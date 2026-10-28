Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Không còn bó hẹp trong những ngày hè chói chang, gam màu vàng hiện đại bước vào tủ đồ thu năm nay với một diện mạo đầy tinh tế và sành điệu. Sự chuyển mình linh hoạt từ các tông sắc dịu nhẹ như vàng bơ, vàng pastel đến sắc vàng bơ chanh tươi mát giúp người mặc thoải mái biến hóa phong cách.

Sự xuất hiện của sắc vàng bơ hay vàng pastel trên phom dáng đầm xòe công chúa, đầm maxi voan tơ tầng hay các thiết kế dập ly mang lại hiệu ứng thị giác bừng sáng và quyến rũ vượt trội.

Đầm yếm dáng suông với sắc vàng chanh rực rỡ, nhấn nhá với phụ kiện như giày sandal cùng mũ rộng vành đồng tông trang phục đem đến sự liền mạch, tràn đầy sự tươi mới ẢNH: @N27.CORNER

Đầm cúp ngực sắc vàng bơ rực rỡ với phom dáng corset ôm sát eo phối chân váy xòe bồng bềnh viền ren trắng giúp tôn trọn vóc dáng của người mặc ẢNH: @SISSY.NATION

Để diện vàng chanh theo tinh thần hiện đại, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có cấu trúc rõ ràng như đầm cúp ngực, váy corset hoặc chân váy xòe nhiều tầng cho những đêm tiệc.

Kết hợp thêm chiếc mũ rộng vành màu nâu trầm cùng túi cói dễ dàng hòa hợp với váy mang sắc vàng chanh mà không khiến trang phục đơn điệu ẢNH: @SISSY.NATION

Với những bộ trang phục đã có độ phồng và nhiều chi tiết, việc tiết chế vòng cổ, túi xách hay trang sức bản lớn giúp trang phục đỡ rườm rà hơn ẢNH: @SISSY.NATION

Khéo léo kết hợp sắc vàng bơ cùng các gam màu đối lập như xanh mint, nâu đất hay họa tiết kẻ sọc hoặc caro chính là tuyên ngôn thời trang trẻ trung dành cho những quý cô sành điệu. Sự đan cài sắc độ hợp lý giúp bộ trang phục có chiều sâu và không bao giờ gây cảm giác đơn điệu.

Làn gió tươi mới này thể hiện rõ qua sự hòa quyện mộng mơ giữa chiếc chân váy voan tơ xếp tầng màu vàng bơ dịu nhẹ và chiếc áo thun dệt kim viền ren sắc xanh mint, sự kết hợp nhẹ nhàng phù hợp cho những ngày thu ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Với phong cách thường ngày, chiếc áo thun tay dài mang tông vàng phối các đường kẻ ngang trắng đều đặn. Chất vải cotton mềm giữ cho sắc độ của áo luôn tươi mới qua nhiều lần giặt. Dáng áo rộng rãi che khuyết điểm tốt và không gây cảm giác bí bách.

Sự tương phản giữa phần áo rộng vừa phải và quần short gọn gàng theo công thức trên rộng dưới ôm giúp tổng thể năng động, thoải mái ẢNH: @_XINHI__

Khi thời tiết chuyển lạnh, dáng áo khoác vàng kem dày dặn mang đến sự ấm áp và thanh lịch. Gam vàng kem bao phủ phần cổ bẻ cùng hàng khuy cài cổ điển phía trước. Lớp lót caro hồng trắng ẩn bên trong gấu tay xắn lên tạo sự đối lập màu sắc thú vị.

Sự hài hòa giữa các gam màu sáng dễ dàng tạo thiện cảm và đem lại nét tươi sáng cho không khí ngày thu ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO