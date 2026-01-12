Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Đi giữa thời điểm giao mùa, khi ở giữa thời khắc năm cũ năm mới sắp chuyển giao không thể không khiến nàng cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến. Hãy chọn trang phục mang các gam màu tươi sáng và nổi bật dưới đây để nương theo cảm xúc, "cheer up" tinh thần và tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt đẹp trong hiện tại.
Gam màu vàng ấm áp mang phong cách hoài niệm
Bắt đầu từ mùa thu đông 2025, phong cách retro đã quay trở lại một cách mạnh mẽ theo bảng màu tông trầm và các họa tiết kẻ ca rô cổ điển. Để đón đầu trào lưu lãng mạn này, hãy chọn trang phục mang gam màu vàng ấm áp. Phối trang phục tông vàng cùng kẻ ca rô, váy len sợi đan họa tiết hay sắc vàng óng ả của vải nhung the sang chảnh.
Đỏ rượu vang, đỏ trầm cuốn hút và quyến rũ
Sắc đỏ rượu vang, đỏ trầm ẩn chứa sức quyến rũ nhẹ nhàng mà tinh tế. Khác với tông đỏ cờ nổi bật và thu hút, màu đỏ trầm ấm mang đến cảm nhận về sự trưởng thành, đĩnh đạc và sự chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ dàng gây chú ý. Đầm liền màu đỏ rượu, set vest đồng bộ chính là những ứng cử viên mang gam đỏ để nàng lựa chọn.
Đầm nhung màu vàng chanh, đỏ thẫm đều nổi bật, bắt sáng khiến nàng tỏa sáng lộng lẫy và cuốn hút
ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE
Gam màu xanh băng (ice blue) sẽ "lên ngôi" nhưng xanh lá, xanh dương, xanh rêu hay xanh ô liu vẫn chiếm sóng tủ đồ mùa cuối đông. Sắc xanh phủ sóng cả phong cách công sở, trang phục dự tiệc, dạo phố đến các bộ sưu tập áo dài mùa tết Bính Ngọ 2026
ẢNH: 21SIX
Bền bỉ, quý phái và không sợ lỗi mốt khi nàng chọn gam màu đen cổ điển. Sắc đen hòa quyện cùng sợi sequin lấp lánh của vải tweed hay họa tiết hoa 3D nổi bật trên thiết kế váy dài đều là những ý tưởng hoàn hảo cho buổi tiệc cuối năm, sự kiện quan trọng hay những dịp đặc biệt
ẢNH: SIXDO