  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/10/2026 10:00 GMT+7

Sắc vàng bơ, vàng bơ nhạt, vàng pastel cùng các sắc độ vàng mỡ gà trong trẻo đang làm bừng sáng bản đồ thời trang mùa mới.

Không còn bó hẹp trong những ngày hè chói chang, gam màu vàng hiện đại bước vào tủ đồ thu năm nay với một diện mạo đầy tinh tế và sành điệu. Sự chuyển mình linh hoạt từ các tông sắc dịu nhẹ như vàng bơ, vàng pastel đến sắc vàng bơ chanh tươi mát giúp người mặc thoải mái biến hóa phong cách.

Sự xuất hiện của sắc vàng bơ hay vàng pastel trên phom dáng đầm xòe công chúa, đầm maxi voan tơ tầng hay các thiết kế dập ly mang lại hiệu ứng thị giác bừng sáng và quyến rũ vượt trội.

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 1.

Đầm yếm dáng suông với sắc vàng chanh rực rỡ, nhấn nhá với phụ kiện như giày sandal cùng mũ rộng vành đồng tông trang phục đem đến sự liền mạch, tràn đầy sự tươi mới

ẢNH: @N27.CORNER

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 2.

Đầm cúp ngực sắc vàng bơ rực rỡ với phom dáng corset ôm sát eo phối chân váy xòe bồng bềnh viền ren trắng giúp tôn trọn vóc dáng của người mặc

ẢNH: @SISSY.NATION

Để diện vàng chanh theo tinh thần hiện đại, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có cấu trúc rõ ràng như đầm cúp ngực, váy corset hoặc chân váy xòe nhiều tầng cho những đêm tiệc. 

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 3.

Kết hợp thêm chiếc mũ rộng vành màu nâu trầm cùng túi cói dễ dàng hòa hợp với váy mang sắc vàng chanh mà không khiến trang phục đơn điệu

ẢNH: @SISSY.NATION

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 4.

Với những bộ trang phục đã có độ phồng và nhiều chi tiết, việc tiết chế vòng cổ, túi xách hay trang sức bản lớn giúp trang phục đỡ rườm rà hơn

ẢNH: @SISSY.NATION

Khéo léo kết hợp sắc vàng bơ cùng các gam màu đối lập như xanh mint, nâu đất hay họa tiết kẻ sọc hoặc caro chính là tuyên ngôn thời trang trẻ trung dành cho những quý cô sành điệu. Sự đan cài sắc độ hợp lý giúp bộ trang phục có chiều sâu và không bao giờ gây cảm giác đơn điệu. 

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 5.

Làn gió tươi mới này thể hiện rõ qua sự hòa quyện mộng mơ giữa chiếc chân váy voan tơ xếp tầng màu vàng bơ dịu nhẹ và chiếc áo thun dệt kim viền ren sắc xanh mint, sự kết hợp nhẹ nhàng phù hợp cho những ngày thu

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Với phong cách thường ngày, chiếc áo thun tay dài mang tông vàng phối các đường kẻ ngang trắng đều đặn. Chất vải cotton mềm giữ cho sắc độ của áo luôn tươi mới qua nhiều lần giặt. Dáng áo rộng rãi che khuyết điểm tốt và không gây cảm giác bí bách. 

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 6.

Sự tương phản giữa phần áo rộng vừa phải và quần short gọn gàng theo công thức trên rộng dưới ôm giúp tổng thể năng động, thoải mái

ẢNH: @_XINHI__

Khi thời tiết chuyển lạnh, dáng áo khoác vàng kem dày dặn mang đến sự ấm áp và thanh lịch. Gam vàng kem bao phủ phần cổ bẻ cùng hàng khuy cài cổ điển phía trước. Lớp lót caro hồng trắng ẩn bên trong gấu tay xắn lên tạo sự đối lập màu sắc thú vị. 

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 7.

Sự hài hòa giữa các gam màu sáng dễ dàng tạo thiện cảm và đem lại nét tươi sáng cho không khí ngày thu

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng- Ảnh 8.

Để sắc vàng trở nên dễ mặc hơn, nàng có thể kết hợp phụ kiện mang sắc trắng, kem hoặc đen. Những gam màu trung tính đóng vai trò cân bằng độ rực rỡ, đồng thời giúp trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

 

Màu vàng vàng pastel đầm yếm vàng bơ váy corset

Bài viết khác

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Váy dài, quần ống rộng và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho style tối giản

Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Bảng màu trung tính, làn gió mới cho phong cách công sở mùa này

Đầm mullet "ngắn trước dài sau" thu hút mọi ánh nhìn

Đầm mullet "ngắn trước dài sau" thu hút mọi ánh nhìn

Chất liệu voan tơ 'phủ sóng' mọi ngóc ngách

Chất liệu voan tơ 'phủ sóng' mọi ngóc ngách

Băng đô điệu đà giúp mái tóc thêm gọn gàng

Băng đô điệu đà giúp mái tóc thêm gọn gàng

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh

Từ trẻ trung đến sang trọng cùng những sắc độ xanh

Xu hướng họa tiết ngọt ngào hồi sinh phong cách cổ điển

Xu hướng họa tiết ngọt ngào hồi sinh phong cách cổ điển

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top