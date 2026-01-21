  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/01/2026 08:00 GMT+7

Không cần những tuyên ngôn xu hướng ồn ào, quần jeans ống loe bước vào thời trang thường nhật như một lựa chọn không thể thay thế.

Quần jeans ống loe là sự giao thoa giữa mềm mại đặc trưng của phom dáng cổ điển và chất liệu cứng cáp hiện đại.

Thanh lịch cùng quần jeans ống loe

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 1.

Chiếc áo thun polo trắng với phom áo ôm vừa, không quá bó, tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu khi di chuyển

ẢNH: PANTIO

Đi cùng là quần jeans ống loe wash sáng nhẹ, phần gấu được xử lý bằng đường cắt tua rua mềm, độ xòe vừa phải để tạo chuyển động uyển chuyển cho mỗi bước đi. Khi kết hợp cùng giày mũi nhọn trắng và túi xách mini, mang đến hình ảnh một cô gái thanh lịch nhưng không đơn điệu.

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 2.

Áo thun đỏ rượu ôm sát với độ co giãn vừa đủ giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo, tránh cảm giác gò bó

ẢNH: @GOM_HOUSEHCM

Khi sánh đôi cùng quần jeans ống loe xanh đậm cạp cao giữ phom đứng, đóng vai trò cân bằng cho phần thân trên. Phụ kiện được tiết chế tối đa, nhường sự thu hút cho màu sắc và trang phục.

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 3.

Tinh thần retro được đưa vào một cách kín kẽ và tinh tế với áo thun trắng tay dài ôm sát, chất liệu mỏng nhẹ tạo nên bề mặt liền mạch

ẢNH: @KHAKIPOINT

Thiết kế cổ tròn mở vừa đủ mang lại cảm giác thanh thoát cho phần thân trên, kết hợp cùng quần jeans ống loe đen bạc màu gợi cảm giác hoài niệm nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 4.

Áo thun trắng phom gọn với những đường kẻ xanh đỏ chạy ngang thân tạo điểm nhấn thị giác vừa đủ

ẢNH: @THUYS.HG

Thiết kế kẻ sọc mang hơi thở cổ điển, trong khi chất liệu cotton mỏng giúp tổng thể luôn thanh thoát. Quần jeans ống loe xám nhạt cạp cao giữ vai trò cân đối tỷ lệ cơ thể, phần ống rủ mềm tạo chuyển động tự nhiên. Bản phối này cho thấy sự trẻ trung không nhất thiết phải đến từ màu sắc rực rỡ, mà nằm ở cách kiểm soát phom dáng và tiết tấu trang phục.

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 5.

Áo thun hồng dáng lửng với phom áo ôm vừa, độ dài vừa chạm eo giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác linh hoạt. Gam hồng tươi được tiết chế khéo léo, đủ để tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt. Kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt ống loe cạp cao, đôi chân được kéo dài một cách tự nhiên

ẢNH: PANTIO

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 6.

Giữa tinh thần tối giản đề cao phom dáng, những chiếc áo thun trơn màu với thiết kế ôm vừa phải, bề mặt mịn và độ co giãn nhẹ mang lại sắc thái mềm mại cho tổng thể. Thiết kế cổ tròn và tay ngắn giữ nhịp điệu gọn gàng, không gây nhiễu thị giác

ẢNH: IVY MODA

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 7.

Khi đi cùng quần jeans ống loe cạp cao, bản phối đạt được sự cân bằng giữa nét cá tính trong phong cách và sự thoải mái cho đời thường

ẢNH: K&K FASHION

Không phải skinny, quần jeans ống loe mới là lựa chọn của nàng sành mặc- Ảnh 8.

Áo thun trắng dáng gọn với chi tiết ren dọc vai và tay áo, quần jeans ống loe xanh cạp cao giữ phom rõ ràng, độ mở được kiểm soát giúp cân đối vóc dáng. Tạo điểm nhấn với túi xách nhỏ cùng chất liệu denim với quần mang đến vẻ thanh lịch cho phong cách thường ngày

ẢNH: PANTIO


Quần jeans quần jeans ống loe denim Phong cách Cá tính

Bài viết khác

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Muôn kiểu phối đồ nhiều lớp, mỏng nhẹ mà sang chảnh hết nấc

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Diện trang phục đồng màu vừa sành điệu mà còn chẳng tốn thời gian phối đồ

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

Áo tay raglan, điểm nhấn cá tính cho những tín đồ yêu sự tối giản

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

'Bật' cá tính, tỏa sáng phong cách với chân váy da

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Đầm đuôi cá: Bí quyết tôn đường cong quyến rũ trong từng bước chân

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Đầm sơ mi mang đến diện mạo trang nhã cho quý cô công sở

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet

Chân dài miên man nhờ sự quyến rũ của váy mullet

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top