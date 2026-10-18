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Dịu dàng với trang phục pastel

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/10/2026 08:00 GMT+7

Không rực rỡ gay gắt như những gam màu neon, cũng không quá trầm mặc như các sắc độ trung tính cổ điển, trang phục pastel luôn giữ một vị thế đặc biệt trong lòng các tín đồ thời trang.

Một trong những lý do khiến trang phục pastel ngày càng được ưa chuộng chính là giá trị cảm xúc mà nó mang lại cho cả người mặc lẫn người nhìn. Trong tâm lý học màu sắc, các tông màu nhạt có khả năng làm giảm căng thẳng, mang lại cảm giác bình yên và lãng mạn.

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 1.

Sắc xanh pastel luôn gợi mở cảm giác thanh mát kết hợp phom dáng đầm trễ vai dáng xòe tầng màu xanh baby trên nền vải voan đính hoa 3D nổi tạo nên diện mạo vô cùng thơ mộng

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 2.

Với những cô nàng có vóc dáng không quá hoàn hảo thì những kiểu váy hoặc trang phục bồng xòe dễ dàng che khuyết điểm vòng eo

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Chuỗi trang sức bông tai ngọc trai, dây chuyền kết hợp cùng xăng đan quai mảnh đính đá hoặc giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp tạo hiệu ứng thanh thoát, kéo dài đôi chân tối đa.

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 3.

Gam màu xanh bơ pastel nhã nhặn được ứng dụng trên thiết kế đầm sơ mi không tay sát nách, đi kèm thắt lưng đồng điệu tôn vinh vòng eo thon gọn

ẢNH: GEMMI

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 4.

Hồng đào, hồng phấn hay hồng thạch anh là những sắc thái pastel kinh điển chưa bao giờ hạ nhiệt. Bằng sự biến tấu linh hoạt trong phom dáng, gam màu này mang đến hai sắc thái phong cách đối lập nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 5.

Để trang phục đơn sắc không bị thiếu điểm nhấn, túi xách sáng màu và giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp quý cô khẳng định gu thẩm mỹ chuẩn mốt mà không bị trùng lẫn

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 6.

Lãng mạn với đầm mini xòe bồng chất liệu ren hoa nổi tông hồng pastel với phần cổ voan xuyên thấu và tay ngắn phồng nhẹ mang lại vẻ đẹp chuẩn kiêu kỳ

ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Màu vàng bơ nhạt là một trong những sắc thái pastel dẫn đầu xu hướng thời trang hiện đại nhờ khả năng mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ nhưng không hề chói mắt. Với các gam màu này, nên ưu tiên các phom đầm maxi trễ vai, đầm corset thắt eo xòe rộng mang tinh thần cottage core lãng mạn.

Dịu dàng với trang phục pastel- Ảnh 7.

Những chiếc đầm dáng dài với thiết kế phần trên cúp ngực dễ dàng chiếm trọn spotlight trong mọi buổi dạ tiệc. Gam màu vàng pastel nhẹ nhàng càng tôn lên làn da trắng của người mặc

ẢNH: @THOSE_STUDIOS

 

trang phục pastel sắc xanh màu pastel trang phục màu pastel hồng pastel

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