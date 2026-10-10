Mặc ấm mà vẫn gọn gàng với những kiểu áo khoác ngày lạnh

Áo khoác ngày lạnh là item không thể thiếu mỗi khi nền nhiệt hạ thấp, sở hữu đa dạng chất liệu từ len dệt, lông mềm cho đến phao hay da lộn. Với thiết kế phong phú từ dáng ngắn trẻ trung đến dáng dài sang trọng, kiểu áo này vừa đáp ứng hoàn hảo khả năng cản gió, vừa mang lại diện mạo thời thượng cho người mặc trong mọi hoàn cảnh.

Thay vì layer quá nhiều lớp quần áo dày cộp, xu hướng thời trang mùa lạnh hiện nay hướng đến việc chọn các dáng áo khoác lửng, áo khoác phom đứng hoặc ứng dụng quy tắc "trên ấm dưới thoáng" để tôn chân dài và giữ tỷ lệ cơ thể luôn gọn gàng.

Mặc một chiếc áo khoác dạ dáng lửng màu xám cổ tròn với khuy ánh kim lấp lánh, phối cùng chân váy xếp ly ngắn đồng điệu mang lại vẻ ngoài trẻ trung, kiều diễm chuẩn phong cách học đường ẢNH: @MIHO.HOUSE

Áo khoác dạ lông cừu dáng ngắn màu nâu camel phối khuy kim loại cổ điển, kết hợp cùng áo thun cổ lọ đen, quần shorts dạ trắng toát lên thần thái sang trọng mà không hề bị nặng nề ẢNH: @_MAIHAN_14

Những chiếc áo khoác lông nhân tạo, áo lông cừu hay cardigan len xù mềm mịn luôn mang lại cảm giác xa hoa, ấm áp tột bậc cho những ngày se lạnh. Tuy nhiên, để diện chất liệu lông mà không bị cảm giác "tăng cân" thị giác, bí quyết nằm ở việc tiết chế chiều dài của áo và kết hợp cùng các món đồ ôm sát bên trong.

Một chiếc cardigan len xù mềm mại tông hồng pastel ngọt ngào cài khuy ngực là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày se lạnh dạo phố hay ngồi cà phê ẢNH: @_BAOYEN.LITTLE

Áo lông dáng lửng khoác hờ bên ngoài đầm ôm bodycon hoặc áo ống sát nách tạo nên khoảng tương phản thú vị giữa độ dày phồng của lớp áo ngoài và đường cong thon gọn của người mặc ẢNH: @_HYEMIN04

Chất liệu da lộn màu nâu mang đến khả năng cản gió ưu việt, rất phù hợp cho những ngày gió lạnh. Áo thiết kế dáng ngắn tay dài cài cúc cứng cáp, điểm xuyết phần cổ bẻ lót lông trắng mịn làm tăng hiệu quả giữ ấm vùng cổ ẢNH: @_QUINN.HHU

Đối với những ngày nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió buốt, các thiết kế có tính năng cản gió và giữ nhiệt vượt trội như áo phao, áo chần bông mỏng nhẹ hay áo da lộn lót lông cừu là vật bất ly thân.

Không còn bó hẹp trong sự thô kệch truyền thống, các mẫu áo phao này ngày nay được nâng cấp bằng các đường may chần quả trám sắc nét, phom dáng trùm hông vừa vặn hoặc phối màu trung tính nhã nhặn ẢNH: @_QH.TRAMM

Khi áp dụng công thức phối cùng chân váy ngắn, quần shorts layer bên trong chiếc áo khoác lông, mang đến hình ảnh một cô nàng sành điệu và tràn đầy năng lượng ẢNH: @_TIHON_203

Việc lựa chọn một chiếc áo khoác ngày lạnh phù hợp không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn khẳng định gu thời trang tinh tế của bạn. Hy vọng những gợi ý phối đồ trên sẽ giúp bạn dễ dàng sáng tạo nên nhiều bộ trang phục ấn tượng cho mùa lạnh này!