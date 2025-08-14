Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực

Đầm cúp ngực luôn mang đến cảm giác hiện đại nhưng vẫn đủ nữ tính để ghi dấu ấn cá nhân. Mỗi mùa, các nhà mốt lại sáng tạo thêm những biến tấu mới, từ kẻ ngang cổ điển, kẻ caro vintage cho đến kẻ sọc mảnh trẻ trung giúp chiếc đầm này dễ dàng “bắt sóng” với nhiều phong cách khác nhau. Đây chính là kiểu đầm “đa nhiệm” mà nàng có thể mặc khi đi tiệc, dạo phố hay tham dự sự kiện, chỉ cần thay đổi phụ kiện là đã có diện mạo hoàn toàn mới.
Đầm cúp ngực dáng ngắn
Đầm cúp ngực dáng ngắn giúp nàng khẳng định dấu ấn riêng. Ngọc Trinh diện chiếc đầm đỏ cúp ngực với phom dáng ngắn khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài, giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.
Cô nàng lựa chọn chiếc đầm với điểm nhấn là những họa tiết ngôi sao nổi bật, bắt sáng khiến bộ cánh càng thêm tinh xảo. Phom dáng đầm ngắn với những phần cut out tinh tế càng khiến tổng thể của Ngọc Trinh thêm ngọt ngào.
Đầm cúp ngực chiết eo
Đầm cúp ngực chiết eo giúp nàng tôn đường nét và thể hiện phong cách riêng. Các nàng có thể diện chiếc đầm cúp kẻ gọng tròn tông đen để toát lên khí chất thời thượng.
Đầm cúp ngực dáng dài
Với đầm cúp ngực dáng dài, nàng dễ dàng tạo điểm nhấn phong cách thời trang của mình. Mai Ngô diện lên mình chiếc đầm trắng gọng tròn với điểm nhấn là những bông hoa 3D cực tinh tế.
Đầm cúp ngực dáng xòe
Đầm cúp ngực dáng xòe mang đến cho nàng phong thái tự tin đậm dấu ấn riêng. Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn chiếc đầm xòe dáng dài với phần cúp gọng tròn tinh tế. Khánh Vân khoác lên mình thiết kế lông vũ sang trọng với tông màu xanh biển sâu.
Mỗi bước đi cùng đầm cúp ngực là lời tuyên ngôn phong cách, mang đến khí chất thời trang của riêng nàng.