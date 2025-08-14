Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực

Đầm cúp ngực luôn mang đến cảm giác hiện đại nhưng vẫn đủ nữ tính để ghi dấu ấn cá nhân. Mỗi mùa, các nhà mốt lại sáng tạo thêm những biến tấu mới, từ kẻ ngang cổ điển, kẻ caro vintage cho đến kẻ sọc mảnh trẻ trung giúp chiếc đầm này dễ dàng “bắt sóng” với nhiều phong cách khác nhau. Đây chính là kiểu đầm “đa nhiệm” mà nàng có thể mặc khi đi tiệc, dạo phố hay tham dự sự kiện, chỉ cần thay đổi phụ kiện là đã có diện mạo hoàn toàn mới.



Đầm cúp ngực dáng ngắn

Đầm cúp ngực dáng ngắn giúp nàng khẳng định dấu ấn riêng. Ngọc Trinh diện chiếc đầm đỏ cúp ngực với phom dáng ngắn khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài, giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ.



Cô nàng phối cùng giày cao gót tone sur tone với điểm nhấn là dáng nơ cách điệu để hoàn thiện bản phối kiều diễm ẢNH: @NGOCTRINH89

Không dừng lại ở nét đẹp kiều diễm, cô nàng khoác lên mình vẻ ngọt ngào với đầm cúp ngực mang sắc trắng tinh khôi ẢNH: @NGOCTRINH89

Cô nàng lựa chọn chiếc đầm với điểm nhấn là những họa tiết ngôi sao nổi bật, bắt sáng khiến bộ cánh càng thêm tinh xảo. Phom dáng đầm ngắn với những phần cut out tinh tế càng khiến tổng thể của Ngọc Trinh thêm ngọt ngào.



Trong khi đó, Bích Phương lựa chọn chiếc đầm cúp ngực dáng ngắn tông đen cách điệu, khéo léo phô diễn xương quai xanh thanh mảnh. Nữ ca sĩ không quên tạo dấu ấn bằng chiếc giày cao gót cùng tông để sở hữu bản phối thời thượng ẢNH: @BICHPHUONGOFFICIAL

Đầm cúp ngực chiết eo

Đầm cúp ngực chiết eo giúp nàng tôn đường nét và thể hiện phong cách riêng. Các nàng có thể diện chiếc đầm cúp kẻ gọng tròn tông đen để toát lên khí chất thời thượng.



Điểm nhấn là bông hoa bản lớn nơi eo với chi tiết cách điệu vạt dài sẽ khiến tổng thể thêm phần thanh thoát ẢNH: DZUNG BIEZ

Nàng có thể phối cùng áo vest tone sur tone khoác hờ buông lơi để hoàn thiện diện mạo sang trọng. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, nàng chỉ cần phối cùng đôi giày cao gót, chiếc túi xách da cầm tay cùng đôi khuyên tai đính đá lấp lánh là đã đủ trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc ẢNH: DZUNG BIEZ

Đầm cúp ngực dáng dài

Với đầm cúp ngực dáng dài, nàng dễ dàng tạo điểm nhấn phong cách thời trang của mình. Mai Ngô diện lên mình chiếc đầm trắng gọng tròn với điểm nhấn là những bông hoa 3D cực tinh tế.

Điểm xuyết vào bản phối, Mai Ngô lựa chọn đôi giày cao gót thanh mảnh và dây chuyền ánh kim để hoàn thiện diện mạo thời thượng ẢNH: @MAINGO.OFFICIAL

Đầm cúp ngực dáng xòe

Đầm cúp ngực dáng xòe mang đến cho nàng phong thái tự tin đậm dấu ấn riêng. Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn chiếc đầm xòe dáng dài với phần cúp gọng tròn tinh tế. Khánh Vân khoác lên mình thiết kế lông vũ sang trọng với tông màu xanh biển sâu.

Phụ kiện đi kèm là những chiếc nhẫn đính đá và chuỗi vòng tay sắc màu để bản phối mang đậm chất riêng ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Mang nét đẹp thời thượng, Khánh Vân lựa chọn bộ cánh cúp ngực tông trắng tinh khôi. Với thiết kế phom dáng ngắn cùng những bông hoa được đính thủ công xòe nhẹ tôn lên sắc vóc cùng thần thái của nàng hậu ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Mỗi bước đi cùng đầm cúp ngực là lời tuyên ngôn phong cách, mang đến khí chất thời trang của riêng nàng.

