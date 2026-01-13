  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/01/2026 10:00 GMT+7

Ba gam màu đỏ, trắng, đen không thể vắng mặt trong những bữa tiệc cuối năm. Dù đang phối đồ du xuân 2026 hay lên đồ dự dạ tiệc sang trọng, quý cô đều có thể tham khảo từ những bản phối đẹp mắt của các cô nàng nổi tiếng trong showbiz Việt.

Tủ đồ mùa lễ hội cuối năm và chào mừng năm mới liên tục được làm mới bằng những họa tiết và kỹ thuật khai thác mới mẻ. Tuy vậy ba gam màu cổ điển đỏ, đen, trắng thì luôn hiện hữu một cách bền bỉ. Ai cũng mặc đầm tiệc từ ba sắc màu này và chính kỹ thuật thủ công cùng cách phối đồ sẽ tạo nên sự khác biệt.

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 1.

Đầm tiệc màu đỏ rực gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi hàng ngàn chi tiết đính nổi trên bề mặt trang phục tựa như một lớp lông vũ dày ấm, sinh động và đầy lãng mạn

ẢNH: VUNGOC&SON

Gam màu đỏ rực rỡ, nổi bật và cuốn hút

Hãy chọn trang phục dự tiệc tông màu đỏ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các thiết kế đầm tiệc màu đỏ đến từ hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng đều mang những nét riêng độc đáo. Trang phục được dựng phom cầu kỳ, đính kết tinh xảo và giúp người mặc ghi dấu phong cách ấn tượng cho mỗi lần xuất hiện.

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 2.

Nàng hậu Thanh Thủy khoe dáng quyến rũ với đầm công chúa vải ren xếp nhiều tầng. Tùng váy bất đối xứng bồng bềnh mang đến cảm nhận rõ nét về sự lãng mạn, kiêu kỳ và quý phái

ẢNH: FBNV

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 3.

Nghệ thuật diện đồ xuyên thấu ấn tượng được khéo léo thể hiện qua cách nhà mốt kết hợp nhiều lớp trang phục. Thiết kế layer đính sequin họa tiết, vải ren mỏng và những bông hoa 3D thủ công tạo thành một tổng thể cuốn hút cho người đẹp Bùi Quỳnh Hoa

ẢNH: FBNV

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 4.

Mini dress mang sắc đen của Á hậu Quỳnh Châu được phủ đầy các họa tiết thêu đính nổi bật. Sự tương phản giữa làn da và màu trang phục giúp vóc dáng của nàng hậu tỏa sáng nét quyến rũ tinh tế

ẢNH: VUNGOC&SON

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 5.

Á hậu Trương Thị May phối đầm tiệc tông đen cùng giày cao gót đồng điệu. Hình ảnh vừa sang trọng vừa quý phái này truyền cảm hứng phối đồ dự tiệc mùa lễ hội cho các tín đồ thời trang

ẢNH: FBNV

Đầm tiệc màu đen sang trọng, quý phái

Đầm dự tiệc màu đen là lựa chọn không bao giờ sai. Hầu hết quý cô đều tự tin hơn khi chọn sắc đen trong các buổi dạ tiệc sang trọng. Sắc đen từ những thiết kế được người đẹp Việt diện có điểm chung là phom dáng cổ điển, các chi tiết điểm nhấn, họa tiết và kỹ thuật đính kết sử dụng tay nghề thủ công cao cấp. Trang phục tiệc tông đen hoàn hảo khi phối cùng trang sức ánh vàng, ánh bạc...

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 6.
Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 7.

Cùng diện đầm tiệc tông đen phối găng tay ren, hai người đẹp Giáng My và Quỳnh Anh đại diện cho vẻ đẹp hai thế hệ. Thiết kế đầm gấm có điểm nhấn là phần tay vai cape trong khi mini dress sử dụng họa tiết là hàng ngàn cánh hoa 3D làm điểm thu hút sự chú ý

ẢNH: FBNV

Sắc trắng tinh khôi, độc đáo trên đầm dự tiệc mùa xuân 2025

Tông màu trắng luôn được các quý cô yêu thích khi muốn thể hiện hình ảnh tươi sáng, trẻ trung và giàu sức cuốn hút. Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng sắc trắng, quý cô thỏa sức biến hóa hình ảnh qua những thiết kế trứ danh, từ đầm cúp ngực quyến rũ, váy công chúa bồng bềnh, bodycon tôn dáng đến những thiết kế co-ords đồng bộ và sành điệu.

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 8.

Trái ngược với cảm giác tinh giản của phom dáng đầm liền cúp ngực, thiết kế tông trắng được Á hậu Khánh Linh diện có nhiều chi tiết độc đáo gây ấn tượng. Trên nền vải dệt họa tiết nổi là những bông hoa, chiếc lá 3D được đắp, thêu và đính một cách tỉ mỉ mang đến cảm nhận về vẻ đẹp tinh xảo và sống động

ẢNH: VUNGOC&SON

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 9.

Thủy Anh, vợ ca sĩ Đăng Khôi chọn chiếc đầm cúp ngực tông trắng ngà. Thiết kế từ vải gấm họa tiết có thêm chi tiết draping bên hông vừa giúp tôn đường cong vừa có thể che khuyết điểm

ẢNH: INSTAGRAM NV

Lên đồ dự tiệc ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc - Ảnh 10.

Set đồng bộ màu trắng giúp nàng hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc tươi trẻ và quyến rũ. Trang phục kết hợp chân váy xòe tôn đôi chân thon dài, crop top và áo khoác dáng ngắn khéo léo để lộ vóc dáng mảnh mai và vòng eo thon gọn

ẢNH: VUNGOC&SON


Gam màu dự tiệc đỏ trắng Đen đầm tiệc đầm dự tiệc

Bài viết khác

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Áo khoác jean, áo da... cách mặc có gu, chinh phục tiết trời lạnh cuối đông

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Duyên dáng, nổi bật khi kết hợp áo thun và túi xách thời trang

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Diện trang phục sắc nâu sang trọng không cần phô trương

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Gam màu không thể thiếu vào mùa đông, giúp nàng thể hiện cá tính riêng

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Áo tank top, áo hai dây dáng ôm mang đến vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Váy liền thân và mũ cói vành rộng, khí chất nàng thơ

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top