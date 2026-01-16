Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Chỉ với hai gam màu trắng, đen sang trọng, nàng có thể hóa quý cô cổ điển một cách dễ dàng và linh hoạt nhờ vào sự kết hợp khéo léo. Các chất liệu cao cấp nên được ưu tiên khi nàng ưa chuộng phong cách timeless bao gồm vải ren, gấm dệt họa tiết, organza, chiffon...

Khi phối đồ đen trắng, đừng quên kết hợp thêm các phụ kiện có tông màu đồng điệu, bao gồm mũ, túi, giày, trang sức... ẢNH: MAISON LEENAA

Say đắm mọi ánh nhìn chỉ với hai gam màu trắng, đen

Sắc trắng, đen kinh điển luôn hiện hữu trên mọi bộ sưu tập, mọi phong cách thời trang. Dành cho mục đích đi học đi làm là các bản phối kết hợp áo và chân váy midi; các mẫu đầm dự tiệc kết hợp hai tông đen, trắng luôn là kiểu trang phục thời thượng, sang trọng và quý phái bậc nhất.

Mùa này, để diện đẹp trang phục trắng đen, quý cô có thể áp dụng linh hoạt các bản phối đơn sắc, kết hợp hai tông màu hoặc sử dụng một trong hai màu sắc làm điểm nhấn cho bản phối. Sắc trắng đại diện cho vẻ tinh khôi, vóc dáng thon gọn và sự tươi trẻ mới mẻ, sắc đen khẳng định bản lĩnh, khí chất cùng khả năng giấu dáng tài tình. Do vậy chiến lược sử dụng màu sắc cũng chính là bí mật giấu khuyết điểm, tôn dáng mà tín đồ thời trang không thể bỏ qua.

Vẻ ngoài duyên dáng, thanh tao mà rất đỗi sang trọng từ đầm liền dáng midi kết hợp hai sắc trắng đen. Cách phối màu và thêm chi tiết chiếc nơ nhỏ làm tăng chiều sâu thị giác cho bản phối. Bên cạnh đó chính là điểm cộng từ mẫu giày slingback lặp lại hai tông màu đen, trắng - tạo nên hình ảnh rạng ngời hoàn hảo cho nàng ẢNH: RẬP

Đầm lụa xếp lớp cùng organza tôn nét mảnh mai, kiều diễm của nàng. Chi tiết khăn quàng nhẹ vắt trên vai càng giúp thu hút sự chú ý vào gương mặt và thần thái đậm chất "nàng thơ" của người mặc ẢNH: RẬP

Cách đơn giản để gây hiệu ứng thị giác thon gọn cho phần cơ thể nàng thiếu tự tin chính là diện các bộ trang phục phối hai màu trắng, đen. Phần thân trên ôm nhẹ mang lại cảm giác mảnh mai, tùng váy cấu trúc phồng hạ eo hướng ánh nhìn vào vẻ cân đối hài hòa của tổng thể thay vì tập trung vào chi tiết ẢNH: RẬP

Quý cô thu hút mọi sự chú ý, trở thành tâm điểm spotlight khi khoác lên mình thiết kế từ nhung đen sang trọng. Đầm dáng dài cổ chữ V khéo léo tôn đường cong qua những đường cắt sắc sảo, chi tiết xếp nếp tăng cường thêm dáng vẻ thướt tha, nữ tính của nàng ẢNH: LYP

Phối đầm đen và vòng cổ ngọc trai trắng - sự tương phản hướng ánh nhìn vào gương mặt và phần thân trên, nơi trang phục có kết cấu cầu kỳ, thu hút qua chi tiết cổ xếp nếp tạo hình 3D thủ công đầy ấn tượng ẢNH: SIXDO

Hai phong cách khác biệt từ trang phục mang tông màu trắng ngà. Bản phối mang đến vẻ ngoài gọn gàng, phóng khoáng và ấm áp làm từ chất vải dệt kim mềm mại; thiết kế đầm ren hoa kết hợp hiệu ứng xuyên thấu cùng dáng đầm xòe và chi tiết cổ đứng thắt nơ ẢNH: FLEUR DELYS, LYP



Mỗi chi tiết trên bản phối trắng đen đều được sử dụng một cách đắt giá, thể hiện tư duy thời trang sắc sảo. Từ diện mạo tinh khôi, tinh tế với set áo peplum chân váy ren phối chi tiết thắt eo đến sự cộng hưởng của áo khoác tay dài, giày đen tối giản, mũ thời trang và bông tai ẢNH: MAISON LEENAA

Thắt lưng da màu đen tạo nên đường thắt eo duyên dáng khi nàng diện váy dài màu trắng đa nhiệm - phù hợp cả cho ngày làm việc bình thường, dự tiệc hay dạo phố cuối tuần ẢNH: JEOR

Ý tưởng cho các buổi hội họp, dự tiệc hay các buổi gặp gỡ dịp cuối năm là bản phối kết hợp áo sơ mi oversized phối quần ống loe cạp cao, thêm dây lưng thắt ngoài áo và trang sức đồng bộ ẢNH: HA THANH HUY



