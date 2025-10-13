Giai điệu dịu dàng của mùa thu với áo dệt kim ngắn tay

Áo len mỏng (hay áo dệt kim) ngắn tay mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, thổi hồn vào phong cách thu bằng nét tinh tế hiện đại. Dù phối theo phong cách nào, trang phục vẫn giữ sức hút riêng biệt.

Áo dệt kim ngắn tay cùng quần suông cho phong thái thanh lịch

Không cần cầu kỳ để nổi bật, chỉ cần một chiếc áo dệt kim cộc tay vừa vặn kết hợp cùng quần suông là đủ tạo nên phong thái chỉn chu ẢNH: NEM FASHION

Chiếc áo dệt kim với họa tiết kẻ sọc đen trắng nổi bật, hàng khuy nhỏ chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn gọn gàng. Khi phối cùng quần suông đen, bộ trang phục mang đến vẻ thanh lịch, dễ ứng dụng cho nhiều dịp khác nhau.

Nổi bật với vẻ đẹp quý phái, chiếc áo dệt kim cộc tay màu đỏ mận là điểm nhấn hoàn hảo ẢNH: NEM FASHION

Áo cổ tròn cao kín đáo, bo gấu gọn gàng giúp tôn lên đường cong mềm mại đầy duyên dáng. Diện cùng quần suông ống rộng xanh đen và giày cao gót mũi nhọn, tổng thể mang lại phong thái thời thượng trong mọi hoàn cảnh.

Chiếc áo dệt kim dáng crop top màu trắng tinh khôi là tâm điểm của sự năng động, nổi bật với thiết kế ôm sát, dài lửng khoe eo thon ẢNH: @DONHATHA.2912

Điểm nhấn là phần cổ có khóa kéo và các đường gân nổi tinh xảo, tạo nên vẻ khỏe khoắn. Sánh đôi cùng quần túi hộp phom rộng màu kem be và giày thể thao trắng, hoàn thiện phong cách đường phố sành điệu.

Phối áo dệt kim tay ngắn với chân váy dài duyên dáng

Áo dệt kim cộc tay khi kết hợp với chân váy dài chính là công thức ghi dấu hình ảnh “nàng thơ mùa thu” ẢNH: LAMER

Chiếc áo dệt kim màu trắng kem nổi bật với viền ren nhỏ tinh xảo chạy dọc cổ chữ V và gấu tay áo. Hàng cúc nhỏ nhắn giúp tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, kết hợp cùng chân váy dài xếp ly màu nâu vàng mang đến tổng thể sang trọng.

Với cô nàng yêu thích vẻ ngọt ngào, áo dệt kim cộc tay màu hồng phấn nổi bật với hàng cúc nhỏ tinh xảo và cổ chữ V khoe khéo đường nét thanh thoát ẢNH: LAMIA

Bề mặt dệt kim mảnh, dệt gân khi mặc cùng chân váy trắng xòe nhẹ, tạo nên bản phối thời trang dịu dàng như nắng sớm.

Áo dệt kim ngắn tay phối chân váy ngắn tạo phong cách tươi trẻ

Áo dệt kim cộc tay mang hơi thở trẻ trung với những đường kẻ sọc xanh đen và trắng nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Thiết kế bo nhẹ ở cổ và gấu áo giúp tôn dáng, phối cùng với chân váy ngắn trắng phom xòe tràn đầy năng lượng.

Thiều Bảo Trâm lựa chọn áo dệt kim ngắn tay màu trắng kem với cổ bẻ thanh lịch và họa tiết dệt vặn thừng phù hợp những ngày thu se lạnh ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng màu, nàng sẽ có ngay một diện mạo nữ tính, đủ để trở thành tâm điểm dù ở bất kỳ đâu.