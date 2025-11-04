Khi sự tối giản lên ngôi, jumpsuit là cứu tinh cho những ngày lười

Jumpsuit cơ bản nhưng lại là biểu tượng nơi công sở

Jumpsuit ống rộng suông dài thoải mái được nhấn nhá bằng một chiếc thắt lưng mảnh mai cùng phụ kiện là chiếc túi hộp màu bạc tạo nên một tổng thể trang phục liền mạch, rất phù hợp cho sự kiện hoặc môi trường công sở.

Toát lên vẻ quyền lực và sang trọng trong bộ jumpsuit liền thân màu đen tuyền, được thiết kế cổ chữ V sâu, không tay ẢNH: PATIO

Bộ jumpsuit liền thân màu xám lông chuột trang nhã mang lại cho nàng vẻ ngoài chuyên nghiệp ẢNH: PATIO

Trang phục có thiết kế cổ chữ V không quá sâu, cùng hàng cúc dọc thân áo tạo điểm nhấn cổ điển. Bộ jumpsuit ôm dáng với phần ống quần rộng đứng dáng, kết hợp với thắt lưng da mỏng, chiếc túi cầm tay mang lại một phong thái công sở hiện đại, lịch thiệp.

Thoải mái với jumpsuit cho buổi dạo chơi

Nàng chọn mặc một bộ jumpsuit liền thân màu xanh da trời nhạt với thiết kế phóng khoáng và thoải mái ẢNH: LEIKA

Bộ trang phục có thiết kế hai dây bản to vuông vắn, với phần thân trên nổi bật là hai túi hộp và hàng cúc kim loại. Chiếc jumpsuit ống suông rộng rãi cùng túi hộp hai bên hông, đi kèm đai lưng đồng bộ, xách thêm chiếc túi cói và đôi xăng đan bệt thoải mái là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến dạo chơi.

Xuất hiện dịu dàng và lãng mạn trong bộ jumpsuit liền thân màu trắng tinh khôi, trang phục được thiết kế hai dây mảnh dẻ, với điểm nhấn là phần ngực áo xếp bèo nhún và chi tiết hoa cài tinh tế trên dây vai ẢNH: LEIKA

Bộ jumpsuit có phần eo chiết cao và ống quần suông rộng, tạo hiệu ứng kéo dài chân. Chỉ cần phối thêm đôi giày cao gót mũi nhọn đồng màu là nàng có thể tự tin ghé đến các buổi tiệc hoặc dạo phố.

Bộ jumpsuit liền thân màu xanh da trời pastel dịu mát tạo cho nàng vẻ ngoài cổ điển ẢNH: CHELLO

Trang phục được thiết kế cổ áo vest thanh lịch, tay phồng nhẹ nhàng, tạo sự cân đối và duyên dáng. Bộ jumpsuit có phần eo chiết cao, đi kèm thắt lưng bản to đồng bộ, cùng với quần ống đứng dài đến mắt cá. Điểm nhấn cuối là giày cao gót mũi nhọn màu kem, tạo nên một tổng thể trang phục trang nhã.

Đa dạng hóa phong cách jumpsuit bằng họa tiết thời thượng

Thu hút mọi ánh nhìn với bộ jumpsuit lửng in họa tiết kẻ sọc dọc màu xanh đậm và trắng ẢNH: ORCHID

Bộ trang phục nổi bật với phần cổ áo xếp nơ to bản, tay cánh tiên duyên dáng, mang lại vẻ ngoài mềm mại. Jumpsuit có thiết kế ống lửng rộng rãi, là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách công sở.

Sành điệu trong bộ jumpsuit liền thân in họa tiết vân tròn độc đáo, trừu tượng trên nền vải denim xanh ẢNH: EVA DE EVA

Trang phục nổi bật với thiết kế lệch vai và phần tay xếp nếp bồng bềnh, tạo vẻ ngoài gợi cảm. Bộ jumpsuit có quần ống loe dài che chân, khi kết hợp với khuyên tai vòng to và kính râm, tạo nên một tổng thể trang phục đậm chất thời trang.

Jumpsuit dáng ngắn phá cách

Jumpsuit ngắn là trang phục không thể thiếu của cô nàng năng động. Jumpsuit ngắn màu xanh rêu nhạt thời thượng, thiết kế thoải mái phù hợp cho nhiều hoạt động với cổ áo sơ mi, tay lỡ và khóa kéo ngực ẢNH: K CLOSET

Jumpsuit với quần shorts ngắn, kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh và chiếc túi da hình chữ nhật, tạo vẻ ngoài sành điệu cho những buổi dạo phố hoặc đi chơi cuối tuần.



