Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
02/01/2026 10:00 GMT+7

Những buổi sáng lạnh se khiến nàng chỉ muốn khoác thêm một chiếc áo ấm trước khi ra ngoài. Đây cũng là lúc tủ đồ cần được 'làm mới' với những kiểu áo khoác vừa giữ ấm, vừa giúp nàng thêm chỉn chu.

Không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ, chỉ một chiếc áo khoác phù hợp cũng đủ giúp tổng thể trở nên tinh tế và thời thượng. Từ áo dạ thanh lịch, tweed sang trọng đến áo khoác da cá tính - mỗi lựa chọn đều mang đến một sắc thái riêng.

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 1.

Chất liệu da cá tính, được cân bằng khéo léo bởi phom dáng trẻ trung và hiện đại. Thiết kế áo khoác lửng giúp tôn dáng gọn gàng, trong khi chân váy xòe xếp ly mang lại chuyển động mềm mại, giúp set đồ trở nên dễ mặc, dễ ứng dụng hơn

ẢNH: ARA STORE

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 2.

Áo khoác blazer phom suông nhẹ, tôn dáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng, kết hợp áo len phối cổ sơ mi ngọt ngào, vừa trẻ trung lại có chút gì đó nhẹ nhàng cuốn hút. Một bản phối đủ để nàng tỏa sáng trong mọi buổi hẹn

ẢNH: ARA STORE

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 3.

Gam màu xám muối tiêu tạo chiều sâu cho chất liệu dạ, giúp bản phối trông sang trọng và dễ phối đồ. Phom áo đứng dáng, giữ ấm tốt mà vẫn gọn gàng. Chỉ cần kết hợp cùng áo len trơn, quần âu hoặc váy dài, nàng có ngay một bản phối tinh tế

ẢNH: MONO TALK

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 4.

Thiết kế áo phao gile dáng khoác với họa tiết quả trám cổ điển, mang lại cảm giác ấm áp vừa đủ mà không hề nặng nề. Gam be dịu mắt, dễ dàng phối cùng áo giữ nhiệt hay áo len mỏng để giúp nàng hoàn thiện tổng thể chỉn chu

ẢNH: ARA STORE

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 5.

Mùa lạnh ghé đến, nàng chỉ cần một chút layer nhẹ nhàng với áo măng tô, áo len và chân váy dạ dáng ngắn là có ngay bản phối đậm chất gái Hàn. Gam màu trung tính với những chi tiết không quá cầu kỳ giúp nàng thêm tự tin với vẻ ngoài nền nã

ẢNH: ARA STORE

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 6.

Nhắc đến thời trang đông xuân khó có thể không kể đến những chiếc áo dạ tweed. Chất liệu dày dặn vừa đủ, phom dáng gọn gàng cùng những gam màu ngọt ngào giúp chúng dễ dàng chinh phục mọi phong cách, từ thanh lịch đến trẻ trung

ẢNH: ARA STORE

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 7.

Áo khoác da mềm mại, bề mặt bóng nhẹ vừa đủ không chỉ giữ ấm hiệu quả mà còn tạo điểm nhấn thời thượng. Với phom dáng suông hơi ôm nhẹ, chiếc áo giúp tôn chiều cao, tạo cảm giác thon gọn và sang trọng

ẢNH: MONO TALK

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?- Ảnh 8.

Chất dạ tweed xanh navy dày dặn với phom choàng xòe chữ A nhẹ lên dáng rất xinh và nữ tính. Áo giữ ấm tốt, dễ phối cùng váy hay quần shorts tone sur tone để có ngay vẻ ngoài thanh lịch, ngọt ngào đúng chất tiểu thư hiện đại

ẢNH: ARA STORE

Ngoài việc giữ ấm, thời trang mùa lạnh còn là dịp để nàng thể hiện cá tính riêng. Hãy chọn cho mình một chiếc áo khoác thật "hợp vibe", để mỗi lần ra phố đều là một lần tự tin.

áo khoác Dạ tweed áo khoác da blazer áo dạ

