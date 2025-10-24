Họa tiết chấm bi 'tái xuất' giúp nàng thanh lịch ở mọi nơi

Từ trang phục đến phụ kiện, họa tiết chấm bi luôn biết cách làm mới mình qua từng thời kỳ mà vẫn giữ trọn nét cổ điển vốn có.

Áo sơ mi chấm bi đơn giản nhưng cuốn hút

Không phải ngẫu nhiên mà áo chấm bi luôn được xem là biểu tượng trường tồn của nét đẹp thanh lịch ẢNH: K&K FASHION

Thiết kế dáng suông rộng, tay lỡ cánh dơi giúp tổng thể thêm phóng khoáng, khi phối cùng quần shorts đen tạo nên sự tương phản trắng - đen cổ điển mà vẫn hiện đại. Điểm nhấn nằm ở phụ kiện vàng và ngọc trai quấn eo, khiến tổng thể thêm phần tinh tế.

Nếu yêu thích sự nữ tính xen lẫn nét hiện đại, nàng có thể thử chiếc áo chấm bi cách điệu, nhấn nhá bằng nơ buộc cổ mềm mại ẢNH: K&K FASHION

Khi được sơ vin khéo léo cùng quần ống rộng cạp cao màu đen bản phối không chỉ giúp tôn dáng mà còn tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Một chiếc túi da nâu nhỏ xinh sẽ là điểm kết hoàn hảo, mang lại vẻ ngoài tinh gọn mà vẫn đủ nổi bật để nàng tự tin xuống phố.

Họa tiết chấm bi với thiết kế hở lưng

Tóc Tiên phối cho mình một chiếc áo cổ yếm màu đen với họa tiết chấm bi trắng nổi bật ẢNH: @TOCTIEN1305

Phần cổ áo được thiết kế gấp nếp tạo độ mềm mại, để lộ bờ vai và phần lưng. Cô kết hợp với một chiếc chân váy ôm màu đen trơn. Ngoài ra, Tóc Tiên chọn một set trang sức bạc gồm vòng tay bản to và khuyên tai, thích hợp cho một buổi gặp mặt thân mật.

Chân váy midi chấm bi

Chân váy midi chấm bi luôn là món đồ “ruột” của các tín đồ thời trang yêu nét cổ điển pha chút lãng mạn ẢNH: @THAONHILE

Thảo Nhi Lê lựa chọn set đồ nổi bật với chân váy xòe midi nâu đậm họa tiết chấm bi trắng lớn, phối cùng áo lụa trắng kem mềm mại. Sự tương phản nhẹ nhàng giữa hai tông màu trung tính giúp cô ghi điểm tuyệt đối về sự tinh tế. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những buổi cà phê hay thưởng trà chiều.

Bộ trang phục tinh tế mang hơi hướng vintage với áo cổ bẻ ngắn tay màu trắng ngà ẢNH: LÊ HOUSE

Áo được sơ vin gọn gàng với chân váy chấm bi bồng bềnh phía dưới. Chân váy họa tiết chấm bi đen trên nền vải màu trắng với mật độ vừa phải nên khi nhìn từ xa tạo cảm giác cổ điển. Phần váy voan mỏng mang lại sự thướt tha cho người mặc.

Quần chấm bi - biểu tượng của thời trang công sở

Đừng nghĩ họa tiết chấm bi chỉ dành cho váy áo hay những buổi dạo chơi, tại môi trường công sở, chấm bi cũng có thể mang đến vẻ đẹp chuyên nghiệp mà vẫn thời thượng ẢNH: CARDINA

Quần ống rộng xám nhạt chấm bi đen khi kết hợp cùng áo dệt kim ngắn tay màu đen trơn, nàng có ngay bản phối tinh gọn mà không kém phần sang trọng.

Phối đầm chấm bi như một tiểu thư Pháp chính hiệu

Không cần quá cầu kỳ, một chiếc đầm chấm bi đã đủ khiến nàng trở nên duyên dáng và nổi bật ẢNH: @THAONHILE

Sự kết hợp giữa phom dáng nữ tính và họa tiết cổ điển mang đến nét đẹp nhẹ nhàng như tiểu thư Paris mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu. Đầm maxi trắng họa tiết chấm bi li ti, thiết kế ôm nhẹ ở eo, cổ chữ V phối ren sát nách, tạo cảm giác thanh thoát. Thảo Nhi Lê kết hợp cùng mũ cói rộng vành, tạo nên tổng thể đậm chất vintage.

Phối đồ khéo léo và đa dạng với phụ kiện chấm bi

Không chỉ dừng lại ở trang phục, phụ kiện chấm bi cũng đang “lên ngôi”, trở thành chi tiết nhỏ giúp nàng ghi điểm tuyệt đối ẢNH: CNDSHOE

Trong một set đồ đầy năng lượng, nàng có thể diện váy ngắn tay bồng màu vàng tươi, kết hợp cùng túi da đen trang trí lụa chấm bi, vừa trẻ trung vừa cá tính. Sự liên kết tinh tế giữa phụ kiện và trang phục khiến tổng thể trở nên hài hòa, thể hiện gu thẩm mỹ thời thượng mà không cần quá phô trương.