Thời trang 24/7

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
25/10/2025 14:00 GMT+7

Trang phục đồng bộ - biểu tượng của sự chỉn chu và hài hòa trong thời trang hiện đại. Không cầu kỳ trong cách phối, chỉ với một set đồ cùng tông, người mặc đã có thể toát lên vẻ tự tin, thanh lịch.

Thời trang đồng bộ không chỉ mang sự tiện lợi trong việc lựa chọn trang phục mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Từ những set đồ công sở thanh lịch, đến thiết kế trẻ trung cho dạo phố hay sự kiện, mỗi bản phối đều mang dấu ấn riêng.

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 1.

Chất liệu dạ tweed pha ánh nhũ tạo hiệu ứng sang trọng, kết hợp phần cổ ren hoa hồng vô cùng lãng mạn. Chân váy dáng chữ A vẫn luôn là lựa chọn tối giản để giúp nàng hoàn thiện bản phối một cách trọn vẹn

ẢNH: P.H.EBERLLY

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 2.

Với thiết kế đồng nhất về màu sắc và chất liệu, bộ trang phục tạo tổng thể liền mạch, gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét thời thượng. Tông trắng kem nhẹ nhàng giúp tôn da và dễ kết hợp phụ kiện

ẢNH: P.H.EBERLLY

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 3.

Mang tinh thần thơ mộng của phong cách nữ tính. Phom áo dáng suông nhẹ với tà mềm mại và chi tiết xếp ly tinh tế tạo cảm giác bồng bềnh. Sắc kem dịu kết hợp chân váy ngắn đồng bộ và túi xách nhỏ giúp tổng thể thêm hài hòa

ẢNH: P.H.EBERLLY

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 4.

Váy ngắn phối áo cổ tròn, tay phồng nhẹ cùng chất liệu tweed hồng pastel tạo nên tổng thể mềm mại nhưng sang trọng. Điểm nhấn hàng khuy cách điệu và phần viền vải tua nhẹ giúp bộ đồ giữ được nét nữ tính mà vẫn hiện đại

ẢNH: P.H.EBERLLY

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 5.

Set đồ gồm áo khoác dáng ngắn cạp bo chun và chân váy xếp ly được thiết kế khéo léo, giúp tôn đôi chân. Bên cạnh đó, họa tiết kẻ ca rô be nâu được xử lý tinh tế giúp tổng thể vừa cổ điển, vừa dễ ứng dụng

ẢNH: CHERINE

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 6.

Chi tiết xếp nơ dọc hàng cúc tạo nét duyên dáng đối lập tinh tế với gam xám lạnh hiện đại, mang lại tổng thể vừa mềm mại vừa sang trọng. Tay phồng nhẹ, chiết eo và chân váy xếp nếp giúp tôn dáng, tạo cảm giác trẻ trung

ẢNH: P.H.EBERLLY

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 7.

Áo khoác phối quần shorts ren giữ phom tinh tế, điểm xuyết hàng cúc mạ vàng sang trọng trên nền gam beige nhã nhặn. Khi kết hợp cùng áo sơ mi thắt nơ, tổng thể trở nên hài hòa, duyên dáng hơn

ẢNH: CHERINE

Khi thời trang đồng bộ trở thành ngôn ngữ của sự tinh tế- Ảnh 8.

Thiết kế đồng bộ gồm áo khoác ngắn và chân váy xếp ly mang vibe tiểu thư. Chi tiết cổ bèo bản to là điểm nhấn ấn tượng, gợi nét cổ điển, trong khi hàng cúc ngọc trai ánh kim và đường viền ren tạo cảm giác sang trọng

ẢNH: P.H.EBERLLY

Sự đồng nhất về màu sắc, chất liệu và đường cắt giúp trang phục đồng bộ trở nên hài hòa, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và ngày càng được hội chị em yêu thích.

