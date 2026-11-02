Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Giày thể thao cổ thấp phối tất ngắn là bộ đôi quen thuộc được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và kiểu dáng năng động. Phần vạt tất nằm gọn dưới mắt cá chân giúp đôi chân trông thon dài, không gây cảm giác vướng víu hay gò bó. Dù đi cùng quần jeans, quần short hay chân váy, sự kết hợp này đều mang lại vẻ ngoài chỉn chu và sự dễ chịu suốt cả ngày dài.
Nếu yêu thích phong cách thoải mái, những chiếc áo có phom rộng kết hợp cùng quần short là gợi ý đáng thử. Sự tương phản giữa phần áo rộng rãi và trang phục ngắn bên dưới tạo nên tỷ lệ cân đối, đồng thời giúp đôi chân trở thành điểm nhấn của tổng thể.
Bên cạnh quần denim hay quần short, sneaker cổ thấp còn có thể kết hợp cùng những chiếc đầm liền để tạo nên phong cách nữ tính pha chút tinh nghịch.
Với những cô gái yêu thích phong cách thường ngày có chút tinh nghịch, áo thun kẻ sọc phối cùng quần denim lửng là lựa chọn không nên bỏ qua. Những đường kẻ ngang tạo điểm nhấn thị giác, trong khi chất liệu denim mang lại vẻ khỏe khoắn, dễ dàng kết hợp với giày thể thao.
Không chỉ có quần denim, chân váy chất liệu jeans cũng là lựa chọn thú vị khi kết hợp cùng sneaker cổ thấp. Đặc biệt, những thiết kế chân váy quần hoặc váy quấn bất đối xứng giúp diện mạo thêm cá tính mà vẫn giữ được sự thoải mái trong sinh hoạt thường ngày.
Giày sneaker cổ thấp là giải pháp ăn mặc thực tế, giúp nâng tầm vẻ ngoài mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Sự ăn ý giữa kiểu dáng gọn nhẹ của giày và đôi tất đi kèm mang đến diện mạo cân đối, tự tin.