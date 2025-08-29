  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/08/2025 18:00 GMT+7

Những cô nàng nấm lùn nếu biết cách phối đồ sẽ giúp che khuyết điểm, đồng thời trở nên tự tin hơn. Học cách tôn dáng cực đỉnh chỉ bằng những món đồ thời trang quen thuộc hằng ngày.

Chỉ từ những món đồ quen thuộc nhưng nếu sáng tạo trong cách phối đồ sẽ là "trợ thủ đắc lực" để bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Chân váy xếp ly kết hợp với áo sơ mi

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 1.

Chân váy ngắn xếp ly chính là món đồ không thể thiếu cho những nàng có vóc dáng nấm lùn

ẢNH: @HAMEEMEE_M

Ca sĩ Amee chỉ cao 1,58 m nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận được thân hình cân đối nhờ chiếc váy ngắn. Đặc biệt thiết kế xếp ly tạo sự nhẹ nhàng cũng như hài hòa với tổng thể trang phục, nên dù kết hợp với một chiếc áo sơ mi tay ngắn vẫn tự tin tỏa sáng.

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 2.

Chất liệu da luôn mang đến một cảm giác rất sang trọng, cùng với ưu điểm giúp các nàng tôn dáng

ẢNH: @TAMTIT.OFFICIAL

Điển hình là chiếc chân váy da ôm sát cơ thể kết hợp với đôi bốt da thời thượng, được xem là công thức lý tưởng để giúp nàng nấm lùn “ăn gian” chiều cao hơn.

Chân váy ngắn phối áo crop top thêm tự tin

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 3.

Khá nhiều cô nàng nấm lùn lo lắng lộ đôi chân khiêm tốn, tuy nhiên bộ đôi váy ngắn và áo crop top sẽ giúp bạn xóa tan nỗi tự ti này

ẢNH: @DUONGHOANGYEN1506

Dương Hoàng Yến thể hiện nét đẹp quyến rũ nhờ bộ đôi này, đặc biệt hơn nữa là chiếc áo crop top tone sur tone cùng chân váy tạo cảm giác trẻ trung, góp phần thể hiện cá tính của cô nàng.

Đồ body giúp tăng chiều cao cho nàng nấm lùn

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 4.

Khá nhiều bạn nghĩ rằng chiều cao khiêm tốn không nên diện váy áo body, nhưng thực chất đây là những món đồ giúp bạn trở nên thu hút, quyến rũ hơn

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi chỉ cao 1,55 m, nhưng khi mặc chiếc áo ren body cùng chân váy ngắn có cảm giác sành điệu cũng như tôn dáng hơn.

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 5.

Hotgirl Khánh Huyền cũng khoe được vóc dáng xinh xắn với set đồ ôm body màu trắng

ẢNH: @HUYEN.204

Cô nàng diện thêm đôi giày thể thao nên càng tăng sự thoải mái nhưng cũng không kém phần ấn tượng.

Trẻ trung với áo hở vai điệu đà

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 6.

Để giúp các nàng nấm lùn "ăn gian" chiều cao thì chắc chắn không thể thiếu những chiếc áo hở vai

ẢNH: @TRANG_PHAP

Trang Pháp lựa chọn tập trung phần vai quyến rũ để phần nào khiến tổng thể vóc dáng hài hòa hơn. Phối thêm một chiếc quần jeans dáng ôm sẽ khiến đôi chân bạn như được "kéo" dài hơn.

Quần ống rộng khiến nàng nấm lùn say mê

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 7.

Rất nhiều người nghĩ rằng nấm lùn thì không nên mặc trang phục size lớn, nhưng quan điểm đó hoàn toàn sai khi diện lên chiếc quần ống rộng

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện nét đẹp sành điệu nhờ chiếc quần ống rộng chất liệu jean. Nàng "Cám" chỉ cần kết hợp với chiếc áo màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như tăng thêm vài centimet, giúp vóc dáng của cô đã đẹp còn hoàn hảo hơn.

Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn- Ảnh 8.

Salim cũng là một cô nàng thường xuyên diện quần ống rộng

ẢNH: @SALIMHWG

Chỉ cần kết hợp với những chiếc áo sơ mi mang màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như cao và sang hơn.

 

phối đồ nấm lùn Váy ngắn hack chiều cao công thức phối đồ

Bài viết khác

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng

Chạm đỉnh khí chất với túi xách dáng hộp thời thượng

Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Tái định nghĩa thời trang công sở với phong cách office chic

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Cardigan là chiếc áo len đáng sắm nhất mùa này

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

Hướng về ngày Đại lễ 2.9 với tà áo dài dân tộc

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

'Đốn tim' người đối diện với váy áo bèo nhún chuẩn nàng thơ

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Thêu tay trở lại - bí quyết nâng tầm phong cách công sở mùa thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top