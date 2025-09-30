  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dáng dài này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/09/2025 08:00 GMT+7

Các thiết kế váy dáng dài lấy chi tiết đặc trưng của cổ áo sơ mi, blazer, các họa tiết kẻ ô hay chấm bi, đường viền ren và đăng ten... tạo nên điểm nhấn khác biệt cho phong thái của quý cô cổ điển.

Yêu thích nét đẹp cổ điển và trung thành theo đuổi, nàng sẽ nhận ra sự tự tin từ bên trong đóng góp rất nhiều vào việc tạo nên "viber" sang chảnh, quý phái của một quý cô cổ điển. Với các gợi ý mặc đẹp cùng váy dáng dài dưới đây, nàng có thể ngay lập tức chuyển đổi phong cách và ghi dấu ấn qua từng bản phối mặc mỗi ngày.

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 1.

Kiểu váy dáng dài hạ eo và dùng dây lưng nhỏ để tạo điểm nhấn cho vòng 2 phát huy hiệu quả gây ấn tượng thị giác. Thiết kế cổ chữ V họa tiết kẻ ô vuông được làm mềm mại bằng chi tiết viền cổ ren hoa trắng

ẢNH: CLASSIC LADY

Sức hút từ thời trang cổ điển

Không quá khó để tìm thấy sự giao hòa giữa nét hiện đại, trẻ trung và nét đẹp cổ điển cố hữu được gửi gắm trong từng thiết kế váy dáng dài. Phom dáng chữ A quen thuộc, những họa tiết thân quen trên nền vải kate, cotton hay voan tơ bồng bềnh được làm mới một cách tinh tế để mang đến sự thoải mái và dễ chịu cho người mặc. 

Phụ kiện thắt lưng da, túi và những đôi giày cổ điển như giày Mary Jane, giày cao gót pump đơn sắc, slingblack ... giúp hoàn thiện các bản phối cùng váy dài mùa này. Ngoài trang phục, hãy ưu ái những kiểu tóc thắt bím, tóc búi phồng cho những dịp đặc biệt như khi hẹn hò, khi dạo phố... Nàng cũng có thể sử dụng thêm mũ có vành nhỏ vừa vặn để tôn gương mặt và tăng thêm nét điệu đà cho các bản phối.

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 2.

Có quá nhiều nét nữ tính được gửi gắm trong cùng một bản phối - từ chất vải voan chiffon nhẹ mát đến gam màu xanh cốm, các chấm bi tròn và đường xếp ly, chi tiết cổ trụ và đường viền chần chỉ... Giày cao gót da lộn/giày nhung thêu, túi da và mũ có vành nhỏ kết hợp một cách tinh tế và sáng tạo

ẢNH: CLASSIC LADY

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 3.

Khá nhiều quý cô ưa thích phong cách cổ điển chuộng sử dụng găng tay ren, phụ kiện mũ khi phối đồ dự tiệc. Với sắc xanh đậm của mẫu đầm dài, quý cô sử dụng vòng cổ ngọc trai, găng tay, giày, túi và thắt lưng đều màu trắng để làm hình ảnh nổi bật hơn

ẢNH: CLASSIC LADY

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 4.
Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 5.
Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 6.

Dù là thiết kế không tay hay váy tay con, đầm tay dài chít phồng thì điểm chung mà các mẫu đầm cổ điển này mang lại chính là phong thái nhẹ nhàng, tươi trẻ và trang nhã

ẢNH: CLASSIC LADY

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 7.

Sắc xanh nhẹ nhàng mang đến cảm giác mát dịu và dễ chịu cho thiết kế đầm sơ mi dáng dài. Phom dáng tinh giản chính là một trong những bí quyết làm nên phong cách sang xịn đẳng cấp mà nàng không thể bỏ qua

ẢNH: S.PEARL

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 8.
Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 9.

Váy blazer với điểm nhấn xếp ly hay thiết kế peplum cách điệu đều là những ý tưởng hoàn hảo cho mùa khi mang đến cho tủ đồ thu những sắc màu trung tính thanh nhã

ẢNH: S.PEARL

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 10.
Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dài này - Ảnh 11.

Có thể thấy rằng phụ kiện chính là một thứ "vũ khí bí mật" của thời trang, khi chúng có thể tạo nên hình ảnh sắc sảo hay dịu dàng, sang trọng hay nữ tính chỉ qua cách kết hợp khéo léo của người mặc. Bảng màu trung tính tối giản không còn nhàm chán khi được kết hợp cùng giày cao gót đen phối mũi nhọn màu vàng gold hay cặp đôi túi và giày tông màu đỏ cherry ấn tượng

ẢNH: LEIKA


