, giúp trang phục thêm điểm nhấn ẢNH @KOOKYHOUSE

Với những chiếc váy đã có họa tiết nổi bật, cách phối phụ kiện đơn giản là lựa chọn dễ áp dụng. Giày, túi hoặc khăn turban có thể ưu tiên gam màu trung tính như trắng, đen, be để tạo sự cân bằng cho tổng thể.

Chiếc khăn trùm đầu màu kem là mảnh ghép phù hợp để hoàn thiện vẻ ngoài cổ điển, vừa mang lại sự thơ mộng trên nền trang phục hoa nhí ẢNH @KOOKYHOUSE

Một cách phối khác là lựa chọn phụ kiện có màu sắc trùng với một gam màu xuất hiện trên họa tiết váy. Chẳng hạn, chiếc túi đỏ rượu hoặc đôi giày cùng tông có thể giúp bản phối thêm liên kết mà vẫn giữ được sự nổi bật của trang phục ẢNH: @CHARMANINE

Váy họa tiết hoa trắng trên nền đen với phần cổ chữ V gợi cảm. Khi phối cùng bốt đen và phụ kiện đồng điệu, phù hợp với những cô nàng yêu sự cá tính ẢNH: @CHARMANINE

Váy họa tiết là nét chấm phá hiệu quả giúp bộ đồ hằng ngày trở nên sinh động và mới mẻ hơn. Việc lựa chọn màu sắc và mật độ hoa văn phù hợp sẽ mang lại vóc dáng cân đối cùng vẻ ngoài chỉn chu.