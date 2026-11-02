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Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/11/2026 18:00 GMT+7

Không chỉ gắn liền với những bản phối thể thao khỏe khoắn, giày sneaker cổ thấp còn là món đồ linh hoạt giúp phái đẹp làm mới diện mạo theo nhiều phong cách.

Giày thể thao cổ thấp phối tất ngắn là bộ đôi quen thuộc được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi và kiểu dáng năng động. Phần vạt tất nằm gọn dưới mắt cá chân giúp đôi chân trông thon dài, không gây cảm giác vướng víu hay gò bó. Dù đi cùng quần jeans, quần short hay chân váy, sự kết hợp này đều mang lại vẻ ngoài chỉn chu và sự dễ chịu suốt cả ngày dài.

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa sneaker cổ thấp và quần denim luôn mang đến diện mạo trẻ trung, phóng khoáng. Đây cũng là công thức phối đồ dễ ứng dụng dành cho những cô gái yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng

ẢNH: @_THUYTHNG_

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 2.

Đôi sneaker trắng với ba đường sọc đen tương phản tạo điểm nhấn thể thao cho bản phối gồm áo hai dây trắng và áo khoác da tông kem

ẢNH: @_THUYTHNG_

Nếu yêu thích phong cách thoải mái, những chiếc áo có phom rộng kết hợp cùng quần short là gợi ý đáng thử. Sự tương phản giữa phần áo rộng rãi và trang phục ngắn bên dưới tạo nên tỷ lệ cân đối, đồng thời giúp đôi chân trở thành điểm nhấn của tổng thể.

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 3.

Áo phông dáng rộng được lựa chọn để phối cùng quần short trắng đơn giản. Cách kết hợp trang phục sáng màu cùng giày sneaker tối màu tạo nên sự tương phản rõ nét, vừa tối giản vừa có tính ứng dụng cao

ẢNH: @_THUYTHNG_

Bên cạnh quần denim hay quần short, sneaker cổ thấp còn có thể kết hợp cùng những chiếc đầm liền để tạo nên phong cách nữ tính pha chút tinh nghịch.

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 4.

Sự đối lập giữa phom dáng suông của váy và nét khỏe khoắn của giày thể thao giúp diện mạo trở nên mới mẻ, tránh cảm giác đơn điệu

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những cô gái yêu thích phong cách thường ngày có chút tinh nghịch, áo thun kẻ sọc phối cùng quần denim lửng là lựa chọn không nên bỏ qua. Những đường kẻ ngang tạo điểm nhấn thị giác, trong khi chất liệu denim mang lại vẻ khỏe khoắn, dễ dàng kết hợp với giày thể thao.

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 5.

Đôi sneaker trắng đế dày giúp tổng thể thêm năng động, đồng thời tạo sự liên kết với phần cổ áo và đôi tất trắng

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không chỉ có quần denim, chân váy chất liệu jeans cũng là lựa chọn thú vị khi kết hợp cùng sneaker cổ thấp. Đặc biệt, những thiết kế chân váy quần hoặc váy quấn bất đối xứng giúp diện mạo thêm cá tính mà vẫn giữ được sự thoải mái trong sinh hoạt thường ngày.

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 6.

Áo thun dài tay màu xám đi cùng chân váy jeans chữ A màu xanh nhạt là lựa chọn ăn khớp với giày sneaker sắc xanh đồng điệu

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Giày sneaker cổ thấp với nhiều kiểu phối- Ảnh 7.

Đôi sneaker trắng có thiết kế đế dày cùng tất cao cổ tiếp tục giữ vai trò hoàn thiện phong cách thể thao, trong khi chiếc túi mini màu đen với dây đeo dài tạo điểm nhấn độc đáo

ẢNH: @CAZIBRAND

Giày sneaker cổ thấp là giải pháp ăn mặc thực tế, giúp nâng tầm vẻ ngoài mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Sự ăn ý giữa kiểu dáng gọn nhẹ của giày và đôi tất đi kèm mang đến diện mạo cân đối, tự tin.

 

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