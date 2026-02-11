Hóa nữ sinh duyên dáng ngày xuân cùng phong cách preppy kinh điển

Tinh thần học đường trong phong cách preppy không chỉ nằm ở hình ảnh đồng phục mà còn thể hiện qua những thiết kế váy ngắn. Chiếc váy liền tông kem mang hơi hướng cổ điển nổi bật với phần cổ thủy thủ viền đen sắc nét và phần bèo nhún nhẹ ở phần ngực. Phần chân váy xếp ly với độ dài vừa phải giúp giữ được sự kín đáo mà vẫn tôn lên nét tươi tắn.
Phong cách preppy cũng có thể được làm mới theo hướng hiện đại hơn thông qua những món đồ cơ bản. Áo polo trắng cổ xanh với phom dáng vừa vặn khi kết hợp cùng chân váy midi tông xanh đậm tạo nên hình ảnh năng động mà vẫn thanh lịch. Độ dài chân váy qua gối mang đến cảm giác kín đáo, thoải mái khi di chuyển cho những ngày xuân năng động.
Sự kết hợp nhiều lớp layer tạo chiều sâu cho trang phục, rất phù hợp với tiết trời đầu năm. Áo sơ mi thanh lịch hoặc một chiếc áo dệt kim layer bên trong áo cardigan đầy cổ điển, hoàn thiện với chân váy trơn màu xếp ly đơn giản, điểm nhấn nằm ở những đôi tất cao vừa mềm mại kết hợp cùng giày búp bê tăng thêm phần dịu dàng.
Những bộ trang phục làm từ chất liệu vải đồng bộ luôn là biểu tượng của tinh thần học đường châu Âu. Áo khoác blazer với thiết kế túi hai bên đối xứng tạo điểm nhấn, kết hợp cùng chân váy ngắn dạ tweed sang trọng tạo nên hình ảnh chỉn chu và đầy khí chất. Họa tiết ca rô xám - trắng xen kẽ trên nền vải tweed mang lại sự thanh lịch cuốn hút.
Giữa nhiều xu hướng thời trang thay đổi liên tục, phong cách preppy vẫn giữ được sức hút nhờ tính ứng dụng cao và hình ảnh chỉn chu. Phong cách này phù hợp với những ai yêu thích vẻ ngoài trẻ trung cho những ngày xuân sang.