Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn

Chỉ từ những món đồ quen thuộc nhưng nếu sáng tạo trong cách phối đồ sẽ là "trợ thủ đắc lực" để bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh.
Chân váy xếp ly kết hợp với áo sơ mi
Ca sĩ Amee chỉ cao 1,58 m nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận được thân hình cân đối nhờ chiếc váy ngắn. Đặc biệt thiết kế xếp ly tạo sự nhẹ nhàng cũng như hài hòa với tổng thể trang phục, nên dù kết hợp với một chiếc áo sơ mi tay ngắn vẫn tự tin tỏa sáng.
Điển hình là chiếc chân váy da ôm sát cơ thể kết hợp với đôi bốt da thời thượng, được xem là công thức lý tưởng để giúp nàng nấm lùn “ăn gian” chiều cao hơn.
Chân váy ngắn phối áo crop top thêm tự tin
Dương Hoàng Yến thể hiện nét đẹp quyến rũ nhờ bộ đôi này, đặc biệt hơn nữa là chiếc áo crop top tone sur tone cùng chân váy tạo cảm giác trẻ trung, góp phần thể hiện cá tính của cô nàng.
Đồ body giúp tăng chiều cao cho nàng nấm lùn
Ca sĩ Hoàng Yến Chibi chỉ cao 1,55 m, nhưng khi mặc chiếc áo ren body cùng chân váy ngắn có cảm giác sành điệu cũng như tôn dáng hơn.
Cô nàng diện thêm đôi giày thể thao nên càng tăng sự thoải mái nhưng cũng không kém phần ấn tượng.
Trẻ trung với áo hở vai điệu đà
Trang Pháp lựa chọn tập trung phần vai quyến rũ để phần nào khiến tổng thể vóc dáng hài hòa hơn. Phối thêm một chiếc quần jeans dáng ôm sẽ khiến đôi chân bạn như được "kéo" dài hơn.
Quần ống rộng khiến nàng nấm lùn say mê
Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện nét đẹp sành điệu nhờ chiếc quần ống rộng chất liệu jean. Nàng "Cám" chỉ cần kết hợp với chiếc áo màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như tăng thêm vài centimet, giúp vóc dáng của cô đã đẹp còn hoàn hảo hơn.
Chỉ cần kết hợp với những chiếc áo sơ mi mang màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như cao và sang hơn.