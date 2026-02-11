  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/02/2026 20:00 GMT+7

Phong cách preppy đang trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành 'chân ái' của hội mê mặc đẹp nhờ vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Lấy cảm hứng từ hình ảnh học đường của giới thượng lưu, phong cách này từng gắn liền với những thiết kế mang tính chuẩn mực và khuôn mẫu.

Tinh thần học đường trong phong cách preppy không chỉ nằm ở hình ảnh đồng phục mà còn thể hiện qua những thiết kế váy ngắn. Chiếc váy liền tông kem mang hơi hướng cổ điển nổi bật với phần cổ thủy thủ viền đen sắc nét và phần bèo nhún nhẹ ở phần ngực. Phần chân váy xếp ly với độ dài vừa phải giúp giữ được sự kín đáo mà vẫn tôn lên nét tươi tắn.

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 1.

Chiếc váy cổ thủy thủ là lựa chọn quen thuộc trong phong cách preppy, góp phần tạo nên hình ảnh nữ sinh chỉn chu

ẢNH: @_PHZY

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 2.

Nếu muốn tạo sự khác biệt mà không quá rực rỡ, váy ngắn họa tiết ca rô chính là lựa chọn đáng thử trong những ngày xuân. Tông đỏ mang sắc thái hoài cổ khi đặt cạnh thiết kế váy yếm. Khi diện cùng giày búp bê đơn giản hoặc túi xách nhỏ nhắn hoàn thiện vẻ ngoài tràn đầy sức sống, phù hợp cho những buổi cà phê đầu năm

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 3.

Áo sơ mi trắng tay ngắn là món đồ quen thuộc trong phong cách preppy cổ điển, khi kết hợp cùng chân váy xếp ly tông đen bộ đôi này gợi nhắc hình ảnh học đường quen thuộc. Nhấn nhá với chiếc thắt lưng bản vừa giúp tạo điểm nhấn rõ ràng ở vòng eo, sự kết hợp giữa hai gam màu đen - trắng kinh điển mang lại cảm giác trang nhã cho ngày đầu năm

ẢNH: @DAVIKAH

Phong cách preppy cũng có thể được làm mới theo hướng hiện đại hơn thông qua những món đồ cơ bản. Áo polo trắng cổ xanh với phom dáng vừa vặn khi kết hợp cùng chân váy midi tông xanh đậm tạo nên hình ảnh năng động mà vẫn thanh lịch. Độ dài chân váy qua gối mang đến cảm giác kín đáo, thoải mái khi di chuyển cho những ngày xuân năng động.

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 4.

Phong cách preppy mang sắc thái hiện đại trong bảng màu trắng - xanh đậm, chân váy dài và phom áo thanh lịch tạo sự thoải mái cả ngày dài

ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Sự kết hợp nhiều lớp layer tạo chiều sâu cho trang phục, rất phù hợp với tiết trời đầu năm. Áo sơ mi thanh lịch hoặc một chiếc áo dệt kim layer bên trong áo cardigan đầy cổ điển, hoàn thiện với chân váy trơn màu xếp ly đơn giản, điểm nhấn nằm ở những đôi tất cao vừa mềm mại kết hợp cùng giày búp bê tăng thêm phần dịu dàng.

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 5.

Gam màu đen - trắng được khai thác theo hướng hiện đại, tạo hình ảnh một cô gái đang bước vào mùa xuân với nguồn năng lượng tươi mới

ẢNH: @5.1GRR

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 6.

Sắc đỏ nổi bật của áo dệt kim và chân váy xếp ly trầm tạo sự đối lập thị giác, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Những bộ trang phục làm từ chất liệu vải đồng bộ luôn là biểu tượng của tinh thần học đường châu Âu. Áo khoác blazer với thiết kế túi hai bên đối xứng tạo điểm nhấn, kết hợp cùng chân váy ngắn dạ tweed sang trọng tạo nên hình ảnh chỉn chu và đầy khí chất. Họa tiết ca rô xám - trắng xen kẽ trên nền vải tweed mang lại sự thanh lịch cuốn hút.

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 7.

Sự kết hợp khéo léo cùng túi xách trắng và đôi giày platform cho set trang phục tweed hoàn thiện bản phối preppy mang hơi hướng châu Âu

ẢNH: @BUANALINTHIP

Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển- Ảnh 8.

Áo thun kẻ sọc dáng ôm với phần cổ bo sáng màu, vừa gọn gàng vừa tôn dáng một cách tự nhiên. Khi kết hợp cùng quần shorts cạp cao dễ dàng tôn lên đôi chân dài. Đi cùng thắt lưng da bản to tạo điểm nhấn tinh tế ở vòng eo, trong khi túi xách da góp phần tạo nên hình ảnh preppy đời thường

ẢNH: @NYCHAA

Giữa nhiều xu hướng thời trang thay đổi liên tục, phong cách preppy vẫn giữ được sức hút nhờ tính ứng dụng cao và hình ảnh chỉn chu. Phong cách này phù hợp với những ai yêu thích vẻ ngoài trẻ trung cho những ngày xuân sang.

