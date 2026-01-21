Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Không cần những tuyên ngôn xu hướng ồn ào, quần jeans ống loe bước vào thời trang thường nhật như một lựa chọn không thể thay thế.
Chia sẻ bài viết
Quần jeans ống loe là sự giao thoa giữa mềm mại đặc trưng của phom dáng cổ điển và chất liệu cứng cáp hiện đại.
Thanh lịch cùng quần jeans ống loe
Đi cùng là quần jeans ống loe wash sáng nhẹ, phần gấu được xử lý bằng đường cắt tua rua mềm, độ xòe vừa phải để tạo chuyển động uyển chuyển cho mỗi bước đi. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn trắng và túi xách mini, mang đến hình ảnh một cô gái thanh lịch nhưng không đơn điệu.
Khi sánh đôi cùng quần jeans ống loe xanh đậm cạp cao giữ phom đứng, đóng vai trò cân bằng cho phần thân trên. Phụ kiện được tiết chế tối đa, nhường sự thu hút cho màu sắc và trang phục.
Thiết kế cổ tròn mở vừa đủ mang lại cảm giác thanh thoát cho phần thân trên, kết hợp cùng quần jeans ống loe đen bạc màu gợi cảm giác hoài niệm nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Thiết kế kẻ sọc mang hơi thở cổ điển, trong khi chất liệu cotton mỏng giúp tổng thể luôn thanh thoát. Quần jeans ống loe xám nhạt cạp cao giữ vai trò cân đối tỷ lệ cơ thể, phần ống rủ mềm tạo chuyển động tự nhiên. Bản phối này cho thấy sự trẻ trung không nhất thiết phải đến từ màu sắc rực rỡ, mà nằm ở cách kiểm soát phom dáng và tiết tấu trang phục.