Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Tủ đồ mùa lễ hội cuối năm và chào mừng năm mới liên tục được làm mới bằng những họa tiết và kỹ thuật khai thác mới mẻ. Tuy vậy ba gam màu cổ điển đỏ, đen, trắng thì luôn hiện hữu một cách bền bỉ. Ai cũng mặc đầm tiệc từ ba sắc màu này và chính kỹ thuật thủ công cùng cách phối đồ sẽ tạo nên sự khác biệt.
Gam màu đỏ rực rỡ, nổi bật và cuốn hút
Hãy chọn trang phục dự tiệc tông màu đỏ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các thiết kế đầm tiệc màu đỏ đến từ hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng đều mang những nét riêng độc đáo. Trang phục được dựng phom cầu kỳ, đính kết tinh xảo và giúp người mặc ghi dấu phong cách ấn tượng cho mỗi lần xuất hiện.
Đầm tiệc màu đen sang trọng, quý phái
Đầm dự tiệc màu đen là lựa chọn không bao giờ sai. Hầu hết quý cô đều tự tin hơn khi chọn sắc đen trong các buổi dạ tiệc sang trọng. Sắc đen từ những thiết kế được người đẹp Việt diện có điểm chung là phom dáng cổ điển, các chi tiết điểm nhấn, họa tiết và kỹ thuật đính kết sử dụng tay nghề thủ công cao cấp. Trang phục tiệc tông đen hoàn hảo khi phối cùng trang sức ánh vàng, ánh bạc...
Cùng diện đầm tiệc tông đen phối găng tay ren, hai người đẹp Giáng My và Quỳnh Anh đại diện cho vẻ đẹp hai thế hệ. Thiết kế đầm gấm có điểm nhấn là phần tay vai cape trong khi mini dress sử dụng họa tiết là hàng ngàn cánh hoa 3D làm điểm thu hút sự chú ý
ẢNH: FBNV
Sắc trắng tinh khôi, độc đáo trên đầm dự tiệc mùa xuân 2025
Tông màu trắng luôn được các quý cô yêu thích khi muốn thể hiện hình ảnh tươi sáng, trẻ trung và giàu sức cuốn hút. Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng sắc trắng, quý cô thỏa sức biến hóa hình ảnh qua những thiết kế trứ danh, từ đầm cúp ngực quyến rũ, váy công chúa bồng bềnh, bodycon tôn dáng đến những thiết kế co-ords đồng bộ và sành điệu.