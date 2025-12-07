  • An Giang
Thời trang 24/7

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/12/2025 14:00 GMT+7

Hòa nhịp cùng dòng chảy thời trang từ các nhà mốt lớn trên thế giới, bộ sưu tập 'Emerge' của NTK Đỗ Long đưa ra những dự báo về xu hướng thời trang thu đông 2025 qua sự kết hợp hài hòa của bảng màu ấm sang trọng đi cùng các chất liệu vải da, lông, ren, lụa, lưới mảnh và kim loại nhẹ.

Bộ sưu tập thu đông 2025 Emerge vừa được NTK Đỗ Long giới thiệu tại TP.HCM vào tối ngày 5.12. Mỗi thiết kế là một góc nhìn hoàn hảo về tính ứng dụng, kỹ thuật thời trang cao cấp high fashion cùng tầng ý nghĩa sâu sắc của tinh thần "tái sinh từ tro tàn" đồng thời mang tính dự báo xu hướng mới.

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 1.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến toát lên vẻ uy quyền và cá tính mạnh mẽ khi diện silhouette dài cùng mũ lông tông nâu đất. Bản phối kết hợp các chất liệu da PU, da lộn và lông theo cấu trúc high-low, sử dụng phụ kiện kim loại màu vàng gold làm điểm nhấn

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 2.

Người mẫu Tú Anh cá tính với áo choàng lông dày kết hợp cùng chân váy da tạo nên sự đối nghịch giữa khối lượng và độ hở của trang phục

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập mang đến hai tông mạch rõ nét. Phần đầu "tàn tro" với bảng màu tối xoay quanh các gam màu đen than, nâu đất với các chất liệu da nâu, simili bóng và cổ lông trắng. Da được xử lý thủ công bằng đan, đắp, xếp tầng và tạo độ bóng như vết than còn sót. Một số thiết kế sử dụng kết cấu kim loại nhẹ, chuỗi mắt xích đeo ở lưng tựa như một lớp giáp trang trí.

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 3.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 4.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 5.

Các thiết kế sử dụng kết cấu xếp lớp, xếp chồng nhiều lớp trang phục và chất liệu có kết cấu khác biệt

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 6.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 7.

Á hậu Lệ Hằng diện chân váy da cùng jacket dựng phom cao cổ phối túi oversized lông xù làm tăng sự tương phản về chất liệu; Á hậu Ngọc Thảo diện thiết kế được ví như "điêu khắc sống" khi sử dụng các dải da tối màu ôm sát cơ thể theo chuyển động xoáy kết hợp kiểu tóc chiến binh 

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 8.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 9.

Tông màu rực rỡ từ đen, san hô đến vàng, đỏ thổi bùng tinh thần "tái sinh" của bộ sưu tập. Cấu trúc áo corset được biến hóa linh hoạt tạo nên những đường cong tựa như "đồng hồ cát"

ẢNH: NTKCC

Ở phần sau, tông mạch chuyển sang "tái sinh" với những thiết kế ưu ái chất liệu lụa, ren và lưới mảnh. Ren được thêu nối như những vệt tro mờ trên nền da thịt, lưới mỏng khoét mở vừa phô diễn đường cong vừa giữ được tính trang nhã. Cùng với đó là kỹ thuật draping trên thun tạo nếp vải rủ mềm, gợi cảm kết hợp cùng kỹ thuật đính kết đặc trưng của nhà mốt.

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 10.

Chân váy tua rua đan xen chi tiết kim loại kết hợp áo sơ mi ren lưới

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 11.

Sự tương phản giữa chất liệu và kỹ thuật xử lý từ bề mặt ánh kim đính kết tỉ mỉ đến những chất liệu thô mộc như da nâu, tua sợi hay vàng đồng tạo nên sức hút cho bộ sưu tập

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 12.

Kỹ thuật dựng phom 3D, các chi tiết như cổ dựng cao, khoen kim loại và dáng đuôi cá ôm dáng cho thấy tư duy couture sắc nét

ẢNH: NTKCC

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 13.

Bảng màu trầm ấm đặc trưng cho mùa thu đông chính là dòng chảy chủ đạo từ BST Emerge. Thương hiệu Việt không chỉ bắt kịp các xu hướng mới của thời trang thế giới mà còn tạo nên dấu ấn sáng tạo riêng độc đáo

ẢNH: NTKCC

Trong dự báo xu hướng thời trang nữ xuân hè 2026, chuyên trang tìm kiếm và phân tích dữ liệu chuyên sâu trong ngành thời trang Tagwalk mới đây đã đưa ra báo cáo bao gồm các từ khóa có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mùa mốt này. Theo đó tua rua, chất liệu da, lông vũ... có con số tăng trưởng ấn tượng từ 60 - 125%, được thể hiện trên các bộ sưu tập vừa được trình diễn tại khắp các tuần lễ thời trang quốc tế, trên sàn runway của các nhà mốt như Dior, Burberry, Chloé, Balenciaga...

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 14.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 15.

Tua rua trên phụ kiện, áo khoác từ bộ sưu tập Burberry SS26

ẢNH: BURBERRY

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 16.
Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'- Ảnh 17.

Tua rua, da và lông vũ trên các thiết kế Balenciaga SS26

ẢNH: BALENCIAGA


EMERGE NTK Đỗ Long BST Thu Đông Võ Hoàng Yến Đỗ Long Balenciaga xu hướng high fashion

