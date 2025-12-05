  • An Giang
Thời trang 24/7

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang 'lên ngôi'

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
05/12/2025 16:00 GMT+7

Dễ dàng thổi làn gió mới vào phong cách hằng ngày, những trang phục họa tiết ca rô đang 'lên ngôi' mạnh mẽ nhờ nét cổ điển pha hiện đại.

Mùa thời trang mới chứng kiến sự trở lại nổi bật của họa tiết ca rô, mang theo tinh thần trẻ trung và nét cổ điển rất riêng. Những đường kẻ giao nhau tưởng chừng quen thuộc lại được làm mới qua cách phối màu, kiểu dáng và chất liệu đa dạng, giúp trang phục trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Đây chính là thời điểm lý tưởng để nàng làm mới tủ đồ, thử nghiệm những thiết kế ca rô đang "lên ngôi" và khám phá phong cách của mình được nâng tầm trong từng khoảnh khắc thường ngày.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 1.
'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 2.

Không cần đến những gam màu cầu kỳ, nàng vẫn dễ dàng nổi bật với chiếc áo họa tiết ca rô đỏ trắng đầy sức sống

ẢNH: @CHIPUPU

Sự giao thoa của các đường kẻ đặc trưng được làm mới qua thiết kế crop top trễ vai, tôn bờ vai mềm mại và vòng eo gọn gàng, trong khi chi tiết nhún nhẹ và hàng cúc nhỏ khiến họa tiết quen thuộc trở nên sinh động hơn. Khi kết hợp cùng chân váy midi trắng xếp tầng, tổng thể đạt được sự hài hòa giữa nét hiện đại và vẻ nữ tính. Bộ phụ kiện màu đỏ tía đồng điệu góp phần hoàn thiện phong cách, tạo nên một set đồ preppy pha chút vintage, mang lại cho nàng vẻ rạng rỡ và tinh tế đầy cuốn hút.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 3.

Nàng làm mới phong cách bằng chân váy ca rô dài mang tông be và nâu trầm, nơi các ô kẻ hài hòa tạo nên vẻ hoài cổ nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: PANLY.V

Dáng váy xếp ly mềm mại giúp chuyển động uyển chuyển và khiến họa tiết kinh điển trở nên nổi bật hơn. Khi phối cùng áo len hoặc áo thun xanh rêu và khoác thêm jacket lửng màu nâu đậm, set đồ đạt sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Bảng màu trung tính hòa hợp cùng túi tote tối màu hoàn thiện vẻ preppy chic tinh tế, giúp nàng diện đẹp trong nhiều dịp mà vẫn giữ được nét gọn gàng, thời thượng.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 4.
'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 5.

Thay vì chọn những mẫu quần trơn quen thuộc, nàng tạo nên nét chấm phá thú vị với chiếc quần ca rô ống rộng tông xám trầm, nơi các đường kẻ giao nhau mang lại cảm giác cổ điển mà vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: @NYCHAA

Khi phối cùng áo len xám tối giản, chi tiết ca rô vừa thu hút vừa không hề gây rối mắt. Chiếc túi xách da nâu cùng các đường viền chỉ nổi bật giúp bộ trang phục thêm chiều sâu, mang lại phong cách casual chic pha chút preppy đầy hiện đại. Nhờ cách kết hợp màu trung tính cùng họa tiết kinh điển, nàng có được diện mạo tự tin, thanh lịch và phù hợp cho cả những ngày dạo phố lẫn môi trường công sở.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 6.

Nàng dễ dàng nổi bật với đầm yếm ca rô tông nâu đen kem, nơi các ô kẻ cân đối tạo cảm giác thanh lịch và hài hòa

ẢNH: @TOCTIEN1305

Phom đầm dài suông nhẹ mang lại sự thoải mái và tôn nét trẻ trung, kết hợp cùng áo cổ lọ trắng kem giúp họa tiết ca rô nổi bật hơn. Quần jeans lộ nhẹ bên dưới cùng giày thể thao và kính gọng tròn tăng thêm vẻ năng động và casual. Set đồ thể hiện sự tinh tế, vừa giữ được nét dịu dàng vừa theo kịp xu hướng layering và preppy chic hiện nay.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 7.
'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 8.

Nàng dễ dàng tạo điểm nhấn với áo sơ mi ca rô oversized tông xanh đậm đen trắng pha chút vàng nhạt, các ô kẻ cân đối mang lại sự hài hòa và thanh lịch

ẢNH: @BEONNNIE

Phối cùng chân váy mini trắng, giày clog nâu, tất đen cùng kính gọng tròn và túi đeo vai hoàn thiện vẻ preppy chic trẻ trung, năng động và tiện dụng. Họa tiết ca rô kinh điển vẫn giữ vị thế vượt thời gian, kết hợp khéo léo giúp nàng vừa hiện đại vừa tinh tế.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 9.

Những chiếc áo ca rô, từ áo khoác lửng đến sơ mi tay bồng, trở thành điểm nhấn nổi bật nhờ màu sắc hài hòa hoặc tương phản tinh tế, các đường kẻ dọc ngang tạo ô vuông cân đối mang lại hiệu ứng thị giác sinh động nhưng không rối mắt

ẢNH: @DAVIKAH

Phối cùng các món đồ cơ bản như quần jeans hoặc chân váy trơn màu, áo ca rô vừa tôn nét cá tính vừa giữ được sự cân bằng tổng thể, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Chi tiết thiết kế như tay bồng, xếp nếp hay cổ cao càng làm tăng tính thời thượng, giúp áo ca rô trở thành tâm điểm của set đồ, thể hiện phong cách trẻ trung, thanh lịch và đầy hiện đại.

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’- Ảnh 10.

Những trang phục họa tiết ca rô chính là lựa chọn hoàn hảo để nàng làm mới tủ đồ, vừa giữ được nét cổ điển tinh tế, vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và dễ dàng phối hợp cho nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: @DAVIKAH


họa tiết ca rô Họa tiết phối đồ preppy style cổ điển

