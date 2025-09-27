Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu

Mỗi khi trời vào thu với sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm, áo khoác cardigan trở thành món đồ được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chỉ mặc cardigan theo cách thông thường, bộ trang phục dễ trở nên nhàm chán.
Chính vì vậy, những biến tấu khéo léo như áo khoác hờ trên vai hay buộc ngang eo sẽ mang lại điểm nhấn thú vị. Hãy cùng khám phá cách các tín đồ thời trang tạo nên "cuộc chơi" mới mẻ với cardigan trong mùa thu này.
Áo khoác cardigan là món đồ thiết thực nhất trong mùa này. Nếu trời nóng, chúng cũng không trở thành gánh nặng, mà ngược lại, còn có thể biến thành một phụ kiện thời trang hữu ích, giúp hoàn thiện phong cách.