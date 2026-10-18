Dịu dàng với trang phục pastel

Một trong những lý do khiến trang phục pastel ngày càng được ưa chuộng chính là giá trị cảm xúc mà nó mang lại cho cả người mặc lẫn người nhìn. Trong tâm lý học màu sắc, các tông màu nhạt có khả năng làm giảm căng thẳng, mang lại cảm giác bình yên và lãng mạn.

Sắc xanh pastel luôn gợi mở cảm giác thanh mát kết hợp phom dáng đầm trễ vai dáng xòe tầng màu xanh baby trên nền vải voan đính hoa 3D nổi tạo nên diện mạo vô cùng thơ mộng ẢNH: @CHANCLUB.VN

Với những cô nàng có vóc dáng không quá hoàn hảo thì những kiểu váy hoặc trang phục bồng xòe dễ dàng che khuyết điểm vòng eo ẢNH: @CHANCLUB.VN

Chuỗi trang sức bông tai ngọc trai, dây chuyền kết hợp cùng xăng đan quai mảnh đính đá hoặc giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp tạo hiệu ứng thanh thoát, kéo dài đôi chân tối đa.

Gam màu xanh bơ pastel nhã nhặn được ứng dụng trên thiết kế đầm sơ mi không tay sát nách, đi kèm thắt lưng đồng điệu tôn vinh vòng eo thon gọn ẢNH: GEMMI

Hồng đào, hồng phấn hay hồng thạch anh là những sắc thái pastel kinh điển chưa bao giờ hạ nhiệt. Bằng sự biến tấu linh hoạt trong phom dáng, gam màu này mang đến hai sắc thái phong cách đối lập nhưng đầy cuốn hút ẢNH: @CHANCLUB.VN

Để trang phục đơn sắc không bị thiếu điểm nhấn, túi xách sáng màu và giày cao gót mũi nhọn cùng tông giúp quý cô khẳng định gu thẩm mỹ chuẩn mốt mà không bị trùng lẫn ẢNH: @CHANCLUB.VN

Lãng mạn với đầm mini xòe bồng chất liệu ren hoa nổi tông hồng pastel với phần cổ voan xuyên thấu và tay ngắn phồng nhẹ mang lại vẻ đẹp chuẩn kiêu kỳ ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Màu vàng bơ nhạt là một trong những sắc thái pastel dẫn đầu xu hướng thời trang hiện đại nhờ khả năng mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ nhưng không hề chói mắt. Với các gam màu này, nên ưu tiên các phom đầm maxi trễ vai, đầm corset thắt eo xòe rộng mang tinh thần cottage core lãng mạn.