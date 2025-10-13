  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/10/2025 08:00 GMT+7

Mùa thu đến cũng là lúc những chiếc áo dệt kim ngắn tay lên ngôi như một 'bản hòa ca' dịu dàng của thời tiết và phong cách.

Áo len mỏng (hay áo dệt kim) ngắn tay mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, thổi hồn vào phong cách thu bằng nét tinh tế hiện đại. Dù phối theo phong cách nào, trang phục vẫn giữ sức hút riêng biệt.

Áo dệt kim ngắn tay cùng quần suông cho phong thái thanh lịch 

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 1.

Không cần cầu kỳ để nổi bật, chỉ cần một chiếc áo dệt kim cộc tay vừa vặn kết hợp cùng quần suông là đủ tạo nên phong thái chỉn chu

ẢNH: NEM FASHION

Chiếc áo dệt kim với họa tiết kẻ sọc đen trắng nổi bật, hàng khuy nhỏ chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn gọn gàng. Khi phối cùng quần suông đen, bộ trang phục mang đến vẻ thanh lịch, dễ ứng dụng cho nhiều dịp khác nhau.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 2.

Nổi bật với vẻ đẹp quý phái, chiếc áo dệt kim cộc tay màu đỏ mận là điểm nhấn hoàn hảo

ẢNH: NEM FASHION

Áo cổ tròn cao kín đáo, bo gấu gọn gàng giúp tôn lên đường cong mềm mại đầy duyên dáng. Diện cùng quần suông ống rộng xanh đen và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể mang lại phong thái thời thượng trong mọi hoàn cảnh.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 3.

Chiếc áo dệt kim dáng crop top màu trắng tinh khôi là tâm điểm của sự năng động, nổi bật với thiết kế ôm sát, dài lửng khoe eo thon

ẢNH: @DONHATHA.2912

Điểm nhấn là phần cổ có khóa kéo và các đường gân nổi tinh xảo, tạo nên vẻ khỏe khoắn. Sánh đôi cùng quần túi hộp phom rộng màu kem be và giày thể thao trắng, hoàn thiện phong cách đường phố sành điệu.

Phối áo dệt kim tay ngắn với chân váy dài duyên dáng

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 4.

Áo dệt kim cộc tay khi kết hợp với chân váy dài chính là công thức ghi dấu hình ảnh “nàng thơ mùa thu”

ẢNH: LAMER

Chiếc áo dệt kim màu trắng kem nổi bật với viền ren nhỏ tinh xảo chạy dọc cổ chữ V và gấu tay áo. Hàng cúc nhỏ nhắn giúp tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, kết hợp cùng chân váy dài xếp ly màu nâu vàng mang đến tổng thể sang trọng.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 5.

Với cô nàng yêu thích vẻ ngọt ngào, áo dệt kim cộc tay màu hồng phấn nổi bật với hàng cúc nhỏ tinh xảo và cổ chữ V khoe khéo đường nét thanh thoát

ẢNH: LAMIA

Bề mặt dệt kim mảnh, dệt gân khi mặc cùng chân váy trắng xòe nhẹ, tạo nên bản phối thời trang dịu dàng như nắng sớm.

Áo dệt kim ngắn tay phối chân váy ngắn tạo phong cách tươi trẻ 

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 6.

Áo dệt kim cộc tay mang hơi thở trẻ trung với những đường kẻ sọc xanh đen và trắng nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Thiết kế bo nhẹ ở cổ và gấu áo giúp tôn dáng, phối cùng với chân váy ngắn trắng phom xòe tràn đầy năng lượng.

Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay- Ảnh 7.

Thiều Bảo Trâm lựa chọn áo dệt kim ngắn tay màu trắng kem với cổ bẻ thanh lịch và họa tiết dệt vặn thừng phù hợp những ngày thu se lạnh

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng màu, nàng sẽ có ngay một diện mạo nữ tính, đủ để trở thành tâm điểm dù ở bất kỳ đâu.

 

áo dệt kim áo len mỏng Chân váy chân váy dài mùa thu

Bài viết khác

Tông vàng mặt trời khuấy động mùa thu, khiến nàng đẹp rực rỡ, trẻ trung

Tông vàng mặt trời khuấy động mùa thu, khiến nàng đẹp rực rỡ, trẻ trung

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao

Năng động mà vẫn cuốn hút cùng chân váy thể thao

Nổi bật trên đường phố, văn phòng với phong cách thời trang du mục đô thị

Nổi bật trên đường phố, văn phòng với phong cách thời trang du mục đô thị

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top