Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Không còn bó hẹp trong những ngày hè chói chang, gam màu vàng hiện đại bước vào tủ đồ thu năm nay với một diện mạo đầy tinh tế và sành điệu. Sự chuyển mình linh hoạt từ các tông sắc dịu nhẹ như vàng bơ, vàng pastel đến sắc vàng bơ chanh tươi mát giúp người mặc thoải mái biến hóa phong cách.
Sự xuất hiện của sắc vàng bơ hay vàng pastel trên phom dáng đầm xòe công chúa, đầm maxi voan tơ tầng hay các thiết kế dập ly mang lại hiệu ứng thị giác bừng sáng và quyến rũ vượt trội.
Để diện vàng chanh theo tinh thần hiện đại, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có cấu trúc rõ ràng như đầm cúp ngực, váy corset hoặc chân váy xòe nhiều tầng cho những đêm tiệc.
Khéo léo kết hợp sắc vàng bơ cùng các gam màu đối lập như xanh mint, nâu đất hay họa tiết kẻ sọc hoặc caro chính là tuyên ngôn thời trang trẻ trung dành cho những quý cô sành điệu. Sự đan cài sắc độ hợp lý giúp bộ trang phục có chiều sâu và không bao giờ gây cảm giác đơn điệu.
Với phong cách thường ngày, chiếc áo thun tay dài mang tông vàng phối các đường kẻ ngang trắng đều đặn. Chất vải cotton mềm giữ cho sắc độ của áo luôn tươi mới qua nhiều lần giặt. Dáng áo rộng rãi che khuyết điểm tốt và không gây cảm giác bí bách.
Khi thời tiết chuyển lạnh, dáng áo khoác vàng kem dày dặn mang đến sự ấm áp và thanh lịch. Gam vàng kem bao phủ phần cổ bẻ cùng hàng khuy cài cổ điển phía trước. Lớp lót caro hồng trắng ẩn bên trong gấu tay xắn lên tạo sự đối lập màu sắc thú vị.