Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/10/2025 10:00 GMT+7

Thông minh trong việc kết hợp nhiều chất liệu cho một bộ trang phục, ưu tiên những gam màu xu hướng, thêm cardigan và blazer vào bản phối là những cách để quý cô công sở tỏa sáng khi đón gió lạnh đầu mùa.

Mặc đẹp khi đi làm công sở là một trong những đặc quyền mà mọi quý cô đều có thể tận hưởng, đặc biệt khi mùa thu - mùa đẹp nhất năm đang đến.

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 1.

Các phom dáng cơ bản của trang phục được vận dụng sáng tạo, mang đến diện mạo mới qua các màu sắc và chất liệu thời thượng phù hợp với mùa thu đông

ẢNH: NEM FASHION

Kết hợp chất liệu thông minh cho phong cách công sở hiện đại và thanh lịch

Mặc trang phục đa chất liệu vào mùa lạnh vừa là cách làm mới phong cách, vừa là cách để nàng thể hiện gu thời trang sáng tạo. Các cặp đôi áo và chân váy có chất liệu dày - mỏng đối lập tạo nên bản phối tinh tế, ấn tượng và độc đáo khó có thể rời mắt nhìn. Những bản phối này không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ, sự tự tin mà còn giúp nàng cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng và nữ tính.

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 2.

Áo tweed và chân váy tule là chân ái cho những cô nàng ưa thích vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ nhưng vẫn chỉn chu và lịch thiệp

ẢNH: NEM FASHION

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 3.

Chân váy lụa và áo len oversized hài hòa cả về phom dáng, màu sắc và kết cấu bề mặt chất liệu khác biệt tạo nên hình ảnh thú vị, cuốn hút

ẢNH: NEM FASHION

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 4.

Cặp đôi chất liệu len sợi và da thường được kết hợp cùng nhau để tạo nên các bản phối cá tính, đậm chất thời trang street wear

ẢNH: NEM FASHION

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 5.

Chân váy sequins mang đến không khí mùa lễ hội rộn ràng, cổ điển nhưng vẫn thời thượng khi kết hợp cùng áo kiểu vải tơ màu tím đậm

ẢNH: NEM FASHION

Sử dụng gam màu ấm làm nổi bật không khí lễ hội

Màu nâu trầm với gam màu nâu da bò, nâu beige, nâu quế cùng gam màu tím, sắc đỏ tía hay cam đất... gợi cảm giác ấm áp, nồng nhiệt và sôi động. Bên cạnh đó, đừng quên các thiết kế từ chất vải sequins, dạ tweed phối kim tuyến hay vải nhung đen, nhung màu đỏ đô cực kỳ ấn tượng - chúng có thể là trang phục dự tiệc, dạo phố hay được mặc xen kẽ trong bản phối công sở.

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 6.
Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 7.

Blazer không chỉ là chiếc áo giúp làm đẹp mà trở thành điểm nhấn cho các bản phối công sở mùa lạnh. Blazer màu cream phối áo nâu và chân váy màu beige, blazer đen phối cùng cặp đôi chân váy chữ A màu đỏ và áo lụa cổ đổ mang sắc đen huyền bí

ẢNH: HOIVU

Điểm nhấn từ chiếc áo khoác

Luôn bổ sung thêm một chiếc áo khoác cho các bản phối công sở thường ngày. Áo cargidan có thể mặc cùng váy ren dáng dài, blazer kết hợp trong các bản phối cùng chân váy và áo kiểu cách điệu hoặc sử dụng trench coat khi nàng cần di chuyển hoặc dự chương trình ngoài trời...

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 8.

Cardigan tay loe nhẹ phối váy không tay cùng sắc trắng kem làm nổi bật vẻ ngoài trang nhã, sang chảnh của nàng

ẢNH: NEM FASHION

Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này- Ảnh 9.

Áo khoác dáng dài là bảo chứng cho phong cách sành điệu mùa thu đông. Nàng có thể diện trang phục như gợi ý - kết hợp quần jeans xanh và áo len crop top hoặc phối áo trench coat cùng váy midi và giày cao gót hoặc phối đầm cocktail và bốt cổ cao...

ẢNH: NEM FASHION


