  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
27/09/2025 18:00 GMT+7

Mỗi khi trời vào thu với sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm, áo khoác cardigan trở thành món đồ được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chỉ mặc cardigan theo cách thông thường, bộ trang phục dễ trở nên nhàm chán.

Chính vì vậy, những biến tấu khéo léo như áo khoác hờ trên vai hay buộc ngang eo sẽ mang lại điểm nhấn thú vị. Hãy cùng khám phá cách các tín đồ thời trang tạo nên "cuộc chơi" mới mẻ với cardigan trong mùa thu này.

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 1.

Nếu những chiếc cardigan truyền thống khiến bạn nhàm chán thì đây là lựa chọn thú vị để trải nghiệm trong mùa này. Fashionista Blanca Arimany khoác một chiếc cardigan có thiết kế độc đáo với phần tay được cố định bằng trâm cài và kết hợp cùng quần vải đồng điệu

ẢNH: INSTAGRAM THESTREETVIBE

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 2.

Fashionista Kyunghwa lại biến hóa với cách cài cúc không theo quy luật, khiến việc mặc cardigan trở nên thú vị hơn. Cô kết hợp cardigan màu xanh lá tươi sáng với quần shorts ngắn và bốt, vừa cân bằng cảm giác ấm áp vừa tránh sự bí bức

ẢNH: INSTAGRAM_INGHWAJANG

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Naomi Watts mang đến cảm hứng cổ điển với chiếc cardigan màu beige cơ bản. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản to giúp định hình vóc dáng, trong khi việc khéo léo mở vài chiếc cúc dưới tạo sự tự nhiên cho tổng thể

ẢNH: INSTAGRAM LANDSEND

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 4.

Fashionista Alexa Chung lại khẳng định sức hút từ sự tinh tế khi phối cardigan navy có chi tiết bèo nhún với quần denim trắng, nhấn nhá thêm vòng tay vàng nổi bật. Chỉ một món phụ kiện cổ điển cũng đủ nâng tầm cả bộ trang phục

ẢNH: INSTAGRAM ALEXACHUNG

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 5.

Diễn viên xứ Hàn Kim Na Young chọn cách "chơi màu" ấn tượng. Cô phối cardigan tím rực rỡ cùng áo len đỏ, tạo nên hiệu ứng màu sắc sống động và nổi bật. Nếu muốn diện mạo như được "thắp sáng", công thức phối hai gam màu đối lập này chính là gợi ý đáng tham khảo

ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 6.

Lấy cảm hứng từ phong cách preppy, cô nàng Hyo In kết hợp áo sơ mi cổ bẻ cùng cardigan xanh ô liu, phối cùng chân váy xếp ly trẻ trung. Đôi tất cao màu xám phối cùng giày bệt và túi da nâu mang đến cảm giác cổ điển nhưng vẫn hiện đại

ẢNH: INSTAGRAM HOIINNI

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 7.

Công thức phối cardigan với ugg boots luôn được yêu thích mỗi khi trời lạnh. Chiếc cardigan dáng rộng màu hồng pastel mang đến cảm giác dễ thương và ấm áp, trong khi ugg boots lại giúp giữ ấm đôi chân mà vẫn tạo sự thoải mái cho Ali Knutson

ẢNH: INSTAGRAM ALI.KNUTSON

Kiểu áo khoác 'quốc dân' mỗi khi trời vào thu - Ảnh 8.

Công thức phối đồ của Park Min Joo được giới trẻ ưu ái ngay từ những ngày đầu mùa mốt năm nay. Sự kết hợp giữa slip dress, áo thun mỏng và cardigan tạo nên một bản phối vừa nữ tính, vừa cá tính. Điểm nhấn đến từ tất cao cổ phối cùng giày Mary Jane, mang lại tinh thần retro xen lẫn nét tinh nghịch

ẢNH: INSTAGRAM MIBYPP

Áo khoác cardigan là món đồ thiết thực nhất trong mùa này. Nếu trời nóng, chúng cũng không trở thành gánh nặng, mà ngược lại, còn có thể biến thành một phụ kiện thời trang hữu ích, giúp hoàn thiện phong cách.

áo khoác cardigan quần shorts Phụ kiện Áo thun

Bài viết khác

Sành điệu và 'bắt trend' với các thiết kế peplum

Sành điệu và 'bắt trend' với các thiết kế peplum

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố

Chân váy cổ điển trở lại, đẹp từ công sở đến đường phố

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường

Thanh xuân trở lại với những bản phối lấy cảm hứng từ học đường

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len

Ngọt lịm ngày thu với áo babydoll và chân váy

Ngọt lịm ngày thu với áo babydoll và chân váy

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top