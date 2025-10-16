  • An Giang
Thời trang 24/7

Đón gió thu dịu dàng cùng 5 ý tưởng mặc đẹp đi làm, đi chơi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/10/2025 10:00 GMT+7

Mùa đẹp nhất năm đang đến cùng những cơn gió thu dịu dàng khiến mọi không gian xung quanh bạn đều trở nên lãng mạn và đầy cảm hứng. 5 ý tưởng mặc đẹp đa năng dưới đây không gây chú ý bằng sự xa xỉ rườm rà mà hướng đến tinh thần trẻ trung, vẻ đẹp hiện đại và năng động trong mọi lúc.

Các ý tưởng mặc đẹp hack dáng dưới đây được xây dựng từ các món đồ cơ bản. Chúng không quá nổi bật, không gây ấn tượng bởi sự tinh xảo nhưng lại có ưu điểm về tính linh hoạt, mang đến cho nàng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp theo cách dễ dàng.

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 2.

Áo dệt kim xuất hiện dày đặc trong các bản phối mùa thu. Gam màu đỏ mận, xanh dương hay vàng nhạt cùng các thiết kế kẻ ngang có thể phối cùng nhau trên một bản phối

ẢNH: GUMAC

Ý tưởng mặc đẹp cùng váy chữ A tôn dáng

Thiết kế liền thân dễ mặc dễ đẹp bậc nhất tủ đồ cơ bản chính là váy chữ A. Phom dáng này có thể giấu hầu hết các khuyết điểm thường thấy ở phần hông eo và xây dựng hình ảnh lịch sự, chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 3.

Váy sơ mi phối cổ sen và hàng cúc mạ ấn tượng giúp nàng ghi dấu ấn với phong cách chuyên nghiệp và đẳng cấp

ẢNH: GUMAC

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 4.

Thiết kế dáng A thả lỏng nhẹ nhàng mang đến cảm giác thoáng mát, dễ chịu nhưng vẫn đủ lịch sự và chỉn chu

ẢNH: GUMAC

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 5.

Nét dịu dàng và cuốn hút từ cardigan màu kem phối đầm đen

ẢNH: GUMAC

Thêm áo khoác nhẹ cho bản phối

Áo cardigan nhẹ nhàng xuất hiện trên vai các cô gái sành điệu qua nhiều hình thức - mặc kèm váy midi, khoác ngoài áo dệt kim hay vắt lên cổ áo sơ mi basic. Dù chọn cách mặc nào thì cargidan cũng trở nên hữu ích vì giúp giữ ấm và tạo phong cách khác biệt.

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 6.

Xanh đen và đỏ mận, sọc ngang trắng đen và gam màu xám hòa quyện trong bản phối thường ngày

ẢNH: GUMAC

Ưu tiên cho thiết kế trẻ trung

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 7.

Đừng quên phối tất sáng màu cho những đôi giày công sở diện hằng ngày, từ loafer đến mules, Mary Jane hay giày pump cao gót

ẢNH: AMOZY

Đặc điểm chung từ các trang phục trẻ trung là tinh thần hiện đại, tươi mới. Váy chữ A cổ hải quân, phối ren, voan với chất liệu cotton, kate để mỗi món đồ đều trông đáng yêu và xinh đẹp hơn. Các thiết kế trẻ trung này vẫn giữ được vẻ ngoài trang nhã thanh lịch cần thiết để nàng diện đi học, đi làm.

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 8.

Phối ren hoa và họa tiết kẻ sọc cổ điển, thêm chi tiết cổ sen, đăng ten và chiếc nơ nhỏ giúp set áo và chân váy trở nên cuốn hút và ưa nhìn hơn

ẢNH: AMOZY

Đa dạng các chất liệu, từ denim, dệt kim, tuýt si đến len sợi

Nếu ở mùa nắng nóng chúng ta luôn phải cân nhắc mặc chất liệu gì cho phù hợp thì mùa thu đông mọi chất liệu đều được chào đón. Các chất vải mỏng nhẹ có thể dùng để phối xếp lớp xen kẽ cùng chất vải dày ấm giữ nhiệt. Vải denim, kaki,nhung hay dạ ép, dạ tweed có thể mặc riêng lẻ với các gợi ý từ váy dáng dài đến áo khoác, quần ống rộng đến blazer, áo oversized...

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 9.

Váy denim dáng cơ bản tiện dụng phối dây lưng và giày cao gót phù hợp với nhiều dáng người và hợp với tiết trời thu mát mẻ

ẢNH: CHERISH

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 10.

Áo sơ mi ngắn tay, sơ mi đơn sắc cổ nhọn được làm mới qua sự kết hợp cùng chân váy denim

ẢNH: GUMAC

Để sự tinh giản cổ điển lên tiếng

Xu hướng tối giản là dòng chảy chủ đạo của thời trang năm 2025 và sẽ còn tiếp tục được yêu thích trong tương lai. Vì thế chiến lược phù hợp cho bài toán mặc đẹp mùa này chính là dành ưu tiên cho các thiết kế đi theo phong cách tinh giản gợi nhắc nét đẹp cổ điển nhưng tiện dụng và dễ biến hóa phong cách.

5 ý tưởng mặc đẹp đi học, đi làm mùa này - Ảnh 11.

Cuốn hút trong vẻ đẹp thanh lịch tinh giản với bản phối kết hợp áo vest cách điệu không tay và chân váy dáng dài. Gam màu đen và cream trở nên nổi bật hơn nhờ các món phụ kiện trang sức ánh vàng gold

ẢNH: GUMAC

ý tưởng mặc đẹp Sơ mi Chân váy Chất liệu Tinh giản áo khoác

