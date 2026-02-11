Không thể rời mắt với áo khoác cổ ống chuẩn gu cá tính

Khi đi cùng chân váy, áo khoác cổ ống lại mang đến một sắc thái nữ tính hơn. Áo khoác cổ ống cao rộng với chi tiết cài khuy độc đáo, thân áo suông nhẹ cùng hàng cúc bản lớn tạo nên điểm nhấn rõ ràng. Sánh đôi cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh, sự tương phản giữa cấu trúc mạnh mẽ của áo và nét mềm mại của váy giúp người mặc thêm linh hoạt mà vẫn giữ được nét dịu dàng