Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám

Áo blazer màu xám trở thành tâm điểm với phom dáng gọn gàng, đi cùng chân váy xếp ly tone sur tone hài hòa. Các phụ kiện tông đen như mũ nồi, thắt lưng và túi xách được lựa chọn có chủ đích, tạo nên sự đối xứng về màu sắc và giúp tổng thể rõ nét hơn. Đôi giày da đen cao cổ kết hợp cùng tất xám lộ nhẹ là “nốt nhấn” hoàn hảo, mang đến hình ảnh một cô gái thành thị hiện đại và hợp xu hướng