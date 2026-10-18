Dịu dàng với trang phục pastel

Không rực rỡ gay gắt như những gam màu neon, cũng không quá trầm mặc như các sắc độ trung tính cổ điển, trang phục pastel luôn giữ một vị thế đặc biệt trong lòng các tín đồ thời trang.
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Một trong những lý do khiến trang phục pastel ngày càng được ưa chuộng chính là giá trị cảm xúc mà nó mang lại cho cả người mặc lẫn người nhìn. Trong tâm lý học màu sắc, các tông màu nhạt có khả năng làm giảm căng thẳng, mang lại cảm giác bình yên và lãng mạn.
Chuỗi trang sức bông tai ngọc trai, dây chuyền kết hợp cùng xăng đan quai mảnh đính đá hoặc giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp tạo hiệu ứng thanh thoát, kéo dài đôi chân tối đa.
Màu vàng bơ nhạt là một trong những sắc thái pastel dẫn đầu xu hướng thời trang hiện đại nhờ khả năng mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ nhưng không hề chói mắt. Với các gam màu này, nên ưu tiên các phom đầm maxi trễ vai, đầm corset thắt eo xòe rộng mang tinh thần cottage core lãng mạn.