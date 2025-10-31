Đón gió lạnh đầu mùa, nàng công sở tỏa sáng với những lựa chọn này

Mặc đẹp khi đi làm công sở là một trong những đặc quyền mà mọi quý cô đều có thể tận hưởng, đặc biệt khi mùa thu - mùa đẹp nhất năm đang đến.
Kết hợp chất liệu thông minh cho phong cách công sở hiện đại và thanh lịch
Mặc trang phục đa chất liệu vào mùa lạnh vừa là cách làm mới phong cách, vừa là cách để nàng thể hiện gu thời trang sáng tạo. Các cặp đôi áo và chân váy có chất liệu dày - mỏng đối lập tạo nên bản phối tinh tế, ấn tượng và độc đáo khó có thể rời mắt nhìn. Những bản phối này không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ, sự tự tin mà còn giúp nàng cảm thấy ấm áp nhẹ nhàng và nữ tính.
Sử dụng gam màu ấm làm nổi bật không khí lễ hội
Màu nâu trầm với gam màu nâu da bò, nâu beige, nâu quế cùng gam màu tím, sắc đỏ tía hay cam đất... gợi cảm giác ấm áp, nồng nhiệt và sôi động. Bên cạnh đó, đừng quên các thiết kế từ chất vải sequins, dạ tweed phối kim tuyến hay vải nhung đen, nhung màu đỏ đô cực kỳ ấn tượng - chúng có thể là trang phục dự tiệc, dạo phố hay được mặc xen kẽ trong bản phối công sở.
Blazer không chỉ là chiếc áo giúp làm đẹp mà trở thành điểm nhấn cho các bản phối công sở mùa lạnh. Blazer màu cream phối áo nâu và chân váy màu beige, blazer đen phối cùng cặp đôi chân váy chữ A màu đỏ và áo lụa cổ đổ mang sắc đen huyền bí
ẢNH: HOIVU
Điểm nhấn từ chiếc áo khoác
Luôn bổ sung thêm một chiếc áo khoác cho các bản phối công sở thường ngày. Áo cargidan có thể mặc cùng váy ren dáng dài, blazer kết hợp trong các bản phối cùng chân váy và áo kiểu cách điệu hoặc sử dụng trench coat khi nàng cần di chuyển hoặc dự chương trình ngoài trời...