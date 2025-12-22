Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ

Gam màu đỏ mang đến cảm giác quyền lực, sự quyến rũ và sức hút không thể chối từ. Trong tuần lễ Giáng sinh này, nàng có thể chọn mặc sắc đỏ cả tuần, từ các bản phối đồng bộ, kết hợp đỏ và đen, đỏ và xám hay phiêu lưu qua các chất liệu sang trọng và bay bổng như vải nhung, ren, lụa satin...

Tông màu đỏ đậm - đỏ tía hay đỏ đô chính là gam màu vượt thời gian. Gam màu này được đặt làm nền cho họa tiết kẻ ô vuông cổ điển của dáng đầm chữ A điểm hàng cúc vàng sang chảnh, quý phái ẢNH: CEVONNI

Tông màu đỏ đậm: sức hút không thể chối từ

Trang phục đa phong cách từ gam màu đỏ đậm giúp nàng bắt nhịp xu hướng một cách dễ dàng, đưa sự nồng nhiệt ân cần đi từ công sở đến các buổi hội họp, từ các buổi tiệc nhẹ đến dạ tiệc mừng Giáng sinh và năm mới.

Đỏ và đen đầy kiêu hãnh, sắc sảo và cuốn hút. Bản phối gợi lên hình ảnh vừa nữ tính vừa quyền lực mạnh mẽ. Áo tweed đỏ phối chân váy nhung dáng chữ A cùng quần tất và giày cao gót tông đen tạo nên diện mạo hoàn mỹ cho nàng ẢNH: CEVONNI

Một chiếc áo len đỏ, áo dạ tweed hay chân váy lụa đỏ đô có thể mang theo cả mùa lễ hội đến với tủ đồ mùa đông ẢNH: ROUTINE

Đầm nhung đỏ peplum tôn vòng eo và giấu nhược điểm hình thể tốt. Chất nhung phối trang sức ngọc trai, giày đính nơ nhung đồng điệu biến nàng thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ẢNH: SIXDO

Đầm dự tiệc cổ đổ mềm mại và nữ tính qua sắc đỏ đô kiêu kỳ và quyến rũ. Phụ kiện mũ, giày và ví cầm tay màu đen tạo nên diện mạo hoàn chỉnh giúp nàng gây ấn tượng với mọi đám đông ẢNH: CATCI

Áo len oversized xám phối chân váy lụa dáng dài và giày mũi nhọn là bản phối casual thoải mái, dễ chịu, thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ hợp xu hướng ẢNH: VALEIRIA KEI

Các gam màu kết hợp với sắc đỏ giúp bạn thêm nổi bật

Khi không muốn trở nên quá rực rỡ nhưng vẫn yêu thích diện đồ màu đỏ nổi bật, tín đồ thời trang thường chọn cách kết hợp sắc đỏ cùng nhiều gam màu khác. Đỏ có thể diện cùng trắng, xám, xanh lá, đen tuyền... Nhìn chung, sắc đỏ đô, đỏ tía, đỏ rượu vang vẫn được ưa thích hơn hẳn sắc đỏ cờ, đỏ cam vì chúng mang đến cảm nhận về sự vừa vặn và tươi tắn vừa đủ. Để diện trang phục tông đỏ một cách tinh tế, hãy ưu tiên giày và túi mang tông màu cơ bản như trắng hoặc đen.

Áo len cổ tim phối hai gam màu trắng và đỏ nổi bật đường nét cơ thể; hai sắc đỏ và xanh lá kết hợp tạo hiệu ứng màu sắc rực rỡ và trang nhã ẢNH: ROUTINE

Gấp đôi sắc đỏ trên bản phối chân váy lụa và áo kiểu màu đỏ đậm hoặc sự cân bằng hoàn hảo của đỏ và xám. Diện mạo thời thượng, nổi bật nhưng vừa vặn với nhiều không gian công cộng giúp nàng dễ dàng ghi điểm mặc đẹp mùa Giáng sinh ẢNH: CATCI



