Gợi ý công thức phối đồ tôn dáng cho nàng nấm lùn

Chỉ từ những món đồ quen thuộc nhưng nếu sáng tạo trong cách phối đồ sẽ là "trợ thủ đắc lực" để bạn tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Chân váy xếp ly kết hợp với áo sơ mi

Chân váy ngắn xếp ly chính là món đồ không thể thiếu cho những nàng có vóc dáng nấm lùn ẢNH: @HAMEEMEE_M

Ca sĩ Amee chỉ cao 1,58 m nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận được thân hình cân đối nhờ chiếc váy ngắn. Đặc biệt thiết kế xếp ly tạo sự nhẹ nhàng cũng như hài hòa với tổng thể trang phục, nên dù kết hợp với một chiếc áo sơ mi tay ngắn vẫn tự tin tỏa sáng.

Chất liệu da luôn mang đến một cảm giác rất sang trọng, cùng với ưu điểm giúp các nàng tôn dáng ẢNH: @TAMTIT.OFFICIAL

Điển hình là chiếc chân váy da ôm sát cơ thể kết hợp với đôi bốt da thời thượng, được xem là công thức lý tưởng để giúp nàng nấm lùn “ăn gian” chiều cao hơn.

Chân váy ngắn phối áo crop top thêm tự tin

Khá nhiều cô nàng nấm lùn lo lắng lộ đôi chân khiêm tốn, tuy nhiên bộ đôi váy ngắn và áo crop top sẽ giúp bạn xóa tan nỗi tự ti này ẢNH: @DUONGHOANGYEN1506

Dương Hoàng Yến thể hiện nét đẹp quyến rũ nhờ bộ đôi này, đặc biệt hơn nữa là chiếc áo crop top tone sur tone cùng chân váy tạo cảm giác trẻ trung, góp phần thể hiện cá tính của cô nàng.

Đồ body giúp tăng chiều cao cho nàng nấm lùn

Khá nhiều bạn nghĩ rằng chiều cao khiêm tốn không nên diện váy áo body, nhưng thực chất đây là những món đồ giúp bạn trở nên thu hút, quyến rũ hơn ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi chỉ cao 1,55 m, nhưng khi mặc chiếc áo ren body cùng chân váy ngắn có cảm giác sành điệu cũng như tôn dáng hơn.

Hotgirl Khánh Huyền cũng khoe được vóc dáng xinh xắn với set đồ ôm body màu trắng ẢNH: @HUYEN.204

Cô nàng diện thêm đôi giày thể thao nên càng tăng sự thoải mái nhưng cũng không kém phần ấn tượng.

Trẻ trung với áo hở vai điệu đà

Để giúp các nàng nấm lùn "ăn gian" chiều cao thì chắc chắn không thể thiếu những chiếc áo hở vai ẢNH: @TRANG_PHAP

Trang Pháp lựa chọn tập trung phần vai quyến rũ để phần nào khiến tổng thể vóc dáng hài hòa hơn. Phối thêm một chiếc quần jeans dáng ôm sẽ khiến đôi chân bạn như được "kéo" dài hơn.

Quần ống rộng khiến nàng nấm lùn say mê

Rất nhiều người nghĩ rằng nấm lùn thì không nên mặc trang phục size lớn, nhưng quan điểm đó hoàn toàn sai khi diện lên chiếc quần ống rộng ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện nét đẹp sành điệu nhờ chiếc quần ống rộng chất liệu jean. Nàng "Cám" chỉ cần kết hợp với chiếc áo màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như tăng thêm vài centimet, giúp vóc dáng của cô đã đẹp còn hoàn hảo hơn.

Salim cũng là một cô nàng thường xuyên diện quần ống rộng ẢNH: @SALIMHWG

Chỉ cần kết hợp với những chiếc áo sơ mi mang màu sắc đơn giản cũng có cảm giác như cao và sang hơn.