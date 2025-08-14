  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
14/08/2025 20:00 GMT+7

Đầm cúp ngực khơi gợi khí chất thời trang đầy cuốn hút. Từng khoảnh khắc khi nàng xuất hiện là một màn trình diễn phong cách khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại.

Đầm cúp ngực luôn mang đến cảm giác hiện đại nhưng vẫn đủ nữ tính để ghi dấu ấn cá nhân. Mỗi mùa, các nhà mốt lại sáng tạo thêm những biến tấu mới, từ kẻ ngang cổ điển, kẻ caro vintage cho đến kẻ sọc mảnh trẻ trung giúp chiếc đầm này dễ dàng “bắt sóng” với nhiều phong cách khác nhau. Đây chính là kiểu đầm “đa nhiệm” mà nàng có thể mặc khi đi tiệc, dạo phố hay tham dự sự kiện, chỉ cần thay đổi phụ kiện là đã có diện mạo hoàn toàn mới.

Đầm cúp ngực dáng ngắn

Đầm cúp ngực dáng ngắn giúp nàng khẳng định dấu ấn riêng. Ngọc Trinh diện chiếc đầm đỏ cúp ngực với phom dáng ngắn khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài, giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 1.

Cô nàng phối cùng giày cao gót tone sur tone với điểm nhấn là dáng nơ cách điệu để hoàn thiện bản phối kiều diễm

ẢNH: @NGOCTRINH89

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 2.

Không dừng lại ở nét đẹp kiều diễm, cô nàng khoác lên mình vẻ ngọt ngào với đầm cúp ngực mang sắc trắng tinh khôi

ẢNH: @NGOCTRINH89

Cô nàng lựa chọn chiếc đầm với điểm nhấn là những họa tiết ngôi sao nổi bật, bắt sáng khiến bộ cánh càng thêm tinh xảo. Phom dáng đầm ngắn với những phần cut out tinh tế càng khiến tổng thể của Ngọc Trinh thêm ngọt ngào.

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 6.

Trong khi đó, Bích Phương lựa chọn chiếc đầm cúp ngực dáng ngắn tông đen cách điệu, khéo léo phô diễn xương quai xanh thanh mảnh. Nữ ca sĩ không quên tạo dấu ấn bằng chiếc giày cao gót cùng tông để sở hữu bản phối thời thượng

ẢNH: @BICHPHUONGOFFICIAL

Đầm cúp ngực chiết eo

Đầm cúp ngực chiết eo giúp nàng tôn đường nét và thể hiện phong cách riêng. Các nàng có thể diện chiếc đầm cúp kẻ gọng tròn tông đen để toát lên khí chất thời thượng. 

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 4.

Điểm nhấn là bông hoa bản lớn nơi eo với chi tiết cách điệu vạt dài sẽ khiến tổng thể thêm phần thanh thoát

ẢNH: DZUNG BIEZ

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 3.

Nàng có thể phối cùng áo vest tone sur tone khoác hờ buông lơi để hoàn thiện diện mạo sang trọng. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, nàng chỉ cần phối cùng đôi giày cao gót, chiếc túi xách da cầm tay cùng đôi khuyên tai đính đá lấp lánh là đã đủ trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc

ẢNH: DZUNG BIEZ

Đầm cúp ngực dáng dài

Với đầm cúp ngực dáng dài, nàng dễ dàng tạo điểm nhấn phong cách thời trang của mình. Mai Ngô diện lên mình chiếc đầm trắng gọng tròn với điểm nhấn là những bông hoa 3D cực tinh tế. 

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 5.

Điểm xuyết vào bản phối, Mai Ngô lựa chọn đôi giày cao gót thanh mảnh và dây chuyền ánh kim để hoàn thiện diện mạo thời thượng

ẢNH: @MAINGO.OFFICIAL

Đầm cúp ngực dáng xòe

Đầm cúp ngực dáng xòe mang đến cho nàng phong thái tự tin đậm dấu ấn riêng. Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn chiếc đầm xòe dáng dài với phần cúp gọng tròn tinh tế. Khánh Vân khoác lên mình thiết kế lông vũ sang trọng với tông màu xanh biển sâu. 

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 7.

Phụ kiện đi kèm là những chiếc nhẫn đính đá và chuỗi vòng tay sắc màu để bản phối mang đậm chất riêng

ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực - Ảnh 8.

Mang nét đẹp thời thượng, Khánh Vân lựa chọn bộ cánh cúp ngực tông trắng tinh khôi. Với thiết kế phom dáng ngắn cùng những bông hoa được đính thủ công xòe nhẹ tôn lên sắc vóc cùng thần thái của nàng hậu

ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Mỗi bước đi cùng đầm cúp ngực là lời tuyên ngôn phong cách, mang đến khí chất thời trang của riêng nàng.

đầm cúp ngực váy cúp ngực Phong cách thời trang Quyến rũ

Bài viết khác

Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Phong cách không mùa, không giới hạn với gam màu trung tính

Phong cách không mùa, không giới hạn với gam màu trung tính

Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top