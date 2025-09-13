Giày cao gót và kiểu giày phù hợp diện cùng váy dáng dài

Váy dáng dài có thể được diện theo nhiều phong cách - từ nữ tính, quyến rũ đến thanh lịch, cá tính... Do vậy kiểu giày kết hợp cùng cũng có sự khác biệt đáng kể. Hãy xem các bản phối váy dài và giày cao gót, giày Mary Jane đinh tán màu đỏ mận hay giày búp bê chấm bi... có thể nâng tầm bản phối hiệu quả ra sao.

Giày bệt màu trắng kem điểm thêm dây quai ngang mảnh tôn nét thon gọn và xinh xắn cho đôi chân. Thiết kế này hợp với các mẫu váy midi/chân váy dáng dài để lộ phần mắt cá chân ẢNH: QUACHOUSE

Giày cao gót đẹp nhất khi diện cùng váy dáng dài, đẹp nhì là giày bệt

Giày bệt là tên gọi chung cho các thiết kế giày có phần đế phẳng, mỏng và nhẹ. Tuy nhiên kiểu dáng của giày bệt cực kỳ đa dạng khi chúng có thể là giày búp bê, giày ballet, giày loafer hay Mary Jane... Mỗi thương hiệu giày lại có thể tăng giảm đôi chút cho phần đế/gót để chúng trở nên duyên dáng, nữ tính và nâng đỡ cho đôi chân tốt hơn.

Giày slingback cũng nên là ưu tiên khi nàng diện váy dáng dài mùa thu. Thiết kế đặc trưng với phần quai vòng sau gót nên khả năng ôm chân, bám chân rất tốt. Các gam màu timeless như be, nude, kem, đen... có thể phối cùng hầu hết mọi bộ trang phục, mọi chiếc váy và chân váy dáng dài.

Mùa thu đông, đừng bỏ qua kiểu giày xấu xí nhưng thoải mái và giữ ấm cực kỳ tốt là giày ugg. Thiết kế da lộn hoặc lót lông mềm bên trong thường khá rộng rãi nên dễ xỏ vào hay tháo ra... Dù giày ugg thường bị chê vì hình thức kém trang trọng nhưng tiện dụng nên vẫn là món đồ mà mùa lạnh luôn cần nhắc tới.

Kitten heel - kiểu giày gót nhọn với độ cao vừa phải (dưới 5 cm) là lựa chọn thú vị khi nàng diện váy dài. Thiết kế mũi nhọn, gót nhọn có tác dụng tạo hình ảnh thon thả và thanh mảnh hơn cho đôi chân và dáng đi thêm phần uyển chuyển ẢNH: PROUD

Chẳng gì nổi bật hơn một đôi giày búp bê màu đỏ diện cùng váy midi cổ sen mang sắc trắng chủ đạo. Diện mạo thanh lịch, nữ tính và dịu dàng này có thể ứng dụng cho những ngày đi làm bình thường, dạo phố, tụ họp bạn bè cà phê... ẢNH: PROUD

Giày slingblack có gót thấp vẫn có thể tạo nên bản phối đẹp mắt cho các mẫu váy dáng dài nhờ phần mũi giày thuôn nhẹ, màu giày tone sur tone với màu váy ẢNH: QUACHOUSE

Giày búp bê chấm bi hoàn hảo cho các bản phối trắng đen dù là váy liền hay kết hợp áo và chân váy maxi từ linen ẢNH: CARAMEL MOSTER

Sự kết hợp của màu sắc tương phản luôn dễ dàng gây chú ý, vừa tạo nên điểm nhấn vừa giúp nàng "hack" chiều cao ẢNH: @J_AJA

Giày ugg màu beige phối chân váy đắp vải họa tiết, sơ mi dáng rộng kèm khăn choàng và túi vải mang đến góc nhìn vừa phóng khoáng hoang dã vừa mang đậm nét riêng ẢNH: ONE CLOTHING

Không còn dáng vẻ hiền lành dịu dàng quen thuộc, giày Mary Jane đinh tán là lời khẳng định cho cá tính mạnh mẽ, sự khác biệt và điềm tĩnh của quý cô yêu thích váy dài và các bản phối cùng chân váy dáng dài ẢNH: MAJEPARIS



