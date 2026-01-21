Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Quần jeans ống loe là sự giao thoa giữa mềm mại đặc trưng của phom dáng cổ điển và chất liệu cứng cáp hiện đại.

Thanh lịch cùng quần jeans ống loe

Chiếc áo thun polo trắng với phom áo ôm vừa, không quá bó, tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu khi di chuyển ẢNH: PANTIO

Đi cùng là quần jeans ống loe wash sáng nhẹ, phần gấu được xử lý bằng đường cắt tua rua mềm, độ xòe vừa phải để tạo chuyển động uyển chuyển cho mỗi bước đi. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn trắng và túi xách mini, mang đến hình ảnh một cô gái thanh lịch nhưng không đơn điệu.

Áo thun đỏ rượu ôm sát với độ co giãn vừa đủ giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo, tránh cảm giác gò bó ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Khi sánh đôi cùng quần jeans ống loe xanh đậm cạp cao giữ phom đứng, đóng vai trò cân bằng cho phần thân trên. Phụ kiện được tiết chế tối đa, nhường sự thu hút cho màu sắc và trang phục.

Tinh thần retro được đưa vào một cách kín kẽ và tinh tế với áo thun trắng tay dài ôm sát, chất liệu mỏng nhẹ tạo nên bề mặt liền mạch ẢNH: @KHAKIPOINT

Thiết kế cổ tròn mở vừa đủ mang lại cảm giác thanh thoát cho phần thân trên, kết hợp cùng quần jeans ống loe đen bạc màu gợi cảm giác hoài niệm nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Áo thun trắng phom gọn với những đường kẻ xanh đỏ chạy ngang thân tạo điểm nhấn thị giác vừa đủ ẢNH: @THUYS.HG

Thiết kế kẻ sọc mang hơi thở cổ điển, trong khi chất liệu cotton mỏng giúp tổng thể luôn thanh thoát. Quần jeans ống loe xám nhạt cạp cao giữ vai trò cân đối tỷ lệ cơ thể, phần ống rủ mềm tạo chuyển động tự nhiên. Bản phối này cho thấy sự trẻ trung không nhất thiết phải đến từ màu sắc rực rỡ, mà nằm ở cách kiểm soát phom dáng và tiết tấu trang phục.

Áo thun hồng dáng lửng với phom áo ôm vừa, độ dài vừa chạm eo giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác linh hoạt. Gam hồng tươi được tiết chế khéo léo, đủ để tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt. Kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt ống loe cạp cao, đôi chân được kéo dài một cách tự nhiên ẢNH: PANTIO

Giữa tinh thần tối giản đề cao phom dáng, những chiếc áo thun trơn màu với thiết kế ôm vừa phải, bề mặt mịn và độ co giãn nhẹ mang lại sắc thái mềm mại cho tổng thể. Thiết kế cổ tròn và tay ngắn giữ nhịp điệu gọn gàng, không gây nhiễu thị giác ẢNH: IVY MODA

Khi đi cùng quần jeans ống loe cạp cao, bản phối đạt được sự cân bằng giữa nét cá tính trong phong cách và sự thoải mái cho đời thường ẢNH: K&K FASHION

Áo thun trắng dáng gọn với chi tiết ren dọc vai và tay áo, quần jeans ống loe xanh cạp cao giữ phom rõ ràng, độ mở được kiểm soát giúp cân đối vóc dáng. Tạo điểm nhấn với túi xách nhỏ cùng chất liệu denim với quần mang đến vẻ thanh lịch cho phong cách thường ngày ẢNH: PANTIO



