Thời trang 24/7

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/12/2025 14:00 GMT+7

Beige luôn là gam màu mang theo sự dịu dàng rất riêng, không ồn ào, không phô trương nhưng đủ sức gây ấn tượng mạnh mẽ, khiến người đối diện phải dừng lại vài giây chỉ để ngắm thêm một lần nữa.

Gam beige ngọt ngào như phủ một lớp nắng ấm lên những ngày chuyển mùa. Không rực rỡ, không cần tranh spotlight, beige vẫn đủ sức tạo nên sức hút mềm mại và sâu lắng, khiến tổng thể nàng thêm mềm mại.

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 1.

Với chất liệu dày dặn đứng phom cùng kiểu dáng áo choàng cape thời thượng và thắt lưng tôn eo, đây là thiết kế mà các cô gái hiện đại với gu thời trang sang chảnh, cá tính không thể bỏ lỡ trong mùa đông năm nay

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 2.

Set đồ dáng ngắn tông beige được nhấn bằng hàng nút vàng ánh kim sang trọng, phom áo khoác double-breasted mang hơi hướng cổ điển. Thiết kế ôm nhẹ tôn dáng, phối cùng cổ cao layering và bốt đen cao gối, tạo tổng thể thanh lịch

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 3.

Sơ mi trắng cổ bèo phối với váy xòe dáng ngắn được hoàn thiện cùng mũ đen beret, túi da đen sang trọng và giày Mary Jane lưới, khơi gợi dáng vẻ thanh lịch và ngọt ngào theo phong cách Parisian chic

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 4.

Tông màu beige từ chất liệu kaki luôn nằm trong lựa chọn top đầu của các cô gái. Phần cape khoác rời tạo điểm nhấn cổ điển, gợi nhớ đến phong cách châu Âu, trong khi phom váy xòe nhẹ giúp tôn dáng và tạo sự uyển chuyển

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 5.

Phom váy chữ A cùng các chi tiết cúc vàng tạo điểm độc đáo; chiếc váy giúp các cô gái nổi bật khi xuất hiện trong mọi không gian. Kết hợp giữa tông màu beige và chất liệu kaki, thiết kế dễ ứng dụng trong việc đi học, đi làm hay đi tiệc

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 6.

Với kiểu dáng sơ mi cùng dây lưng nhỏ, chiếc váy tạo cảm giác vòng eo thon gọn và vẻ ngoài nhã nhặn, chỉn chu cho các cô gái từ các hoạt động thường ngày đến những sự kiện trang trọng

ẢNH: BYNOIR STUDIO

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 7.

Áo dệt kim thiết kế cổ thuyền thanh lịch, tay dài ôm gọn với chi tiết peplum xòe nhẹ ở eo. Chân váy dài dáng suông midi, sử dụng chất liệu dệt kim dày dặn, tạo sự thanh thoát và chuyên nghiệp trong mùa lạnh

ẢNH: DVC STORE

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên- Ảnh 8.

Váy nổi bật với chất liệu ren họa tiết hoa, tay dài kín đáo và chi tiết vai áo độn nhẹ tạo sự đứng dáng. Điểm nhấn là phần thân trên được thiết kế peplum xòe nhẹ ở eo, với hàng cúc chạy dọc thân áo, tạo vẻ ngoài duyên dáng

ẢNH: DVC STORE

Giữa những ngày đông đang đến gần, để trái tim ấm hơn đôi khi chỉ cần một gam màu khiến ta thấy "yêu" chính mình hơn. Beige chính là sắc màu như thế - nhẹ nhàng, tinh tế và luôn hợp với mọi khoảnh khắc.

BEIGE sắc màu Sơ mi Ngọt ngào

