  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/12/2025 19:00 GMT+7

Diện trang phục sắc đỏ là điều đương nhiên và luôn đúng trong dịp lễ Giáng sinh và những ngày đầu năm mới. Những bản phối đa phong cách dưới đây mang đến góc nhìn thú vị về tông màu nổi bật và đẹp nhất mùa này.

Gam màu đỏ mang đến cảm giác quyền lực, sự quyến rũ và sức hút không thể chối từ. Trong tuần lễ Giáng sinh này, nàng có thể chọn mặc sắc đỏ cả tuần, từ các bản phối đồng bộ, kết hợp đỏ và đen, đỏ và xám hay phiêu lưu qua các chất liệu sang trọng và bay bổng như vải nhung, ren, lụa satin...

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 1.

Tông màu đỏ đậm - đỏ tía hay đỏ đô chính là gam màu vượt thời gian. Gam màu này được đặt làm nền cho họa tiết kẻ ô vuông cổ điển của dáng đầm chữ A điểm hàng cúc vàng sang chảnh, quý phái

ẢNH: CEVONNI

Tông màu đỏ đậm: sức hút không thể chối từ

Trang phục đa phong cách từ gam màu đỏ đậm giúp nàng bắt nhịp xu hướng một cách dễ dàng, đưa sự nồng nhiệt ân cần đi từ công sở đến các buổi hội họp, từ các buổi tiệc nhẹ đến dạ tiệc mừng Giáng sinh và năm mới.

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 2.

Đỏ và đen đầy kiêu hãnh, sắc sảo và cuốn hút. Bản phối gợi lên hình ảnh vừa nữ tính vừa quyền lực mạnh mẽ. Áo tweed đỏ phối chân váy nhung dáng chữ A cùng quần tất và giày cao gót tông đen tạo nên diện mạo hoàn mỹ cho nàng

ẢNH: CEVONNI

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 3.

Một chiếc áo len đỏ, áo dạ tweed hay chân váy lụa đỏ đô có thể mang theo cả mùa lễ hội đến với tủ đồ mùa đông

ẢNH: ROUTINE

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 4.

Đầm nhung đỏ peplum tôn vòng eo và giấu nhược điểm hình thể tốt. Chất nhung phối trang sức ngọc trai, giày đính nơ nhung đồng điệu biến nàng thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

ẢNH: SIXDO

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 5.

Đầm dự tiệc cổ đổ mềm mại và nữ tính qua sắc đỏ đô kiêu kỳ và quyến rũ. Phụ kiện mũ, giày và ví cầm tay màu đen tạo nên diện mạo hoàn chỉnh giúp nàng gây ấn tượng với mọi đám đông

ẢNH: CATCI

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 6.

Áo len oversized xám phối chân váy lụa dáng dài và giày mũi nhọn là bản phối casual thoải mái, dễ chịu, thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ hợp xu hướng

ẢNH: VALEIRIA KEI

Các gam màu kết hợp với sắc đỏ giúp bạn thêm nổi bật

Khi không muốn trở nên quá rực rỡ nhưng vẫn yêu thích diện đồ màu đỏ nổi bật, tín đồ thời trang thường chọn cách kết hợp sắc đỏ cùng nhiều gam màu khác. Đỏ có thể diện cùng trắng, xám, xanh lá, đen tuyền... Nhìn chung, sắc đỏ đô, đỏ tía, đỏ rượu vang vẫn được ưa thích hơn hẳn sắc đỏ cờ, đỏ cam vì chúng mang đến cảm nhận về sự vừa vặn và tươi tắn vừa đủ. Để diện trang phục tông đỏ một cách tinh tế, hãy ưu tiên giày và túi mang tông màu cơ bản như trắng hoặc đen.

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 7.
Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 8.

Áo len cổ tim phối hai gam màu trắng và đỏ nổi bật đường nét cơ thể; hai sắc đỏ và xanh lá kết hợp tạo hiệu ứng màu sắc rực rỡ và trang nhã

ẢNH: ROUTINE

Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 9.
Lên đồ đón Giáng sinh ‘chuẩn không cần chỉnh’ với sắc đỏ - Ảnh 10.

Gấp đôi sắc đỏ trên bản phối chân váy lụa và áo kiểu màu đỏ đậm hoặc sự cân bằng hoàn hảo của đỏ và xám. Diện mạo thời thượng, nổi bật nhưng vừa vặn với nhiều không gian công cộng giúp nàng dễ dàng ghi điểm mặc đẹp mùa Giáng sinh

ẢNH: CATCI


sắc đỏ Giáng sinh gam màu đỏ đỏ đậm đa phong cách phối đồ màu đỏ

Bài viết khác

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán

Cách biến áo phao thành điểm nhấn phong cách, không còn nhàm chán

Quần jeans dáng ngắn 'thống trị' đường phố

Quần jeans dáng ngắn 'thống trị' đường phố

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Gam beige ngọt ngào, thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt

Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Thoát khỏi sự đơn điệu trong ngày đông với áo cardigan

Thoát khỏi sự đơn điệu trong ngày đông với áo cardigan

Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top