Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?

Những buổi sáng lạnh se khiến nàng chỉ muốn khoác thêm một chiếc áo ấm trước khi ra ngoài. Đây cũng là lúc tủ đồ cần được 'làm mới' với những kiểu áo khoác vừa giữ ấm, vừa giúp nàng thêm chỉn chu.
Không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ, chỉ một chiếc áo khoác phù hợp cũng đủ giúp tổng thể trở nên tinh tế và thời thượng. Từ áo dạ thanh lịch, tweed sang trọng đến áo khoác da cá tính - mỗi lựa chọn đều mang đến một sắc thái riêng.
Ngoài việc giữ ấm, thời trang mùa lạnh còn là dịp để nàng thể hiện cá tính riêng. Hãy chọn cho mình một chiếc áo khoác thật "hợp vibe", để mỗi lần ra phố đều là một lần tự tin.