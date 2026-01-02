Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?

Không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ, chỉ một chiếc áo khoác phù hợp cũng đủ giúp tổng thể trở nên tinh tế và thời thượng. Từ áo dạ thanh lịch, tweed sang trọng đến áo khoác da cá tính - mỗi lựa chọn đều mang đến một sắc thái riêng.

Chất liệu da cá tính, được cân bằng khéo léo bởi phom dáng trẻ trung và hiện đại. Thiết kế áo khoác lửng giúp tôn dáng gọn gàng, trong khi chân váy xòe xếp ly mang lại chuyển động mềm mại, giúp set đồ trở nên dễ mặc, dễ ứng dụng hơn ẢNH: ARA STORE

Áo khoác blazer phom suông nhẹ, tôn dáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng, kết hợp áo len phối cổ sơ mi ngọt ngào, vừa trẻ trung lại có chút gì đó nhẹ nhàng cuốn hút. Một bản phối đủ để nàng tỏa sáng trong mọi buổi hẹn ẢNH: ARA STORE

Gam màu xám muối tiêu tạo chiều sâu cho chất liệu dạ, giúp bản phối trông sang trọng và dễ phối đồ. Phom áo đứng dáng, giữ ấm tốt mà vẫn gọn gàng. Chỉ cần kết hợp cùng áo len trơn, quần âu hoặc váy dài, nàng có ngay một bản phối tinh tế ẢNH: MONO TALK

Thiết kế áo phao gile dáng khoác với họa tiết quả trám cổ điển, mang lại cảm giác ấm áp vừa đủ mà không hề nặng nề. Gam be dịu mắt, dễ dàng phối cùng áo giữ nhiệt hay áo len mỏng để giúp nàng hoàn thiện tổng thể chỉn chu ẢNH: ARA STORE

Mùa lạnh ghé đến, nàng chỉ cần một chút layer nhẹ nhàng với áo măng tô, áo len và chân váy dạ dáng ngắn là có ngay bản phối đậm chất gái Hàn. Gam màu trung tính với những chi tiết không quá cầu kỳ giúp nàng thêm tự tin với vẻ ngoài nền nã ẢNH: ARA STORE

Nhắc đến thời trang đông xuân khó có thể không kể đến những chiếc áo dạ tweed. Chất liệu dày dặn vừa đủ, phom dáng gọn gàng cùng những gam màu ngọt ngào giúp chúng dễ dàng chinh phục mọi phong cách, từ thanh lịch đến trẻ trung ẢNH: ARA STORE

Áo khoác da mềm mại, bề mặt bóng nhẹ vừa đủ không chỉ giữ ấm hiệu quả mà còn tạo điểm nhấn thời thượng. Với phom dáng suông hơi ôm nhẹ, chiếc áo giúp tôn chiều cao, tạo cảm giác thon gọn và sang trọng ẢNH: MONO TALK

Chất dạ tweed xanh navy dày dặn với phom choàng xòe chữ A nhẹ lên dáng rất xinh và nữ tính. Áo giữ ấm tốt, dễ phối cùng váy hay quần shorts tone sur tone để có ngay vẻ ngoài thanh lịch, ngọt ngào đúng chất tiểu thư hiện đại ẢNH: ARA STORE

Ngoài việc giữ ấm, thời trang mùa lạnh còn là dịp để nàng thể hiện cá tính riêng. Hãy chọn cho mình một chiếc áo khoác thật "hợp vibe", để mỗi lần ra phố đều là một lần tự tin.