Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu

Chính vì vậy, những biến tấu khéo léo như áo khoác hờ trên vai hay buộc ngang eo sẽ mang lại điểm nhấn thú vị. Hãy cùng khám phá cách các tín đồ thời trang tạo nên "cuộc chơi" mới mẻ với cardigan trong mùa thu này.

Nếu những chiếc cardigan truyền thống khiến bạn nhàm chán thì đây là lựa chọn thú vị để trải nghiệm trong mùa này. Fashionista Blanca Arimany khoác một chiếc cardigan có thiết kế độc đáo với phần tay được cố định bằng trâm cài và kết hợp cùng quần vải đồng điệu ẢNH: INSTAGRAM THESTREETVIBE

Fashionista Kyunghwa lại biến hóa với cách cài cúc không theo quy luật, khiến việc mặc cardigan trở nên thú vị hơn. Cô kết hợp cardigan màu xanh lá tươi sáng với quần shorts ngắn và bốt, vừa cân bằng cảm giác ấm áp vừa tránh sự bí bức ẢNH: INSTAGRAM_INGHWAJANG

Nữ diễn viên Naomi Watts mang đến cảm hứng cổ điển với chiếc cardigan màu beige cơ bản. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản to giúp định hình vóc dáng, trong khi việc khéo léo mở vài chiếc cúc dưới tạo sự tự nhiên cho tổng thể ẢNH: INSTAGRAM LANDSEND

Fashionista Alexa Chung lại khẳng định sức hút từ sự tinh tế khi phối cardigan navy có chi tiết bèo nhún với quần denim trắng, nhấn nhá thêm vòng tay vàng nổi bật. Chỉ một món phụ kiện cổ điển cũng đủ nâng tầm cả bộ trang phục ẢNH: INSTAGRAM ALEXACHUNG

Diễn viên xứ Hàn Kim Na Young chọn cách "chơi màu" ấn tượng. Cô phối cardigan tím rực rỡ cùng áo len đỏ, tạo nên hiệu ứng màu sắc sống động và nổi bật. Nếu muốn diện mạo như được "thắp sáng", công thức phối hai gam màu đối lập này chính là gợi ý đáng tham khảo ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Lấy cảm hứng từ phong cách preppy, cô nàng Hyo In kết hợp áo sơ mi cổ bẻ cùng cardigan xanh ô liu, phối cùng chân váy xếp ly trẻ trung. Đôi tất cao màu xám phối cùng giày bệt và túi da nâu mang đến cảm giác cổ điển nhưng vẫn hiện đại ẢNH: INSTAGRAM HOIINNI

Công thức phối cardigan với ugg boots luôn được yêu thích mỗi khi trời lạnh. Chiếc cardigan dáng rộng màu hồng pastel mang đến cảm giác dễ thương và ấm áp, trong khi ugg boots lại giúp giữ ấm đôi chân mà vẫn tạo sự thoải mái cho Ali Knutson ẢNH: INSTAGRAM ALI.KNUTSON

Công thức phối đồ của Park Min Joo được giới trẻ ưu ái ngay từ những ngày đầu mùa mốt năm nay. Sự kết hợp giữa slip dress, áo thun mỏng và cardigan tạo nên một bản phối vừa nữ tính, vừa cá tính. Điểm nhấn đến từ tất cao cổ phối cùng giày Mary Jane, mang lại tinh thần retro xen lẫn nét tinh nghịch ẢNH: INSTAGRAM MIBYPP

Áo khoác cardigan là món đồ thiết thực nhất trong mùa này. Nếu trời nóng, chúng cũng không trở thành gánh nặng, mà ngược lại, còn có thể biến thành một phụ kiện thời trang hữu ích, giúp hoàn thiện phong cách.