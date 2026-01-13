Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng 3 gam màu ai cũng mặc

Tủ đồ mùa lễ hội cuối năm và chào mừng năm mới liên tục được làm mới bằng những họa tiết và kỹ thuật khai thác mới mẻ. Tuy vậy ba gam màu cổ điển đỏ, đen, trắng thì luôn hiện hữu một cách bền bỉ. Ai cũng mặc đầm tiệc từ ba sắc màu này và chính kỹ thuật thủ công cùng cách phối đồ sẽ tạo nên sự khác biệt.

Đầm tiệc màu đỏ rực gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi hàng ngàn chi tiết đính nổi trên bề mặt trang phục tựa như một lớp lông vũ dày ấm, sinh động và đầy lãng mạn ẢNH: VUNGOC&SON

Gam màu đỏ rực rỡ, nổi bật và cuốn hút

Hãy chọn trang phục dự tiệc tông màu đỏ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Các thiết kế đầm tiệc màu đỏ đến từ hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng đều mang những nét riêng độc đáo. Trang phục được dựng phom cầu kỳ, đính kết tinh xảo và giúp người mặc ghi dấu phong cách ấn tượng cho mỗi lần xuất hiện.

Nàng hậu Thanh Thủy khoe dáng quyến rũ với đầm công chúa vải ren xếp nhiều tầng. Tùng váy bất đối xứng bồng bềnh mang đến cảm nhận rõ nét về sự lãng mạn, kiêu kỳ và quý phái ẢNH: FBNV

Nghệ thuật diện đồ xuyên thấu ấn tượng được khéo léo thể hiện qua cách nhà mốt kết hợp nhiều lớp trang phục. Thiết kế layer đính sequin họa tiết, vải ren mỏng và những bông hoa 3D thủ công tạo thành một tổng thể cuốn hút cho người đẹp Bùi Quỳnh Hoa ẢNH: FBNV

Mini dress mang sắc đen của Á hậu Quỳnh Châu được phủ đầy các họa tiết thêu đính nổi bật. Sự tương phản giữa làn da và màu trang phục giúp vóc dáng của nàng hậu tỏa sáng nét quyến rũ tinh tế ẢNH: VUNGOC&SON

Á hậu Trương Thị May phối đầm tiệc tông đen cùng giày cao gót đồng điệu. Hình ảnh vừa sang trọng vừa quý phái này truyền cảm hứng phối đồ dự tiệc mùa lễ hội cho các tín đồ thời trang ẢNH: FBNV

Đầm tiệc màu đen sang trọng, quý phái

Đầm dự tiệc màu đen là lựa chọn không bao giờ sai. Hầu hết quý cô đều tự tin hơn khi chọn sắc đen trong các buổi dạ tiệc sang trọng. Sắc đen từ những thiết kế được người đẹp Việt diện có điểm chung là phom dáng cổ điển, các chi tiết điểm nhấn, họa tiết và kỹ thuật đính kết sử dụng tay nghề thủ công cao cấp. Trang phục tiệc tông đen hoàn hảo khi phối cùng trang sức ánh vàng, ánh bạc...

Cùng diện đầm tiệc tông đen phối găng tay ren, hai người đẹp Giáng My và Quỳnh Anh đại diện cho vẻ đẹp hai thế hệ. Thiết kế đầm gấm có điểm nhấn là phần tay vai cape trong khi mini dress sử dụng họa tiết là hàng ngàn cánh hoa 3D làm điểm thu hút sự chú ý ẢNH: FBNV

Sắc trắng tinh khôi, độc đáo trên đầm dự tiệc mùa xuân 2025

Tông màu trắng luôn được các quý cô yêu thích khi muốn thể hiện hình ảnh tươi sáng, trẻ trung và giàu sức cuốn hút. Lên đồ dự tiệc những ngày cuối năm cùng sắc trắng, quý cô thỏa sức biến hóa hình ảnh qua những thiết kế trứ danh, từ đầm cúp ngực quyến rũ, váy công chúa bồng bềnh, bodycon tôn dáng đến những thiết kế co-ords đồng bộ và sành điệu.

Trái ngược với cảm giác tinh giản của phom dáng đầm liền cúp ngực, thiết kế tông trắng được Á hậu Khánh Linh diện có nhiều chi tiết độc đáo gây ấn tượng. Trên nền vải dệt họa tiết nổi là những bông hoa, chiếc lá 3D được đắp, thêu và đính một cách tỉ mỉ mang đến cảm nhận về vẻ đẹp tinh xảo và sống động ẢNH: VUNGOC&SON

Thủy Anh, vợ ca sĩ Đăng Khôi chọn chiếc đầm cúp ngực tông trắng ngà. Thiết kế từ vải gấm họa tiết có thêm chi tiết draping bên hông vừa giúp tôn đường cong vừa có thể che khuyết điểm ẢNH: INSTAGRAM NV

Set đồng bộ màu trắng giúp nàng hậu Tiểu Vy khoe sắc vóc tươi trẻ và quyến rũ. Trang phục kết hợp chân váy xòe tôn đôi chân thon dài, crop top và áo khoác dáng ngắn khéo léo để lộ vóc dáng mảnh mai và vòng eo thon gọn ẢNH: VUNGOC&SON



