Thời trang 24/7

Linh Nga hóa 'nàng thơ' với thời trang lấy cảm hứng từ sử thi người Mường

Thùy Dung P
Thùy Dung P
10/11/2025 16:00 GMT+7

Nghệ sĩ múa Linh Nga biến hóa phong cách trong các thiết kế làm từ tơ lụa, len đan tay và áo dài nằm trong bộ sưu tập mới của NTK Vũ Việt Hà.

Sử thi Đẻ đất đẻ nước nổi tiếng của người Mường là nguồn cảm hứng để nhà thiết kế Vũ Việt Hà tạo nên bộ sưu tập thời trang Khởi nguồn thuần khiết. Anh mời NSƯT Linh Nga làm nàng thơ diện các thiết kế mới này.

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 1.

NSƯT Linh Nga khoe sắc vóc trẻ trung, quyến rũ trong thiết kế len đan tay được tạo hình ấn tượng

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhà thiết kế cho biết sử thi Đẻ đất đẻ nước không chỉ là huyền thoại khai thiên lập địa của người Mường mà còn có ảnh hưởng rộng lớn trong văn hóa người Việt cổ. Tác phẩm kể về quá trình hình thành vũ trụ, trái đất, con người và xã hội loài người, từ thuở hồng hoang “chưa có trời đất, chỉ có nước, tối om như cái hang”.

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 5.

Linh Nga luôn được nhà thiết kế ưa thích mời làm mẫu trong các bộ ảnh thời trang. Không chỉ thể hiện tốt cảm xúc, nguồn năng lượng tươi trẻ mà những chuyển động và cách tạo dáng nghệ sĩ múa cũng giúp các thiết kế trở nên ấn tượng và đặc sắc hơn

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Từ câu chuyện khởi sinh vũ trụ theo quan niệm dân gian, bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết tôn vinh hành trình con người tìm thấy sự thuần khiết trong phong cách và bản ngã. Đối với NTK, thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài mà là cách chúng ta kể những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo.

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 2.
Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 3.
Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 4.

Các thiết kế sử dụng vải len đan tay có phom dáng và cấu trúc độc đáo

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

BST gồm các thiết kế giàu tính ứng dụng làm từ lụa trắng ẩn dụ cho vẻ đẹp tinh khiết của nước và ánh nắng ban mai, chất liệu vải len đan tay khắc họa sự bền bỉ của người lao động vượt qua khó khăn, gian khó để có được tương lai và thành quả vững vàng.

Bên cạnh đó, áo dài suông phom dáng cổ thập niên 1930 vốn là một trong những nét nổi bật trong sự nghiệp sáng tạo của NTK cũng được giới thiệu qua những bảng màu và chất liệu mới đi cùng các họa tiết ấn tượng lấy cảm hứng từ tinh thần của bộ sưu tập.

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 6.

Họa tiết được vẽ tay, thêu đính tỉ mỉ trên từng thiết kế

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 7.

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 8.

Các khối tròn đồng tâm là một trong những họa tiết nổi bật của bộ sưu tập này

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 10.
Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 11.

Không chỉ đầu tư vào trang phục, các phụ kiện cũng được NTK chăm chút tỉ mỉ. Que đan len, các hình khối tròn trở thành họa tiết trang trí và phụ kiện độc đáo cho các thiết kế

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bắt đầu sự nghiệp thời trang từ vai trò một nhà thiết kế áo dài, Vũ Việt Hà từng bước xóa bỏ khuôn mẫu để trở thành một nghệ nhân của chất liệu Việt. Bên cạnh áo dài, anh gây tiếng vang với những bộ sưu tập ứng dụng độc đáo về phom dáng, ấn tượng với khả năng sáng tạo và luôn là người tiên phong khai phá nhiều loại chất liệu mới. Có thể kể ra những bộ sưu tập làm nên dấu ấn của NTK như Nước đầu nguồn, Ký gửi người Mông vào tương lai, Sóng tơ, Cô ấy là ai, Mã đáo...

Năm nay, anh tiếp tục trở lại sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2025 (AVIFW) với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường. 

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 12.

Nhà thiết kế đưa thời trang ứng dụng trở thành không gian giao thoa văn hóa và sáng tạo đương đại. Bộ sưu tập Khởi nguồn thuần khiết sẽ được trình làng trong đêm khai mạc AVIFW thu đông tối 12.11

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nghệ sĩ Linh Nga tỏa sáng trong bst lấy cảm hứng từ sử thi của người Mường - Ảnh 13.

Bộ sưu tập bao gồm nhiều phom dáng đa dạng nhưng vẫn trung thành với dòng chảy kẻ câu chuyện văn hóa thông qua ngôn ngữ của chất liệu

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh Nga NSƯT Linh Nga Vũ Việt Hà AVIFW Sử thi Người Mường

