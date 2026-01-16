Hóa quý cô cổ điển với sắc trắng, đen sang trọng

Bản phối trắng, đen là minh chứng cho triết lý đơn giản là đẹp, sang. Ở thời điểm đầu năm mới 2026, xu hướng phối đồ trắng, đen trở lại một cách mạnh mẽ, xóa tan những định kiến cũ về kiểu trang phục đơn sắc cổ điển này.
Chỉ với hai gam màu trắng, đen sang trọng, nàng có thể hóa quý cô cổ điển một cách dễ dàng và linh hoạt nhờ vào sự kết hợp khéo léo. Các chất liệu cao cấp nên được ưu tiên khi nàng ưa chuộng phong cách timeless bao gồm vải ren, gấm dệt họa tiết, organza, chiffon...
Say đắm mọi ánh nhìn chỉ với hai gam màu trắng, đen
Sắc trắng, đen kinh điển luôn hiện hữu trên mọi bộ sưu tập, mọi phong cách thời trang. Dành cho mục đích đi học đi làm là các bản phối kết hợp áo và chân váy midi; các mẫu đầm dự tiệc kết hợp hai tông đen, trắng luôn là kiểu trang phục thời thượng, sang trọng và quý phái bậc nhất.
Mùa này, để diện đẹp trang phục trắng đen, quý cô có thể áp dụng linh hoạt các bản phối đơn sắc, kết hợp hai tông màu hoặc sử dụng một trong hai màu sắc làm điểm nhấn cho bản phối. Sắc trắng đại diện cho vẻ tinh khôi, vóc dáng thon gọn và sự tươi trẻ mới mẻ, sắc đen khẳng định bản lĩnh, khí chất cùng khả năng giấu dáng tài tình. Do vậy chiến lược sử dụng màu sắc cũng chính là bí mật giấu khuyết điểm, tôn dáng mà tín đồ thời trang không thể bỏ qua.
Hai phong cách khác biệt từ trang phục mang tông màu trắng ngà. Bản phối mang đến vẻ ngoài gọn gàng, phóng khoáng và ấm áp làm từ chất vải dệt kim mềm mại; thiết kế đầm ren hoa kết hợp hiệu ứng xuyên thấu cùng dáng đầm xòe và chi tiết cổ đứng thắt nơ
ẢNH: FLEUR DELYS, LYP
Mỗi chi tiết trên bản phối trắng đen đều được sử dụng một cách đắt giá, thể hiện tư duy thời trang sắc sảo. Từ diện mạo tinh khôi, tinh tế với set áo peplum chân váy ren phối chi tiết thắt eo đến sự cộng hưởng của áo khoác tay dài, giày đen tối giản, mũ thời trang và bông tai