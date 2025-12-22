Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ

Gam màu đỏ mang đến cảm giác quyền lực, sự quyến rũ và sức hút không thể chối từ. Trong tuần lễ Giáng sinh này, nàng có thể chọn mặc sắc đỏ cả tuần, từ các bản phối đồng bộ, kết hợp đỏ và đen, đỏ và xám hay phiêu lưu qua các chất liệu sang trọng và bay bổng như vải nhung, ren, lụa satin...
Tông màu đỏ đậm: sức hút không thể chối từ
Trang phục đa phong cách từ gam màu đỏ đậm giúp nàng bắt nhịp xu hướng một cách dễ dàng, đưa sự nồng nhiệt ân cần đi từ công sở đến các buổi hội họp, từ các buổi tiệc nhẹ đến dạ tiệc mừng Giáng sinh và năm mới.
Các gam màu kết hợp với sắc đỏ giúp bạn thêm nổi bật
Khi không muốn trở nên quá rực rỡ nhưng vẫn yêu thích diện đồ màu đỏ nổi bật, tín đồ thời trang thường chọn cách kết hợp sắc đỏ cùng nhiều gam màu khác. Đỏ có thể diện cùng trắng, xám, xanh lá, đen tuyền... Nhìn chung, sắc đỏ đô, đỏ tía, đỏ rượu vang vẫn được ưa thích hơn hẳn sắc đỏ cờ, đỏ cam vì chúng mang đến cảm nhận về sự vừa vặn và tươi tắn vừa đủ. Để diện trang phục tông đỏ một cách tinh tế, hãy ưu tiên giày và túi mang tông màu cơ bản như trắng hoặc đen.
Áo len cổ tim phối hai gam màu trắng và đỏ nổi bật đường nét cơ thể; hai sắc đỏ và xanh lá kết hợp tạo hiệu ứng màu sắc rực rỡ và trang nhã
ẢNH: ROUTINE
Gấp đôi sắc đỏ trên bản phối chân váy lụa và áo kiểu màu đỏ đậm hoặc sự cân bằng hoàn hảo của đỏ và xám. Diện mạo thời thượng, nổi bật nhưng vừa vặn với nhiều không gian công cộng giúp nàng dễ dàng ghi điểm mặc đẹp mùa Giáng sinh
ẢNH: CATCI