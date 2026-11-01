Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Váy hoa nhí, đầm chấm bi hay những thiết kế in họa tiết độc đáo tiếp tục được yêu thích nhờ khả năng làm mới phong cách.
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Không cần quá nhiều phụ kiện hay những gam màu nổi bật, một chiếc váy họa tiết vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn riêng cho người mặc. Sự kết hợp giữa màu sắc, hình in và phom dáng giúp trang phục trở nên sinh động, đồng thời mở ra nhiều cách thể hiện phong cách khác nhau.
Với những chiếc váy đã có họa tiết nổi bật, cách phối phụ kiện đơn giản là lựa chọn dễ áp dụng. Giày, túi hoặc khăn turban có thể ưu tiên gam màu trung tính như trắng, đen, be để tạo sự cân bằng cho tổng thể.
Váy họa tiết là nét chấm phá hiệu quả giúp bộ đồ hằng ngày trở nên sinh động và mới mẻ hơn. Việc lựa chọn màu sắc và mật độ hoa văn phù hợp sẽ mang lại vóc dáng cân đối cùng vẻ ngoài chỉn chu.