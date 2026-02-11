Không thể rời mắt với áo khoác cổ ống chuẩn gu cá tính

Áo khoác cổ ống với thiết kế cổ dựng cao vừa giữ ấm hiệu quả vừa tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Với phom dáng lạ mắt, dễ phối đồ và khả năng tôn dáng đáng kể, món đồ này không chỉ đơn thuần là áo khoác mà còn là chìa khóa để khẳng định dấu ấn cá nhân. Áo khoác cổ ống phối quần shorts năng động
Sự kết hợp giữa áo khoác cổ ống và
quần shorts mang đến một hình ảnh vừa trẻ trung vừa mạnh mẽ. Áo khoác cổ ống dáng suông với chất liệu lông mềm mịn, phần cổ dựng cao ôm trọn cổ không chỉ giữ ấm mà còn tạo nét sang trọng kín đáo. Hàng cúc nổi bật chạy dọc thân áo, phối cùng quần shorts ngắn hướng đến vẻ năng động và đầy cá tính
Chiếc áo khoác cổ ống sắc be gây ấn tượng với phần cổ dựng cao che kín cổ, phom dáng đứng chỉnh tề. Chất vải dày mịn, bề mặt tinh gọn kết hợp hàng cúc phối cùng phần tay áo xắn nhẹ để lộ lớp lót nâu trầm bên trong tạo điểm nhấn tinh tế
Kết hợp với quần shorts nâu và mũ nồi cùng tông đơn giản, mang đến nét cổ điển cuốn hút giữa phố đông
Áo khoác cổ ống kết hợp chân váy trẻ trung
Khi đi cùng chân váy, áo khoác cổ ống lại mang đến một sắc thái nữ tính hơn. Áo khoác cổ ống cao rộng với chi tiết cài khuy độc đáo, thân áo suông nhẹ cùng hàng cúc bản lớn tạo nên điểm nhấn rõ ràng. Sánh đôi cùng chân váy xếp tầng bồng bềnh, sự tương phản giữa cấu trúc mạnh mẽ của áo và nét mềm mại của váy giúp người mặc thêm linh hoạt mà vẫn giữ được nét dịu dàng
Chiếc áo khoác cổ ống trắng tinh khôi với hàng cúc bọc lệch tinh tế cùng phom vải đứng dáng giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách kín đáo. Chân váy xếp ly ngắn cùng tông màu, thắt lưng da bản to tạo điểm nhấn ở vòng eo. Kết hợp thêm bốt cao cổ đen, dễ dàng tôn lên đôi chân thon gọn và hoàn thiện
phong cách đường phố cá tính Áo khoác cổ ống mặc cùng quần legging gọn gàng
Với những cô gái yêu thích phong cách gọn gàng, việc kết hợp áo khoác cổ ống cùng quần legging là lựa chọn đầy tinh tế. Chiếc áo khoác cổ ống cao màu be với đai cài độc đáo tạo điểm nhấn ngay phần eo, chất vải nhung dày kết hợp khuy đồng điệu và túi đắp to bản vừa mang tính thẩm mỹ vừa tạo cảm giác chắc chắn. Khi phối cùng quần legging đen ôm gọn, tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế
Áo khoác cổ ống mặc giấu quần quyến rũ
Phong cách mặc giấu quần luôn mang lại cảm giác mới mẻ và táo bạo, đặc biệt khi kết hợp với áo khoác cổ ống có thiết kế nổi bật. Chiếc áo khoác cổ ống cao che kín phần cổ, kết hợp hàng khuy đồng dọc thân áo tạo cảm giác sang trọng. Điểm đặc biệt nằm ở phần đai thắt eo bản to, tạo độ xòe nhẹ ở gấu áo. Khi diện cùng quần ngắn bên trong trở thành một bộ trang phục giấu quần đầy cuốn hút
Mang nét cổ điển hơn với áo khoác
trench coat cổ ống cao sắc be, hàng khuy đồng và túi lớn hai bên mang hơi hướng mạnh mẽ. Thân áo có sẵn đai thắt lưng to bản giúp định hình vòng eo rõ nét, tạo dáng xòe dần về phía gấu như một chiếc váy ngắn. Khi kết hợp cùng quần ngắn và mũ nồi hoàn thiện phong cách dạo phố cổ điển nhưng vẫn rất thời thượng