Thời trang 24/7

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/01/2026 08:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa đen và xám trong thời trang nữ thường gây bất ngờ bởi một diện mạo tinh giản nhưng đầy chiều sâu.

Đen và xám chính là một cặp sắc độ tối giản nhưng không hề đơn điệu. Nếu sắc đen mang lại điểm nhấn quyền lực thì tông xám đóng vai trò "trung hòa", giúp tổng thể bộ trang phục trở nên mềm mại hơn.

Trang phục tối giản với 2 tông màu đen, xám

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 1.

Sắc đen được chọn làm nền chủ đạo với chiếc đầm tay dài ôm dáng, phần thân trên gọn gàng giúp định hình vóc dáng rõ nét. Chân váy xếp ly ngắn, kết hợp cùng đai khuy kim loại đặt khéo léo ở vòng eo. Điểm cộng tinh tế nằm ở đôi tất cao cổ màu xám, chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu ứng kéo dài đôi chân

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 2.

Áo blazer màu xám trở thành tâm điểm với phom dáng gọn gàng, đi cùng chân váy xếp ly tone sur tone hài hòa. Các phụ kiện tông đen như mũ nồi, thắt lưng và túi xách được lựa chọn có chủ đích, tạo nên sự đối xứng về màu sắc và giúp tổng thể rõ nét hơn. Đôi giày da đen cao cổ kết hợp cùng tất xám lộ nhẹ là “nốt nhấn” hoàn hảo, mang đến hình ảnh một cô gái thành thị hiện đại và hợp xu hướng

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 3.

Sự sang trọng của đen và xám được thể hiện rõ nét trong thiết kế chia mảng đầy chủ ý. Phần thân trên là bộ set dạ màu xám, chân váy đen dáng dài kết hợp giữa vải voan và tweed tạo sự độc đáo ở phần dưới lại mang đến chiều sâu thị giác, tạo sự tương phản nhẹ nhàng nhưng đủ sức gây ấn tượng

ẢNH: ELISE

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 4.

Sự giao thoa hoàn hảo giữa nét nữ tính của áo blouse đen thắt nơ điệu đà và vẻ hiện đại từ chiếc quần tây xám họa tiết kẻ. Thiết kế cạp cao cùng chi tiết xếp ly tinh tế không chỉ giúp tôn dáng người mặc mà còn mang lại phong thái tự tin. Tông đen quyền lực và sắc xám trung tính khi kết hợp tạo nên một tổng thể tối giản nhưng vẫn toát lên chiều sâu thẩm mỹ

ẢNH: ELISE

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 5.

Áo len tăm cổ polo màu xám kết hợp cùng quần tây đen ống suông tạo nên set đồ tối giản nhưng vẫn thu hút. Chiếc thắt lưng mảnh có khóa kim loại tạo điểm nhấn tại vòng eo, sắc đen của quần kết hợp với màu xám của áo tạo sự thời thượng cho phong cách hằng ngày

ẢNH: IVY MODA

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 6.

Chiếc áo đen cổ tim phối viền trắng giúp làm dịu sắc tối, đồng thời tôn lên phần cổ thanh thoát. Chân váy xám dáng chữ A với độ xòe vừa phải tạo chuyển động nhẹ nhàng, chỉ cần thêm một đôi xăng đan cao gót cùng tông áo là hoàn thiện bản phối nhẹ nhàng cho những ngày cần sự thoải mái

ẢNH: IVY MODA

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 7.

Tôn lên vẻ chuyên nghiệp với áo sơ mi đen cổ trụ kín đáo, chất liệu dệt họa tiết chìm tinh xảo, cùng tay dài bo gấu cổ tay. Kết hợp cùng chân váy xám cạp cao dáng chữ A, độ dài qua gối giúp tôn eo để cân bằng tỷ lệ vóc dáng

ẢNH: IVY MODA

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám- Ảnh 8.

Áo thun xám ôm gọn làm lớp nền trung tính, bên ngoài là chiếc áo khoác đen dáng dài phom chuẩn. Quần đen ống suông cạp cao giúp cân bằng tổng thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa phom dáng và gam màu mang đến vẻ đẹp hiện đại và thời thượng

ẢNH: LEIKA

 

