Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay

Áo len mỏng (hay áo dệt kim) ngắn tay mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, thổi hồn vào phong cách thu bằng nét tinh tế hiện đại. Dù phối theo phong cách nào, trang phục vẫn giữ sức hút riêng biệt.
Áo dệt kim ngắn tay cùng quần suông cho phong thái thanh lịch
Chiếc áo dệt kim với họa tiết kẻ sọc đen trắng nổi bật, hàng khuy nhỏ chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn gọn gàng. Khi phối cùng quần suông đen, bộ trang phục mang đến vẻ thanh lịch, dễ ứng dụng cho nhiều dịp khác nhau.
Áo cổ tròn cao kín đáo, bo gấu gọn gàng giúp tôn lên đường cong mềm mại đầy duyên dáng. Diện cùng quần suông ống rộng xanh đen và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể mang lại phong thái thời thượng trong mọi hoàn cảnh.
Điểm nhấn là phần cổ có khóa kéo và các đường gân nổi tinh xảo, tạo nên vẻ khỏe khoắn. Sánh đôi cùng quần túi hộp phom rộng màu kem be và giày thể thao trắng, hoàn thiện phong cách đường phố sành điệu.
Phối áo dệt kim tay ngắn với chân váy dài duyên dáng
Chiếc áo dệt kim màu trắng kem nổi bật với viền ren nhỏ tinh xảo chạy dọc cổ chữ V và gấu tay áo. Hàng cúc nhỏ nhắn giúp tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, kết hợp cùng chân váy dài xếp ly màu nâu vàng mang đến tổng thể sang trọng.
Bề mặt dệt kim mảnh, dệt gân khi mặc cùng chân váy trắng xòe nhẹ, tạo nên bản phối thời trang dịu dàng như nắng sớm.
Áo dệt kim ngắn tay phối chân váy ngắn tạo phong cách tươi trẻ
Thiết kế bo nhẹ ở cổ và gấu áo giúp tôn dáng, phối cùng với chân váy ngắn trắng phom xòe tràn đầy năng lượng.
Kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng màu, nàng sẽ có ngay một diện mạo nữ tính, đủ để trở thành tâm điểm dù ở bất kỳ đâu.