Giày cao gót và kiểu giày phù hợp diện cùng váy dáng dài

Giày cao gót là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu khi nàng mặc váy dáng dài. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ứng cử viên tiềm năng khác phù hợp với midi dress như giày slingback, giày ugg cho mùa lạnh hay kiểu giày Mary Jane cổ điển...
Chia sẻ bài viết
Váy dáng dài có thể được diện theo nhiều phong cách - từ nữ tính, quyến rũ đến thanh lịch, cá tính... Do vậy kiểu giày kết hợp cùng cũng có sự khác biệt đáng kể. Hãy xem các bản phối váy dài và giày cao gót, giày Mary Jane đinh tán màu đỏ mận hay giày búp bê chấm bi... có thể nâng tầm bản phối hiệu quả ra sao.
Giày cao gót đẹp nhất khi diện cùng váy dáng dài, đẹp nhì là giày bệt
Giày bệt là tên gọi chung cho các thiết kế giày có phần đế phẳng, mỏng và nhẹ. Tuy nhiên kiểu dáng của giày bệt cực kỳ đa dạng khi chúng có thể là giày búp bê, giày ballet, giày loafer hay Mary Jane... Mỗi thương hiệu giày lại có thể tăng giảm đôi chút cho phần đế/gót để chúng trở nên duyên dáng, nữ tính và nâng đỡ cho đôi chân tốt hơn.
Giày slingback cũng nên là ưu tiên khi nàng diện váy dáng dài mùa thu. Thiết kế đặc trưng với phần quai vòng sau gót nên khả năng ôm chân, bám chân rất tốt. Các gam màu timeless như be, nude, kem, đen... có thể phối cùng hầu hết mọi bộ trang phục, mọi chiếc váy và chân váy dáng dài.
Mùa thu đông, đừng bỏ qua kiểu giày xấu xí nhưng thoải mái và giữ ấm cực kỳ tốt là giày ugg. Thiết kế da lộn hoặc lót lông mềm bên trong thường khá rộng rãi nên dễ xỏ vào hay tháo ra... Dù giày ugg thường bị chê vì hình thức kém trang trọng nhưng tiện dụng nên vẫn là món đồ mà mùa lạnh luôn cần nhắc tới.